Les produits agricoles vietnamiens renforcent leur présence sur le marché intérieur

Hanoï (VNA) - Pour assurer des débouchés stables aux produits agricoles sur le marché intérieur, la qualité et le design ne suffisent plus : les réseaux de distribution jouent désormais un rôle de plus en plus important. Grâce aux circuits modernes de distribution, les entreprises peuvent non seulement rapprocher leurs produits des consommateurs, mais aussi renforcer progressivement leur image de marque et développer durablement leurs marchés.



Dans un contexte où de nombreuses entreprises agricoles peinent encore à trouver des débouchés stables, les réseaux modernes de distribution deviennent progressivement des canaux importants permettant aux produits vietnamiens d’accéder au marché de manière plus structurée. Selon plusieurs entreprises et associations professionnelles, le rôle des distributeurs ne se limite plus à la commercialisation des produits, mais s’étend désormais à la normalisation de la qualité, à la traçabilité et au renforcement de la confiance des consommateurs envers les produits agricoles vietnamiens.



Selon Nguyen Ngoc Huong, directrice générale de la société TNV Export & Import Co.Ltd., « la présence des produits dans les rayons des supermarchés contribue à renforcer leur visibilité et la confiance des consommateurs ». Selon elle, cela encourage également les entreprises à investir davantage dans la qualité, l’emballage et la traçabilité, dans un contexte où les consommateurs accordent une attention croissante aux normes d’hygiène alimentaire.



En tant que principal distributeur vietnamien, l’Union des coopératives commerciales de Ho Chi Minh-Ville (Saigon Co.op) maintient depuis de nombreuses années sa politique de soutien prioritaire aux produits vietnamiens, notamment aux produits agricoles et aux produits OCOP (« One Commune, One Product » - Une commune, un produit).



Fin 2025, Saigon Co.op a également lancé, en coopération avec l’Association des agriculteurs de Ho Chi Minh-Ville, le programme « Accompagner les produits agricoles propres ». Dans ce cadre, des produits certifiés VietGAP, biologiques et OCOP issus de coopératives et d’exploitations agricoles sont proposés directement dans le réseau Co.opmart Foocosa Quang Trung (quartier de Thong Tay Hoi) à des prix plus accessibles pour les consommateurs. -VNA