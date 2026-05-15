Économie

Bac Ninh se distingue par l’efficacité de son administration locale

Le Rapport sur l’économie privée du Vietnam 2025 ainsi que l’Indice de compétitivité provinciale (PCI) 2025 ont été rendus publics le 15 mai, à Hanoï.

Cérémonie d'annonce du Rapport économique du secteur privé vietnamien et de l'Indice de compétitivité provinciale 2025. Photo : vccinews.vn.
Cérémonie d'annonce du Rapport économique du secteur privé vietnamien et de l'Indice de compétitivité provinciale 2025. Photo : vccinews.vn.

Hanoï (VNA) - Le 15 mai, la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI) a rendu publics son Rapport sur l’économie privée du Vietnam 2025 ainsi que l’Indice de compétitivité provinciale (PCI) 2025.

Après 21 ans d’existence, cette nouvelle édition introduit la version PCI 2.0, dans un contexte marqué par de profondes réformes structurelles, notamment la fusion administrative réduisant le nombre de villes et provinces du pays de 63 à 34, la mise en place d’un modèle d’administration locale à deux niveaux et l’application de la Résolution n°68-NQ/TW, qui considère l’économie privée comme un principal moteur de croissance du pays.

Le PCI 2.0 repose sur neuf indices thématiques, dont l’entrée sur le marché, l’accès aux ressources, la transparence, les coûts de conformité administrative, les coûts informels, la concurrence loyale, les politiques de soutien aux entreprises, les institutions juridiques et l’efficacité de l’administration locale.

En 2025, la VCCI a adopté une classification en six groupes de qualité plutôt qu’un classement linéaire. Le score médian national s’élève à 63,90 points sur 100.

Les cinq provinces les mieux classées sont Bac Ninh, Da Nang, Hai Phong, Phu Tho et Quang Ninh. Bac Ninh se distingue notamment dans l’efficacité de l’administration locale et les coûts de conformité administrative, tandis que Da Nang arrive en tête pour l’entrée sur le marché. Hai Phong affiche également des résultats remarquables avec sept indicateurs figurant parmi les dix meilleurs du pays.

Parallèlement, la VCCI a lancé l’Indice d’efficacité de l’économie privée (BPI) qui vise à mesurer les performances réelles du marché. Ho Chi Minh-Ville, Hanoï et Quang Ninh occupent les premières places de ce classement.

Le président de la VCCI, Ho Sy Hung, a souligné que le secteur privé semblait sortir de sa phase défensive, avec un record de 297.500 entreprises entrant sur le marché en 2025. Toutefois, 60,2 % des entreprises interrogées déclarent rencontrer des difficultés pour trouver des clients, tandis que 75,5 % estiment impossible d’obtenir des prêts sans garanties.

Selon lui, la transition d’une gestion administrative vers une logique d’accompagnement des entreprises est indispensable pour atteindre l’objectif national de 2 millions d’entreprises d’ici 2030. -VNA

#PCI #Indice de compétitivité provinciale #économie privée
Suivez VietnamPlus

Résolution en action

Vietnam - Nouvelle ère

Intégration internationale

Sur le même sujet

PCI 2024: Hai Phong en tête pour la première fois

PCI 2024: Hai Phong en tête pour la première fois

La ville portuaire de Hai Phong (Nord), s’est hissé pour la première fois à la première place de l’Indice de compétitivité provinciale (PCI - Provincial Competitiveness Index) 2024, avec un score de 74,84.

Voir plus

Cao Dinh Thanh, fondateur et PDG d’ANPz Co., Ltd (All Nippon Partners) au Japon. Photo: VNA

Résolution n° 68 : un signal de confiance pour les investisseurs au Vietnam

Cao Dinh Thanh, fondateur et PDG d’ANPz Co., Ltd (All Nippon Partners) au Japon, a souligné que si de nombreuses entreprises japonaises disposent de capitaux importants et de technologies de pointe, elles ont tendance à se montrer prudentes lorsqu'elles s'implantent sur de nouveaux marchés. Ce qu'elles recherchent avant tout, ce ne sont pas seulement des incitations, mais la confiance dans la stabilité des politiques et les perspectives à long terme.

Inspecter et contrôler les marchandises importées et exportées au poste frontière international de Huu Nghi, province de Lang Son. Photo : VNA

Le Vietnam réaffirme sa détermination à lutter contre les atteintes aux droits de propriété intellectuelle

Le Vietnam poursuivra le renforcement de la protection et de l’application des droits de propriété intellectuelle, a affirmé le ministère des Affaires étrangères lors de son point de presse du 14 mai. Hanoï met en avant l’amélioration continue de son cadre juridique, l’intensification de la lutte contre la contrefaçon et les violations en ligne, ainsi que sa volonté de coopérer avec ses partenaires internationaux, dont les États-Unis.

Le Bureau commercial du Vietnam au Maroc a présenté l'événement "Vietnam International Sourcing 2026" aux entreprises marocainnes. Photo : congthuong.vn

Renforcement des connexions entre les entreprises vietnamiennes et marocaines

Le séminaire a permis de présenter le potentiel économique du Vietnam ainsi que ses principaux produits d’exportation. Les participants ont souligné que le pays figure aujourd’hui parmi les économies les plus ouvertes d’Asie, grâce à sa participation à de nombreux accords de libre-échange et à son rôle croissant dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Un lot de riz Japonica, certifié "riz vert vietnamien à faibles émissions", est exporté vers le marché japonais. Photo : VNA

Plus de 70 000 tonnes de riz vietnamien déjà labellisées vertes

Quelque 70 000 tonnes de riz vietnamien ont déjà obtenu le label "Riz vietnamien vert à faibles émissions", une initiative destinée à valoriser une production rizicole durable et compétitive sur les marchés internationaux. Ce modèle, déployé dans le delta du Mékong, contribue à promouvoir une agriculture plus verte et à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Photo d'illustration : VietnamPlus

📝 Édito: Protection du droit d’auteur : fondement du développement d’une société de droit à l’ère numérique

À l’heure où l’économie numérique s’impose comme un moteur essentiel de croissance, la protection du droit d’auteur devient un enjeu stratégique pour le Vietnam. Au-delà de la défense des créateurs, elle constitue un levier fondamental pour stimuler l’innovation, renforcer la confiance juridique et bâtir une société numérique durable.

Le vice-Premier ministre Nguyên Van Thang lors du Forum Vietnam Connect 2026. Photo vneconomy.vn

Le Vietnam privilégie des IDE sélectifs et durables

Le Vietnam entend passer d’une politique d’attraction massive des investissements directs étrangers à une coopération plus sélective, qualitative et durable, a affirmé le vice-Premier ministre Nguyên Van Thang lors du Forum Vietnam Connect 2026 à Hanoï.