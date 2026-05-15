Bac Ninh se distingue par l’efficacité de son administration locale

Hanoï (VNA) - Le 15 mai, la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI) a rendu publics son Rapport sur l’économie privée du Vietnam 2025 ainsi que l’Indice de compétitivité provinciale (PCI) 2025.



Après 21 ans d’existence, cette nouvelle édition introduit la version PCI 2.0, dans un contexte marqué par de profondes réformes structurelles, notamment la fusion administrative réduisant le nombre de villes et provinces du pays de 63 à 34, la mise en place d’un modèle d’administration locale à deux niveaux et l’application de la Résolution n°68-NQ/TW, qui considère l’économie privée comme un principal moteur de croissance du pays.



Le PCI 2.0 repose sur neuf indices thématiques, dont l’entrée sur le marché, l’accès aux ressources, la transparence, les coûts de conformité administrative, les coûts informels, la concurrence loyale, les politiques de soutien aux entreprises, les institutions juridiques et l’efficacité de l’administration locale.



En 2025, la VCCI a adopté une classification en six groupes de qualité plutôt qu’un classement linéaire. Le score médian national s’élève à 63,90 points sur 100.



Les cinq provinces les mieux classées sont Bac Ninh, Da Nang, Hai Phong, Phu Tho et Quang Ninh. Bac Ninh se distingue notamment dans l’efficacité de l’administration locale et les coûts de conformité administrative, tandis que Da Nang arrive en tête pour l’entrée sur le marché. Hai Phong affiche également des résultats remarquables avec sept indicateurs figurant parmi les dix meilleurs du pays.



Parallèlement, la VCCI a lancé l’Indice d’efficacité de l’économie privée (BPI) qui vise à mesurer les performances réelles du marché. Ho Chi Minh-Ville, Hanoï et Quang Ninh occupent les premières places de ce classement.



Le président de la VCCI, Ho Sy Hung, a souligné que le secteur privé semblait sortir de sa phase défensive, avec un record de 297.500 entreprises entrant sur le marché en 2025. Toutefois, 60,2 % des entreprises interrogées déclarent rencontrer des difficultés pour trouver des clients, tandis que 75,5 % estiment impossible d’obtenir des prêts sans garanties.



Selon lui, la transition d’une gestion administrative vers une logique d’accompagnement des entreprises est indispensable pour atteindre l’objectif national de 2 millions d’entreprises d’ici 2030. -VNA