Renforcement des connexions entre les entreprises vietnamiennes et marocaines

Rabat (VNA) – Le Bureau commercial du Vietnam au Maroc a organisé la semaine dernière à Casablanca un séminaire de promotion commerciale visant à mettre en relation les exportateurs vietnamiens avec les importateurs et les réseaux de distribution marocains.

Cette rencontre a permis de présenter le potentiel économique du Vietnam ainsi que ses principaux produits d’exportation. Les participants ont souligné que le pays figure aujourd’hui parmi les économies les plus ouvertes d’Asie, grâce à sa participation à de nombreux accords de libre-échange et à son rôle croissant dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Lors du séminaire, la partie vietnamienne a promu l'événement "Vietnam International Sourcing 2026" (VIS 2026) afin d'encourager les liens directs entre les entreprises des deux pays. Plusieurs produits phares vietnamiens, notamment le café, les noix de cajou, les épices, les produits de la mer, ainsi que des produits transformés et des biens de consommation, ont été présentés aux partenaires marocains.

Selon le Bureau commercial du Vietnam, les entreprises marocaines apprécient la qualité et la diversité des produits vietnamiens. Plusieurs d’entre elles ont exprimé leur volonté de développer des circuits d’importation directs et durables avec les producteurs vietnamiens, notamment dans le secteur agroalimentaire.Cette initiative s’inscrit dans une dynamique de croissance continue des échanges bilatéraux.

Séminaire organisé par le Bureau commercial du Vietnam au Maroc. Photo: congthuong.vn

En 2025, le commerce entre les deux pays a atteint environ 380 millions de dollars, soit une hausse de 25 % par rapport à 2014. Le Maroc figure désormais parmi les dix principaux marchés d’exportation du Vietnam en Afrique.

Les relations économiques sont également soutenues par des échanges de haut niveau, notamment la visite officielle au Maroc du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, en juillet 2025. Le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc, Chakib Alj, a exprimé l’espoir que cette coopération puisse devenir un modèle de partenariat entre une nation africaine et une nation asiatique.

Cette année, le Bureau commercial prévoit d’intensifier la promotion des produits vietnamiens à travers de grands salons au Maroc, tels que le Salon de l'Agriculture (SIAM) et le Salon de l'Alimentation (SIEMA). -VNA