L'événement « Meet Australia 2026 » se tiendra à Hô Chi Minh-Ville la semaine prochaine



Sydney, 15 mai (VNA) – « Meet Australia 2026 », un événement de haut niveau de promotion du commerce et des investissements visant à renforcer les liens économiques entre le Vietnam et l'Australie, se déroulera à Hô Chi Minh-Ville du 18 au 20 mai.



Organisé par le Forum des affaires Australie-ASEAN (AABF), cet événement mettra l'accent sur le renforcement de la coopération dans les domaines de l'énergie, des technologies numériques, de l'agriculture et de l'innovation, dans un contexte de relations bilatérales croissantes.



S'adressant à l'Agence vietnamienne d’Information avant l'événement, Francis Wong OAM, président de l'AABF et du comité d'organisation, a déclaré que ce dernier devrait permettre aux entreprises australiennes de mieux comprendre le Vietnam, de nouer des partenariats solides, d'explorer des opportunités d'investissement et de commerce à long terme, d'élargir leur accès au marché et de concrétiser leurs intérêts commerciaux.



Francis Wong OAM a décrit le Vietnam comme l'une des économies les plus dynamiques d'Asie du Sud-Est, portée par une forte croissance, des politiques axées sur les réformes, une main-d'œuvre de plus en plus qualifiée et des ambitions dans les domaines de la fabrication de pointe, des énergies propres, de la transformation numérique et du développement des infrastructures.



Il a indiqué que l'Australie considère désormais le Vietnam non seulement comme un partenaire commercial majeur, mais aussi comme un partenaire stratégique en matière d'investissement et d'innovation. Cependant, les investissements australiens au Vietnam restent relativement modestes, ce qui signifie que l'Australie risque de passer à côté d'opportunités liées au dynamisme économique du Vietnam.



L'événement devrait attirer plus de 350 délégués, dont plus de 100 dirigeants australiens ainsi que des représentants d'agences gouvernementales, d'organismes d'investissement, de chambres de commerce, d'écosystèmes d'innovation et des partenaires stratégiques du Vietnam.



Il comprendra des séances d'ouverture avec la participation de hauts responsables gouvernementaux et de chefs d'entreprise des deux pays, des forums d'investissement et des tables rondes axées sur la transition énergétique, les technologies vertes, l'économie circulaire, le développement des infrastructures, la transformation numérique, l'intelligence artificielle, l'agriculture, la sécurité alimentaire, l'éducation, le développement de la main-d'œuvre et la connectivité des chaînes d'approvisionnement.



Des séances de réseautage d'affaires, des rencontres directes entre entreprises australiennes et vietnamiennes et des visites de centres industriels et d'innovation stratégiques au Vietnam sont également prévues.



Selon Francis Wong OAM, cette initiative vise à produire des résultats concrets et durables en renforçant la confiance des entreprises australiennes dans les opportunités de marché et l'environnement réglementaire vietnamiens.



Il a indiqué que la conférence facilitera les activités commerciales pratiques, notamment la création de nouveaux partenariats commerciaux, les opportunités d'investissement, la coopération technologique, les stratégies d'entrée sur le marché et la signature potentielle de protocoles d'accord entre les organisations.



Le président de l'AABF a noté que les entreprises australiennes manifestent un intérêt croissant pour le Vietnam, considéré par beaucoup comme l'une des économies phares de l'ASEAN grâce à sa croissance soutenue, son secteur manufacturier compétitif, sa main-d'œuvre jeune, sa transformation numérique et l'expansion de sa classe moyenne.



Un vif intérêt se manifeste dans les domaines des énergies renouvelables, de la fabrication de pointe, de l'agriculture, de l'éducation et de la formation, de la santé, des technologies numériques, de la logistique et des infrastructures.



Francis Wong OAM a ajouté que les entreprises australiennes recherchent de plus en plus des partenariats d'investissement plus approfondis et une coopération à long terme avec le Vietnam, plutôt que de se concentrer uniquement sur le commerce.



Il a précisé que l'élévation des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique global a créé un cadre important pour une coopération plus large dans les domaines des énergies propres, des minéraux critiques, de l'économie numérique, de la sécurité alimentaire et de la résilience des chaînes d'approvisionnement.



Selon Francis Wong OAM, la coopération future devrait davantage privilégier le co-investissement, les partenariats d'innovation, le développement des compétences, le transfert de technologies et une croissance économique durable.



Il s'est dit convaincu que la complémentarité des deux économies continuera de renforcer les relations Australie-Vietnam, grâce à une étroite coopération entre les gouvernements et à un engagement croissant du secteur privé. - VNA

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