Économie

Petrolimex et PVOIL anticipent le passage à l'essence biologique E10RON95 pour renforcer la sécurité énergétique nationale

Selon la feuille de route établie par le ministère de l’Industrie et du Commerce, l’essence minérale devra être remplacée à l’échelle nationale par l’essence biologique E10RON95 à partir du 1er juin 2026. Toutefois, face aux fluctuations du marché énergétique mondial et en application de la Directive n°09/CT-TTg du 19 mars 2026 sur le renforcement des économies d’énergie, l’accélération de la transition énergétique et le développement des transports électriques, Petrolimex et PVOIL ont décidé d’anticiper cette mise en œuvre.

Petrolimex et PVOIL du groupe Petrovietnam ont pris les devants en déployant des solutions visant à remplacer l’essence minérale par l’essence biologique E10RON95 à l’échelle nationale. Photo: VNA
Petrolimex et PVOIL du groupe Petrovietnam ont pris les devants en déployant des solutions visant à remplacer l’essence minérale par l’essence biologique E10RON95 à l’échelle nationale. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Détenant près de 70 % des parts du marché national des carburants, le groupe Petrolimex et la société PVOIL du groupe Petrovietnam ont pris les devants en déployant des solutions visant à remplacer l’essence minérale par l’essence biologique E10RON95 à l’échelle nationale avant le calendrier fixé par le ministère de l’Industrie et du Commerce.

Cette initiative des deux géants du secteur contribue à réduire la pression sur les importations d’essence minérale et à renforcer la sécurité énergétique nationale.

Selon la feuille de route établie par le ministère de l’Industrie et du Commerce, l’essence minérale devra être remplacée à l’échelle nationale par l’essence biologique E10RON95 à partir du 1er juin 2026.

Toutefois, face aux fluctuations du marché énergétique mondial et en application de la Directive n°09/CT-TTg du 19 mars 2026 sur le renforcement des économies d’énergie, l’accélération de la transition énergétique et le développement des transports électriques, Petrolimex et PVOIL ont décidé d’anticiper cette mise en œuvre.

Un représentant de Petrolimex a indiqué que le groupe mettait en œuvre de manière résolue des solutions coordonnées afin d’élargir dès le mois d’avril prochain la commercialisation de l’essence biologique E10RON95, avec l’objectif de remplacer intégralement l’essence minérale avant l’échéance prévue.

Selon Petrolimex, si l’ensemble de ses ventes d’essence minérale était converti à l’E10RON95, le groupe réduirait d’environ 10 % sa consommation d’essence minérale, soit une baisse de 35.000 à 40.000 m³ par mois, ce qui permettrait d’alléger la pression sur les importations.

De son côté, le président de PVOIL, Cao Hoai Duong, a indiqué que l’entreprise avait achevé la modernisation de ses systèmes de mélange et de stockage dans 13 dépôts principaux à travers le pays.

Avec un réseau de près de 900 stations-service, ainsi que plus de dix ans d’expérience dans le mélange des biocarburants, PVOIL se dit prête non seulement à approvisionner l’ensemble de son réseau en E10RON95, mais aussi à assurer le mélange pour d’autres distributeurs, contribuant ainsi à garantir un approvisionnement stable du marché.

À ce jour, Petrovietnam et ses filiales, notamment PVOIL et la Société par actions de raffinage et de pétrochimie de Binh Son (BSR), mettent activement en œuvre les solutions nécessaires pour être prêtes à assurer le mélange, la commercialisation et l’utilisation de l’E10RON95 à l’échelle nationale avant l’échéance.

Petrovietnam a demandé à BSR et à la branche de distribution des produits raffinés de Nghi Son (PVNDB) d’accélérer la préparation des volumes d’essence de base RON95, tout en coordonnant la relance de l’usine de biocarburants pétroliers du Centre, située à Dung Quat (Quang Ngai), afin d’augmenter l’offre nationale d’éthanol destinée au mélange.

Le directeur général de BSR, Nguyen Viet Thang, a indiqué que, pour préparer la commercialisation nationale de l’E10RON95, l’entreprise était prête à produire 60.000 tonnes d’éthanol destinées au mélange.

Afin d’accélérer le remplacement de l’essence minérale à l’échelle nationale, Bui Ngoc Bao, président de l’Association vietnamienne du pétrole (VINPA), a proposé au gouvernement de promulguer rapidement un nouveau décret sur le commerce des carburants, en remplacement des textes antérieurs devenus inadaptés, afin de permettre aux entreprises d’anticiper leurs approvisionnements, d’en évaluer l’efficacité et de garantir l’offre du marché en toutes circonstances.

Par ailleurs, afin de garantir un approvisionnement stable pour le mélange de l’E10RON95, tout en contribuant à réduire les coûts et le prix de vente de ce carburant, la VINPA a également proposé au ministère de l’Industrie et du Commerce d’étudier des politiques facilitant l’accès des fournisseurs étrangers au marché vietnamien.

Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, les besoins en éthanol pour le mélange de l’essence biologique E10RON95 devraient atteindre environ 1,1 million de m³ par an. La capacité de production nationale ne couvrant actuellement qu’au maximum 40 % de cette demande, plus de 60 % des besoins en éthanol devront être importés. -VNA

#sécurité énergétique #carburants #essence biologique #E10RON95
Suivez VietnamPlus

Sécurité énergétique

Transition verte

Sur le même sujet

Zone de stockage de carburant de la raffinerie de Nghi Son dans la province de Thanh Hoa. Photo : VNA

Le Vietnam s’efforce de diversifier ses sources d’approvisionnement en carburants

Depuis que le conflit au Moyen-Orient a perturbé les chaînes d’approvisionnement en pétrole brut et en carburants raffinés, Petrovietnam a rapidement activé une série de mesures de réponse tout en agissant de manière décisive pour mettre en œuvre la résolution n°36/NQ-CP du gouvernement datée du 6 mars 2026 afin de garantir l’approvisionnement énergétique du marché.

Voir plus

Le professeur associé Dr. Nguyen Huu Huan s'exprime lors du Forum d'affaires Vietnam-États-Unis tenu le 23 mars 2026 à New York. Photo: VNA

Inscrire le centre financier du Vietnam sur le radar de la finance mondiale

Le Centre financier international du Vietnam n'est pas présenté comme un concurrent direct des centres financiers établis telles que Singapour, Hong Kong (Chine) ou Dubaï (Émirats arabes unis), mais plutôt comme un centre spécialisé axé sur des segments de niche en adéquation avec les avantages comparatifs du Vietnam. Il s'agit notamment du financement aéronautique, du financement maritime et des technologies financières.

Des visiteurs à la Foire commerciale et touristique de Bac Ninh 2026. Photo: VNA

Plus de 200 stands réunis à la Foire commerciale et touristique de Bac Ninh 2026

Cet événement s’inscrit parmi les activités majeures du festival « Retour à la région du patrimoine – 2026 », organisé à l’occasion de la reconnaissance par l’UNESCO du métier de fabrication des estampes populaires de Dong Ho comme patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, ainsi que de l’inscription du complexe de Yen Tu - Vinh Nghiem - Con Son - Kiep Bac au patrimoine culturel mondial.

Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, sur les 11 premiers mois de 2025, plus de 80% du chiffre d'affaires à l'exportation se concentre sur six marchés : les États-Unis (32%), l'Union européenne-UE (15%), la Chine (14%), l'ASEAN, la République de Corée et le Japon. Photo : VNplus

L'ASEAN : Un moteur clé pour les exportations agricoles du Vietnam

Face à l'inflation logistique et aux aléas du fret mondial, l'ASEAN s'impose comme un relais de croissance stratégique pour l'agriculture vietnamienne. Outre sa compétitivité en termes de coûts et de délais, ce marché de proximité affiche une demande florissante en fruits, légumes, caoutchouc et produits aquatiques.

Le forum de promotion des investissements dans le Centre financier international au Vietnam. Photo : VNA

Le Vietnam renforce la coopération financière internationale aux États-Unis

En visite de travail aux États-Unis, le vice-Premier ministre permanent Nguyen Hoa Binh a engagé une série d’échanges avec les grandes institutions financières à New York afin de promouvoir le développement du Centre financier international du Vietnam et d’attirer davantage d’investissements étrangers.

Le vice-ministre russe du Développement économique, Vladimir Evguenievitch Ilyitchev. Photo : VNA

La visite du PM Pham Minh Chinh consolide l'autonomie du développement économique

Lors d'une interview accordée au correspondant de l'Agence vietnamienne d'Information (VNA) en Russie, le vice-ministre russe du Développement économique, Vladimir Evguenievitch Ilyitchev, a estimé que la visite du PM Pham Minh Chinh en Russie ouvrait des perspectives majeures pour garantir les infrastructures fortes pour l'autonomie dans le développement économique stable du Vietnam.

Le vice-Premier ministre Ho Duc Phoc au Forum des affaires et de l’investissement « EU – Vietnam Global Gateway ». Photo: VNA

Renforcer la coopération Vietnam – UE dans le cadre de Global Gateway

Le 24 mars à Hanoï, le vice-Premier ministre Ho Duc Phoc a participé au Forum des affaires et de l’investissement « EU – Vietnam Global Gateway ». Il a souligné le développement soutenu des relations Vietnam – UE depuis plus de 30 ans, en particulier grâce à l’accord de libre-échange EVFTA, faisant de l’UE l’un des principaux partenaires économiques du Vietnam.

Situé dans la commune de Phuoc Dinh, le projet de centrale nucléaire de Ninh Thuân 1 couvrira une superficie de 883,68 ha, dont 443,11 ha terrestres et 440,57 ha maritimes dans la commune de Phuoc Dinh. Photo: VNA

Le Vietnam envisage de développer l’énergie atomique à des fins pacifiques

Trân Chi Thành, directeur de l’Institut de l’énergie atomique du Vietnam (VINATOM), a souligné que dans la période à venir, l’institut et ses unités affiliées continueraient à promouvoir leurs atouts pour assurer une utilisation sûre et sécurisée de l’énergie atomique, contribuant ainsi efficacement aux objectifs de développement socio-économique.