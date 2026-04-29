Économie

Le PM demande de développer un système d'infrastructures de transport synchrones

Le chef du gouvernement a appelé le secteur de la construction à accélérer les réformes institutionnelles, lever les blocages et mobiliser les ressources afin de moderniser les infrastructures de transport, stimuler la croissance et assurer un développement urbain durable.

Le Premier ministre Le Minh Hung travaille avec le ministère de la Construction. Photo : VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung travaille avec le ministère de la Construction. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Dans l’après-midi du 29 avril, le Premier ministre Le Minh Hung a présidé une réunion sur la mise en œuvre des missions depuis le début de l’année 2026 ainsi que sur les orientations prioritaires à venir du ministère de la Construction.

Le Premier ministre a salué les efforts du ministère, qui a accompli un volume important de tâches sous forte pression temporelle, obtenant des résultats notables, notamment dans le développement des infrastructures de transport, la gestion de la planification et le développement urbain, contribuant ainsi de manière significative aux performances globales du pays.

Cependant, il a également relevé plusieurs limites : la qualité de la planification et de la gestion de l’espace de développement reste insuffisante ; les grandes villes font face à des problèmes persistants de congestion, d’inondations et de pollution ; le marché immobilier présente un déséquilibre entre l’offre et la demande ainsi qu’une structure de produits inadaptée. Par ailleurs, le développement scientifique et technologique, la transformation numérique et écologique ainsi que l’exploitation des bases de données restent en deçà des exigences.

Le Minh Hung a également souligné que le système de normes, de standards et de cadres tarifaires dans la construction demeure incomplet ; certaines réglementations sur la gestion des coûts d’investissement ne sont pas adaptées aux projets complexes et de haute technologie. Les ressources humaines hautement qualifiées restent insuffisantes.

Parmi les priorités, il a insisté sur la nécessité de réaliser une percée institutionnelle afin de lever les « goulots d’étranglement » et de libérer les ressources. Il a demandé d’accélérer l’élaboration et la soumission de projets de loi, notamment la Loi sur le logement (révisée) et la Loi sur les affaires immobilières (révisée), ainsi que l’adoption de décrets et de circulaires garantissant qualité et respect des délais.

Le ministère est appelé à réduire de manière substantielle les procédures administratives, à participer à l’élaboration de stratégies de développement national et à promouvoir la transformation numérique, l’innovation et les bases de données.

Le Minh Hung est également demandé de revoir et d’ajuster la planification globale du système urbain et rural afin d’optimiser l’organisation de l’espace de développement, avec pour objectif un taux d’urbanisation supérieur à 50 % d’ici 2030.

Concernant le logement, l’accent est mis sur le développement de logements sociaux et de logements commerciaux à prix abordable, la résolution des obstacles juridiques et l’atteinte de l’objectif de construction d’un million de logements sociaux avant 2030.

S’agissant des infrastructures de transport, dans un contexte où l’investissement public reste limité, le Premier ministre a appelé à proposer des mécanismes innovants pour mobiliser les ressources nationales et internationales, notamment via l’émission d’obligations pour les projets d’infrastructure à long terme.

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Le Premier ministre Le Minh Hung travaille avec le ministère de la Construction. Photo : VNA

Il a demandé d’accélérer le décaissement des investissements publics et de concentrer les ressources sur les projets autoroutiers en cours, ainsi que sur les grands projets ferroviaires tels que la ligne à grande vitesse Nord-Sud et les axes reliant Hanoï à Lao Cai, Hai Phong et Đong Đang.

Enfin, le chef du gouvernement a insisté sur le respect des délais pour la mise en service des grands projets, notamment les aéroports comme Long Thanh, ainsi que les ports maritimes et voies navigables.

Le Premier ministre a réaffirmé que le gouvernement accompagnera le secteur de la construction afin de mener à bien ces missions, en particulier les projets d’envergure nationale. - VNA

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