Hô Chi Minh-Ville : vaste opération contre la contrefaçon et 650 millions de dôngs d'amendes infligés

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le sous-département de la surveillance du marché de Hô Chi Minh-Ville a annoncé avoir intensifié ses contrôles sur les produits contrefaits et les violations de la propriété intellectuelle, aboutissant à des sanctions administratives s’élevant à un total de 650 millions de dôngs (près de 25 000 dollars).
Ces opérations de surveillance, menées simultanément dans les marchés traditionnels, les centres commerciaux et sur les plateformes de commerce électronique, visent à assainir l’environnement commercial de la métropole.
Dans le détail, l'équipe de gestion du marché n°18 a procédé à l'inspection de seize établissements de mode, où elle a saisi 405 articles frauduleux usurpant des marques de prestige telles que GUCCI, Ray-Ban ou encore adidas. Cette intervention a donné lieu à une amende globale de 150 millions de dôngs pour les seize contrevenants, tandis que la marchandise saisie, d'une valeur estimée à plus de 111 millions de dôngs, a été condamnée à la destruction.
Parallèlement, l'équipe n°4, responsable du secteur central de la ville, a multiplié les interventions dans des zones à forte affluence touristique, notamment au centre commercial Saigon Square et au marché de Bên Thành.
Lors de l’intervention des forces de contrôle à Saigon Square, les inspecteurs ont identifié et consigné de nombreux produits -montres, sacs à main et lunettes de soleil -présentant des signes manifestes de contrefaçon de marques protégées au Vietnam.
Depuis le début de l’année, cette seule équipe n°4 a traité 49 cas d’infractions, totalisant plus de 500 millions de dôngs d’amendes, et procédant à la destruction systématique des stocks illicites afin d’empêcher leur circulation.
Le sous-département de la surveillance du marché de Hô Chi Minh-Ville a réaffirmé sa volonté de maintenir une pression constante sur les points sensibles du commerce illégal, tout en renforçant la sensibilisation des commerçants afin de les encourager à respecter la réglementation en vigueur.
Les autorités soulignent toutefois la persistance de ce phénomène, alimenté par une demande continue de produits à bas prix et par des marges bénéficiaires élevées, incitant les réseaux de distribution à devenir de plus en plus sophistiqués. -VNA