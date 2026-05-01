L’attractivité du Vietnam s’accroît avec la qualité du climat de l’investissement

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Face à la restructuration rapide des chaînes d’approvisionnement mondiales, le Vietnam continue d’attirer d’importants investissements étrangers, non seulement grâce à des incitations, mais aussi, et de plus en plus, grâce à un environnement politique stable, des procédures simplifiées et une confiance accrue des investisseurs dans les perspectives à long terme.



Les investissements directs étrangers (IDE) au Vietnam ont atteint 27,62 milliards de dollars en 2025, leur plus haut niveau en cinq ans, et ont continué de progresser au début 2026. Cette tendance haussière témoigne de l’attractivité constante du pays dans un contexte de restructuration des chaînes d’approvisionnement mondiales.



Cette dynamique souligne l’orientation stratégique du Vietnam, qui vise à réformer son environnement de l’investissements afin d’attirer une nouvelle génération d’IDE privilégiant la technologie, le développement durable et la création de valeur à long terme.



Des géants mondiaux de la tech se pressent au portillon



Lors du récent Vietnam FDI Connect 2026, co-organisé par la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI) et les autorités de Bac Ninh, des experts ont dressé un tableau plus précis des flux d’investissement dans un contexte mondial en pleine mutation.



Selon Hô Sy Hung, président de la VCCI, les multinationales ne sont plus uniquement motivées par les faibles coûts. Elles privilégient de plus en plus les destinations offrant transparence, adaptabilité et écosystèmes durables. Grâce à sa situation stratégique et à son environnement politique stable, le Vietnam s’impose comme une destination clé pour les capitaux internationaux.



Dans ce contexte, la province de Bac Ninh confirme son rôle de pôle majeur d’IDE dans le Nord. Pham Hoang Son, président du Comité populaire provincial, a souligné que Bac Ninh a attiré plus de 3.500 projets d’IDE, pour un capital total enregistré de plus de 49 milliards de dollars. Elle a attiré 5,73 milliards de dollars en 2025, se classant deuxième au niveau national, et 1,2 milliard de dollars au premier trimestre 2026.



« Plus important encore que les chiffres mentionnés ci-dessus, c’est que des sociétés internationales telles que Samsung, Foxconn, VSIP, Amkor, Luxshare… ont choisi Bac Ninh et continuent d’y accroître leurs investissements», a-t-il souligné.



Afin de capter la prochaine vague d’IDE, de nombreuses localités ont aménagé des terrains industriels prêts à l’emploi, dotés d’infrastructures synchronisées. Des procédures administratives accélérées ont également été mises en place, réduisant les délais d’approbation des projets de plusieurs mois à quelques semaines, voire quelques jours, ce qui améliore l’efficacité et renforce la confiance des investisseurs.



Une nouvelle priorité pour les IDE de nouvelle génération



Du point de vue des investisseurs internationaux, Kim In-woo, vice-président de la Chambre de commerce sud-coréenne au Vietnam (KOCHAM), a souligné que les investissements totaux de la République de Corée au Vietnam ont dépassé 95 milliards de dollars, répartis sur plus de 10.400 projets, renforçant ainsi le rôle stratégique du Vietnam dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.



Il a toutefois expliqué que les entreprises ne se basent pas uniquement sur les incitations lorsqu’elles prennent des décisions d’investissement mais s’intéressent aussi particulièrement à la possibilité d’opérer de manière stable dans un environnement juridique transparent, cohérent et prévisible sur le long terme.



Partageant cet avis, Sun Fenglei, président de l’Association des entreprises chinoises au Vietnam, a indiqué que plus de 10.000 entreprises chinoises sont actuellement implantées au Vietnam, avec une orientation croissante vers les secteurs de haute technologie tels que l’intelligence artificielle, les énergies renouvelables et l’électronique.



Selon Vuong Thi Minh Hiêu, directrice adjointe de l’Agence de l’investissement étranger relevant du ministère des Finances, la récente hausse des IDE témoigne d’une confiance accrue des investisseurs. Les réformes institutionnelles s’accélèrent, de nouveaux mécanismes permettant de finaliser les procédures d’investissement en quelques jours seulement.



Renforcer les liens nationaux pour monter en gamme



Au niveau stratégique, Nguyên Duc Hiên, vice-président de la Commission central des politiques et des stratégies, a souligné que le secteur des investissements directs étrangers (IDE), aux côtés des secteurs public et privé, constitue l’un des trois piliers essentiels de l’économie vietnamienne. Une résolution dédiée au développement des IDE dans cette nouvelle phase est actuellement à l’étude.



La stratégie d’investissement du Vietnam connaît également une évolution notable : d’une approche privilégiant l’attraction des capitaux à tout prix, elle privilégie désormais la qualité, l’efficacité et les retombées technologiques.



Cette transition met en évidence l’urgence de renforcer les liens entre les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises nationales. Actuellement, les taux de localisation restent modestes et relativement peu d’entreprises vietnamiennes participent aux chaînes d’approvisionnement mondiales en tant que fournisseurs de premier rang.



Les experts suggèrent que, pour améliorer sa position, le Vietnam doit s’orienter vers des activités à plus forte valeur ajoutée, telles que la recherche et le développement, la conception et l’innovation, au-delà de l’assemblage à faible valeur ajoutée. – VNA



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