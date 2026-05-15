Économie

Hô Chi Minh-Ville : vaste opération contre la contrefaçon et 650 millions de dôngs d'amendes infligés

Le sous-département de la surveillance du marché de Hô Chi Minh-Ville a réaffirmé sa volonté de maintenir une pression constante sur les points sensibles du commerce illégal, tout en renforçant la sensibilisation des commerçants afin de les encourager à respecter la réglementation en vigueur.

Les services de contrôle du marché inspectent le marché Ben Thanh à Hô Chi Minh-Ville et consignent de nombreuses infractions. Photo : VNA
Les services de contrôle du marché inspectent le marché Ben Thanh à Hô Chi Minh-Ville et consignent de nombreuses infractions. Photo : VNA

​Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le sous-département de la surveillance du marché de Hô Chi Minh-Ville a annoncé avoir intensifié ses contrôles sur les produits contrefaits et les violations de la propriété intellectuelle, aboutissant à des sanctions administratives s’élevant à un total de 650 millions de dôngs (près de 25 000 dollars).​

Ces opérations de surveillance, menées simultanément dans les marchés traditionnels, les centres commerciaux et sur les plateformes de commerce électronique, visent à assainir l’environnement commercial de la métropole.

Dans le détail, l'équipe de gestion du marché n°18 a procédé à l'inspection de seize établissements de mode, où elle a saisi 405 articles frauduleux usurpant des marques de prestige telles que GUCCI, Ray-Ban ou encore adidas. Cette intervention a donné lieu à une amende globale de 150 millions de dôngs pour les seize contrevenants, tandis que la marchandise saisie, d'une valeur estimée à plus de 111 millions de dôngs, a été condamnée à la destruction.

Parallèlement, l'équipe n°4, responsable du secteur central de la ville, a multiplié les interventions dans des zones à forte affluence touristique, notamment au centre commercial Saigon Square et au marché de Bên Thành.

Lors de l’intervention des forces de contrôle à Saigon Square, les inspecteurs ont identifié et consigné de nombreux produits -montres, sacs à main et lunettes de soleil -présentant des signes manifestes de contrefaçon de marques protégées au Vietnam.​

Depuis le début de l’année, cette seule équipe n°4 a traité 49 cas d’infractions, totalisant plus de 500 millions de dôngs d’amendes, et procédant à la destruction systématique des stocks illicites afin d’empêcher leur circulation.

Le sous-département de la surveillance du marché de Hô Chi Minh-Ville a réaffirmé sa volonté de maintenir une pression constante sur les points sensibles du commerce illégal, tout en renforçant la sensibilisation des commerçants afin de les encourager à respecter la réglementation en vigueur.

Les autorités soulignent toutefois la persistance de ce phénomène, alimenté par une demande continue de produits à bas prix et par des marges bénéficiaires élevées, incitant les réseaux de distribution à devenir de plus en plus sophistiqués. -VNA

#produits contrefaits #violations de la propriété intellectuelle #commerce illégal #Hô Chi Minh-Ville
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