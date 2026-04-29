Le Vietnam présente ses opportunités de coopération commerciale à la plus grande université d'Amérique latine

Mexique (VNA) - Le 28 avril, le Bureau commercial du Vietnam au Mexique, en collaboration avec la Faculté des sciences politiques et sociales de l'Université nationale autonome du Mexique (UNAM), a organisé un programme de présentation de l'économie vietnamienne et des opportunités de commerce et d'investissement bilatérales. L'événement a attiré de nombreux enseignants, chercheurs, entrepreneurs et étudiants en relations internationales.



S'exprimant sur le campus, Nguyen Thi Trang, cheffe du Bureau commercial du Vietnam au Mexique, a souligné que le Vietnam est aujourd'hui l'une des économies à la croissance la plus rapide d'Asie-Pacifique. Cette dynamique est soutenue par une inflation maîtrisée, un vaste réseau d'accords de libre-échange et des flux d'investissements étrangers très diversifiés. L’événement a mis en lumière la forte complémentarité entre les économies vietnamienne et mexicaine. Le Vietnam se distingue dans l’industrie légère, le textile, l’électronique et l’agroalimentaire, tandis que le Mexique bénéficie d’une solide industrie manufacturière, notamment automobile, et d’un vaste réseau de distribution en Amérique du Nord. Cette complémentarité offre des perspectives accrues d’échanges et de diversification des approvisionnements dans un contexte de recomposition des chaînes de valeur mondiales.

Lors de l'événement. Photo : VNA

À cette occasion, Nguyen Thi Trang a présenté aux entreprises mexicaines le salon Vietnam International Sourcing Expo 2026 (VIS 2026), prévu du 3 au 5 septembre au Centre des foires et expositions de Saigon, à Ho Chi Minh-Ville. Présidé par le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce, cet événement réunira des centaines de fabricants locaux et d'importateurs internationaux dans les secteurs de l’agroalimentaire, des biens de consommation et des chaînes d’approvisionnement.

Les discussions ont porté sur les politiques d’investissement, le développement des parcs industriels et la tendance de restructuration des chaînes d’approvisionnement. Plusieurs entreprises mexicaines ont exprimé leur intérêt pour un renforcement de la coopération avec le Vietnam dans les domaines de la production, de la distribution et des ressources humaines.



Des experts ont estimé que, grâce à leurs vastes marchés, à leurs atouts géostratégiques et à leurs accords commerciaux, le Vietnam et le Mexique disposent d’un fort potentiel pour élargir leur coopération au-delà des échanges commerciaux, notamment dans les investissements, les transferts de technologies et le développement de chaînes d’approvisionnement interrégionales. Selon les douanes vietnamiennes, les échanges commerciaux entre le Vietnam et le Mexique ont atteint 8,17 milliards de dollars en 2025, en hausse de 27,4 % sur un an. Les exportations vietnamiennes se sont élevées à 7,03 milliards de dollars (+28,7 %), contre 1,14 milliard pour les importations (+23,7 %).

Cette progression illustre parfaitement la complémentarité entre la capacité productive du Vietnam et les besoins en intrants du Mexique, centre manufacturier d'Amérique du Nord. Fait notable, la dynamique de croissance en 2025 découle principalement de la position stratégique du pays dans la chaîne régionale.

L'industrie automobile et le secteur de l'électronique au Mexique exigent toujours davantage de composants importés, un domaine très compétitif où le Vietnam s'affirme brillamment comme un partenaire commercial incontournable pour fournir de nombreuses pièces d'assemblage de haute qualité à des prix véritablement attractifs. -VNA