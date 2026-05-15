Économie

Vietnam et Cambodge renforcent la connectivité de leurs chaînes d'approvisionnement

Le ministère de l'Industrie et du Commerce, en collaboration avec les autorités provinciales de Dong Thap, a organisé une conférence locale le 15 mai afin de dynamiser les échanges commerciaux, les investissements et la connectivité des chaînes d'approvisionnement entre le Sud du Vietnam et le Cambodge.

Les délégués lors la conférence. Photo : VNA
Les délégués lors la conférence. Photo : VNA


Dong Thap, 15 mai (VNA) – Le ministère de l'Industrie et du Commerce, en collaboration avec les autorités provinciales de Dong Thap, a organisé une conférence locale le 15 mai afin de dynamiser les échanges commerciaux, les investissements et la connectivité des chaînes d'approvisionnement entre le Sud du Vietnam et le Cambodge.

Dans son discours, Le Hoang Tai, directeur adjoint de l'Agence vietnamienne de promotion du commerce (VTP) rattachée au ministère de l'Industrie et du Commerce, a déclaré que les relations économiques et commerciales entre les deux pays voisins ont maintenu une dynamique positive, favorisant la connectivité régionale, la stabilité des chaînes d'approvisionnement et l'amélioration des conditions de vie dans les zones frontalières.

Dans le cadre d'une vision stratégique commune pour la période 2026-2030, le Vietnam et le Cambodge dépassent le simple échange de marchandises pour construire une zone frontalière pacifique, amicale, stable et pleinement développée. Une priorité absolue est l'accélération du développement des infrastructures de transport clés, notamment les projets d'autoroutes reliant les pôles économiques du sud du Vietnam aux postes frontières internationaux, jetant ainsi les bases de chaînes d'approvisionnement transfrontalières fluides et efficaces.

Ho Sivyong, délégué du gouvernement et directeur général du Département général des services d'appui au commerce auprès du ministère cambodgien du Commerce, a décrit cette rencontre comme une plateforme de dialogue pratique entre les organismes gouvernementaux et les milieux d'affaires, visant à dynamiser un commerce frontalier stable et durable tout en renforçant les liens économiques.

Les participants ont discuté des mécanismes et des politiques destinés à faciliter le commerce et les investissements bilatéraux, la coopération en matière de production et de commerce dans les secteurs d'excellence commune, la logistique et les infrastructures frontalières, le commerce électronique et les paiements numériques, ainsi que des projets de promotion conjointe du commerce et des investissements. Les entreprises des deux pays ont exploré des perspectives de coopération plus larges et recueilli des informations précieuses pour développer les liens au sein des chaînes d'approvisionnement et accroître le commerce frontalier avec le Cambodge.

L'événement a également permis aux fabricants, exportateurs et importateurs vietnamiens d'accéder directement à leurs partenaires cambodgiens opérant dans les secteurs de l'agroforesterie-pêche, de l'agroalimentaire, du textile, du cuir et de la chaussure, et de l'industrie lourde.

Le commerce bilatéral est devenu un pilier essentiel de la coopération économique bilatérale dans la sous-région du Grand Mékong. Les deux pays partagent une frontière terrestre d'environ 1 137 km, soutenue par un réseau relativement développé de postes frontières internationaux, principaux et auxiliaires, facilitant le commerce, la logistique et les investissements transfrontaliers.

La valeur totale des échanges bilatéraux a frôlé les 10,1 milliards de dollars américains en 2024, soit une hausse de 17,5 % par rapport à l'année précédente, et devrait dépasser les 11 milliards de dollars américains en 2025. Les principales exportations vietnamiennes vers le Cambodge comprennent les vêtements, le fer et l'acier, le pétrole, les machines et équipements, les produits chimiques et les produits alimentaires transformés. Ses principales importations sont les noix de cajou, le caoutchouc, les produits agricoles et les matières premières industrielles.

Les deux pays visent un volume d'échanges commerciaux de 20 milliards de dollars américains d'ici 2030, grâce au développement des circuits commerciaux officiels, à la modernisation de la logistique et à une intégration plus poussée dans les chaînes d'approvisionnement régionales. - VNA

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#Vietnam #Cambodge #connectivité #chaînes d'approvisionnement
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