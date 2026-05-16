Économie

La raffinerie de Nghi Son reçoit de plus de 950.000 barils de pétrole congolais

Selon le plan de production 2026 annoncé en début d’année, la SARL de raffinerie et de pétrochimie de Nghi Son (NSRP) prévoit d’importer près de 12,5 millions de tonnes de pétrole brut et de fournir environ 9 millions de tonnes de produits pétroliers au marché intérieur.

La raffinerie de Nghi Son dans la zone économique de Nghi Son, dans le quartier de Nghi Son, province de Thanh Hoa. Photo : VNA
La raffinerie de Nghi Son dans la zone économique de Nghi Son, dans le quartier de Nghi Son, province de Thanh Hoa. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – La SARL de raffinerie et de pétrochimie de Nghi Son (NSRP), dans la province de Thanh Hoa (Centre) vient de prendre livraison de plus de 950.000 barils de Djéno Mélange en provenance de la République du Congo pour être transformé en produits pétroliers, répondant ainsi à la demande du marché.

Il s’agit d’un lot de pétrole brut acheminé par la Succursale de distribution des produits pétroliers de Nghi Son - Groupe national de l’industrie et de l’énergie du Vietnam (PVNDB), destiné à maintenir le fonctionnement stable de NSRP.

La diversification des sources d’approvisionnement en pétrole brut revêt une grande importance pour NSRP, lui permettant de sécuriser de manière proactive les matières premières nécessaires au fonctionnement stable de ses installations et d’assurer l’approvisionnement du marché intérieur en produits pétroliers lorsque les approvisionnements traditionnels en pétrole brut en provenance du Koweït sont affectés par les conflits au Moyen-Orient.

Bien que le pétrole koweïtien demeure sa principale matière première, NSRP a déjà reçu et traité avec succès un premier lot de Das Blend, dans le but de traiter des matières premières alternatives de manière sûre et efficace.

L’utilisation de cette qualité de pétrole s’inscrit dans la stratégie de NSRP visant à traiter annuellement 10 à 12 millions de barils supplémentaires de nouveau pétrole brut, en combinaison avec du pétrole brut koweïtien ou des pétroles de qualité moyenne équivalents, notamment lors de certaines phases d’exploitation telles que le remplacement du catalyseur (CCO) dans son unité d’hydrodésulfuration des résidus (RHDS).

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie commerciale internationale du Groupe national de l’industrie et de l’énergie du Vietnam (Petrovietnam) et face à la nécessité pour NSRP de diversifier ses sources d’approvisionnement en pétrole brut, PVNDB arrangé le premier lot de pétrole brut destiné à NSRP, contribuant ainsi à la sécurité énergétique nationale et marquant l’élargissement de ses activités de la simple distribution de produits pétroliers à une participation plus active dans la chaîne d’approvisionnement en pétrole brut des raffineries nationales.

Forte de son rôle de coordinateur général, et des atouts et de la réputation de Petrovietnam dans ses relations avec ses partenaires, PVNDB s’est coordonnée avec NSRP pour examiner les besoins, rechercher des sources d’approvisionnement appropriées, évaluer les options commerciales et négocier avec des partenaires étrangers pour déployer les transactions dans les délais prévus en conformité avec les réglementations et exigences de gestion des risques.

Dans la période à venir, PVNDB continuera d’importer du pétrole brut en fonction des besoins de NSRP et des raffineries nationales, tout en promouvant la normalisation de la gouvernance, en développant les ressources humaines, en élargissant la coopération internationale et en diversifiant les sources d’approvisionnement afin d’améliorer l’adaptabilité et le contrôle des risques face aux fluctuations du marché mondial de l’énergie.

Selon le plan de production 2026 annoncé en début d’année, NSRP prévoit d’importer près de 12,5 millions de tonnes de pétrole brut et de fournir environ 9 millions de tonnes de produits pétroliers au marché intérieur.

Créée en 2008, NSRP est une coentreprise parrainée par Kuwait Petroleum Europe B.V. (KPE), la branche commerciale internationale de Kuwait Petroleum Corporation, Idemitsu Kosan (IKC), Petrovietnam et le japonais Mitsui Chemicals (MCI), avec un investissement total de plus de 9 milliards de dollars. -VNA

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