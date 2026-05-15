Économie

Les produits agricoles vietnamiens renforcent leur présence sur le marché intérieur

les réseaux modernes de distribution deviennent progressivement des canaux importants permettant aux produits vietnamiens d’accéder au marché de manière plus structurée.

Une cliente choisit des légumes cultivés en hydroponie dans un supermarché. Photo : VNA
Une cliente choisit des légumes cultivés en hydroponie dans un supermarché. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Pour assurer des débouchés stables aux produits agricoles sur le marché intérieur, la qualité et le design ne suffisent plus : les réseaux de distribution jouent désormais un rôle de plus en plus important. Grâce aux circuits modernes de distribution, les entreprises peuvent non seulement rapprocher leurs produits des consommateurs, mais aussi renforcer progressivement leur image de marque et développer durablement leurs marchés.

Dans un contexte où de nombreuses entreprises agricoles peinent encore à trouver des débouchés stables, les réseaux modernes de distribution deviennent progressivement des canaux importants permettant aux produits vietnamiens d’accéder au marché de manière plus structurée. Selon plusieurs entreprises et associations professionnelles, le rôle des distributeurs ne se limite plus à la commercialisation des produits, mais s’étend désormais à la normalisation de la qualité, à la traçabilité et au renforcement de la confiance des consommateurs envers les produits agricoles vietnamiens.

Selon Nguyen Ngoc Huong, directrice générale de la société TNV Export & Import Co.Ltd., « la présence des produits dans les rayons des supermarchés contribue à renforcer leur visibilité et la confiance des consommateurs ». Selon elle, cela encourage également les entreprises à investir davantage dans la qualité, l’emballage et la traçabilité, dans un contexte où les consommateurs accordent une attention croissante aux normes d’hygiène alimentaire.

En tant que principal distributeur vietnamien, l’Union des coopératives commerciales de Ho Chi Minh-Ville (Saigon Co.op) maintient depuis de nombreuses années sa politique de soutien prioritaire aux produits vietnamiens, notamment aux produits agricoles et aux produits OCOP (« One Commune, One Product » - Une commune, un produit).

Fin 2025, Saigon Co.op a également lancé, en coopération avec l’Association des agriculteurs de Ho Chi Minh-Ville, le programme « Accompagner les produits agricoles propres ». Dans ce cadre, des produits certifiés VietGAP, biologiques et OCOP issus de coopératives et d’exploitations agricoles sont proposés directement dans le réseau Co.opmart Foocosa Quang Trung (quartier de Thong Tay Hoi) à des prix plus accessibles pour les consommateurs. -VNA

#produits agricoles vietnamiens #marché intérieur
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Des produits agricoles vietnamiens vendus dans un supermarché en France. Photo: VNA

VIFON chez Carrefour, riz A An au Japon : l'essor des produits agricoles vietnamiens à l'export

Selon le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Phung Duc Tien, le secteur agricole vise une valeur d’exportation de 74 milliards de dollars pour les produits agricoles, forestiers et aquatiques en 2026. Pour atteindre cet objectif ambitieux - après un record de 70,09 milliards de dollars en 2025 -, le Vietnam entend intensifier le développement de produits à forte valeur ajoutée, améliorer la qualité et renforcer la construction de marques nationales.

LuLu Group International, exploitant de la chaîne d’hypermarchés LuLu de renommée mondiale, intensifie ses importations de produits vietnamiens. Photo : Ministère de l'Industrie et du Commerce

Le groupe LuLu accroît ses importations de produits agricoles vietnamiens

LuLu Group International, exploitant de la chaîne d’hypermarchés LuLu de renommée mondiale, intensifie ses importations de produits vietnamiens, témoignant ainsi de la confiance croissante des partenaires du Moyen-Orient dans les capacités de production, la qualité des produits et la fiabilité de l’approvisionnement du Vietnam.

Bui Trung Thuong (4e à partir de la gauche), conseiller commercial de l'ambassade du Vietnam en Inde, et Rakesh Kumar (5e à partir de la droite), président de l’India Exposition Mart, coupent le ruban pour inaugurer le stand vietnamien. Photo : VNA

Les produits agricoles et alimentaires vietnamiens en force à l’India Expo Mart

Pour les entreprises vietnamiennes, Indusfood 2026 offre un accès direct aux acheteurs internationaux, des opportunités de nouer des contacts avec des partenaires de distribution et la possibilité de participer à des événements thématiques sur l’investissement, la logistique, la transformation numérique, l’intelligence artificielle et l’innovation dans l’industrie agroalimentaire.

Voir plus

Cao Dinh Thanh, fondateur et PDG d’ANPz Co., Ltd (All Nippon Partners) au Japon. Photo: VNA

Résolution n° 68 : un signal de confiance pour les investisseurs au Vietnam

Cao Dinh Thanh, fondateur et PDG d’ANPz Co., Ltd (All Nippon Partners) au Japon, a souligné que si de nombreuses entreprises japonaises disposent de capitaux importants et de technologies de pointe, elles ont tendance à se montrer prudentes lorsqu'elles s'implantent sur de nouveaux marchés. Ce qu'elles recherchent avant tout, ce ne sont pas seulement des incitations, mais la confiance dans la stabilité des politiques et les perspectives à long terme.

Inspecter et contrôler les marchandises importées et exportées au poste frontière international de Huu Nghi, province de Lang Son. Photo : VNA

Le Vietnam réaffirme sa détermination à lutter contre les atteintes aux droits de propriété intellectuelle

Le Vietnam poursuivra le renforcement de la protection et de l’application des droits de propriété intellectuelle, a affirmé le ministère des Affaires étrangères lors de son point de presse du 14 mai. Hanoï met en avant l’amélioration continue de son cadre juridique, l’intensification de la lutte contre la contrefaçon et les violations en ligne, ainsi que sa volonté de coopérer avec ses partenaires internationaux, dont les États-Unis.

Le Bureau commercial du Vietnam au Maroc a présenté l'événement "Vietnam International Sourcing 2026" aux entreprises marocainnes. Photo : congthuong.vn

Renforcement des connexions entre les entreprises vietnamiennes et marocaines

Le séminaire a permis de présenter le potentiel économique du Vietnam ainsi que ses principaux produits d’exportation. Les participants ont souligné que le pays figure aujourd’hui parmi les économies les plus ouvertes d’Asie, grâce à sa participation à de nombreux accords de libre-échange et à son rôle croissant dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Un lot de riz Japonica, certifié "riz vert vietnamien à faibles émissions", est exporté vers le marché japonais. Photo : VNA

Plus de 70 000 tonnes de riz vietnamien déjà labellisées vertes

Quelque 70 000 tonnes de riz vietnamien ont déjà obtenu le label "Riz vietnamien vert à faibles émissions", une initiative destinée à valoriser une production rizicole durable et compétitive sur les marchés internationaux. Ce modèle, déployé dans le delta du Mékong, contribue à promouvoir une agriculture plus verte et à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Photo d'illustration : VietnamPlus

📝 Édito: Protection du droit d’auteur : fondement du développement d’une société de droit à l’ère numérique

À l’heure où l’économie numérique s’impose comme un moteur essentiel de croissance, la protection du droit d’auteur devient un enjeu stratégique pour le Vietnam. Au-delà de la défense des créateurs, elle constitue un levier fondamental pour stimuler l’innovation, renforcer la confiance juridique et bâtir une société numérique durable.

Le vice-Premier ministre Nguyên Van Thang lors du Forum Vietnam Connect 2026. Photo vneconomy.vn

Le Vietnam privilégie des IDE sélectifs et durables

Le Vietnam entend passer d’une politique d’attraction massive des investissements directs étrangers à une coopération plus sélective, qualitative et durable, a affirmé le vice-Premier ministre Nguyên Van Thang lors du Forum Vietnam Connect 2026 à Hanoï.

Le fruit du dragon est l’un des produits d’exportation phares du Vietnam. Photo: VNA

Le Vietnam adapte ses fruits du dragon aux exigences européennes

Selon les données du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, le fruit du dragon vietnamien est actuellement soumis à un contrôle renforcé en vertu de l’annexe II du règlement d'exécution (UE) 2019/1793, avec une fréquence d'inspection de 30 %. Bien que ce taux témoigne d'une surveillance accrue, il reste gérable si les réglementations sont strictement respectées.

Transformation de calmars. Photo: VNA

Les exportations de produits aquatiques visent 12 milliards de dollars en 2026

Portées par la reprise de la demande mondiale, les exportations vietnamiennes de produits aquatiques ont enregistré une croissance soutenue au cours des quatre premiers mois de 2026. Malgré les perspectives favorables et l’objectif de 12 milliards de dollars cette année, le secteur reste confronté à de fortes pressions liées aux coûts de production, aux pénuries de matières premières et au durcissement des exigences commerciales internationales.

Des agents des douanes inspectent des véhicules et des marchandises importés au poste-frontière international de Huu Nghi, dans la province de Lang Son. Photo : VNA

Les douanes intensifient la lutte contre la contrefaçon et la fraude commerciale

Le secteur douanier a fait de la lutte contre la contrebande, la fraude commerciale, la contrefaçon et les atteintes à la propriété intellectuelle une priorité. Les services douaniers à travers le pays ont renforcé les inspections et la surveillance des activités d’import-export le long des principaux axes routiers et aux points de passage stratégiques.

Le gouvernement vietnamien promulgue huit résolutions successives visant à simplifier, décentraliser et alléger les procédures administratives ainsi que les conditions encadrant les activités commerciales. Photo: VNA

Le Vietnam mise sur la simplification administrative pour soutenir la croissance

Sous l’impulsion du Premier ministre Le Minh Hung, des objectifs chiffrés ambitieux ont été fixés afin de lever les barrières : réduire d’au moins 30 % les formalités administratives, diminuer de moitié les délais de traitement ainsi que les coûts de conformité, et supprimer l’ensemble des procédures jugées inutiles.