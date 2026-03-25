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Les Philippines déclarent l'état d'urgence énergétique

Les Philippines ont déclaré l'état d'urgence dans le secteur de l'énergie face aux inquiétudes croissantes concernant les perturbations de l'approvisionnement en combustibles et la sécurité de l'approvisionnement en électricité.

Les Philippines déclarent l'état d'urgence énergétique


Hanoï, 25 mars (VNA) - Les Philippines ont déclaré l'état d'urgence dans le secteur de l'énergie face aux inquiétudes croissantes concernant les perturbations de l'approvisionnement en combustibles et la sécurité de l'approvisionnement en électricité.

Le 24 mars, le gouvernement philippin a annoncé un « danger imminent de pénurie d'énergie critique », les tensions au Moyen-Orient menaçant l'approvisionnement en combustibles et la stabilité du réseau électrique du pays. Dans un décret présidentiel, le président Ferdinand Marcos Jr. a mis en garde contre un risque imminent pour la disponibilité de l'énergie en raison du conflit en cours qui affecte les marchés mondiaux des combustibles.

Les autorités de Manille envisagent des mesures à court terme pour contenir les coûts de l'électricité, notamment l'augmentation de la production des centrales au charbon. Les responsables du secteur de l'énergie ont déclaré que la flambée des prix du gaz naturel liquéfié (GNL) a contraint le pays à dépendre davantage du charbon, qui représente actuellement environ 60 % de la production nationale d'électricité. Le gouvernement étudie également la possibilité d'accroître les importations de charbon, en particulier en provenance d'Indonésie.

Fortement dépendante des importations de combustibles, cette nation archipelagique d'environ 116 millions d'habitants a fréquemment connu des pénuries d'électricité. La découverte récente de nouvelles réserves de gaz naturel près du gisement de Malampaya devrait contribuer à prolonger l'approvisionnement de l'île principale de Luçon dans les années à venir. - VNA

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