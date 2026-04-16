Le secteur de la construction maintient une croissance à deux chiffres

Hanoï (VNA) - L’objectif d’une croissance annuelle moyenne du PIB supérieure à 10 % sur la période 2026-2030 est désormais jugé atteignable pour le Vietnam, au prix toutefois d’une pression accrue sur la gestion et la coordination des politiques publiques.

Dans cette perspective, le secteur de la construction, pilier de l’économie nationale, est appelé à jouer un rôle central. Il constitue un levier clé pour stimuler l’investissement dans les infrastructures, stabiliser les marchés et améliorer l’efficacité globale de l’économie.

Cette orientation stratégique s'appuie sur la Conclusion n° 18-KL/TW du Comité central du Parti, qui définit un plan de développement socio-économique et les finances nationales et les emprunts, l'investissement public quinquennal, associant à l'objectif d'une croissance à deux chiffres.

Pour les analystes, ce texte marque un tournant, passant d’une logique d’orientation à une phase d’action structurée autour de quatre piliers : les institutions, les moteurs de croissance, les infrastructures et la capacité d’exécution. Les réformes institutionnelles y sont présentées comme la « percée des percées », condition essentielle pour libérer le potentiel économique du pays.

En parallèle, le développement des infrastructures demeure au cœur de la stratégie. Les objectifs sont ambitieux : achever plus de 5 000 km d’autoroutes d’ici 2030, lancer le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud, et accélérer le développement des infrastructures portuaires, énergétiques et numériques. Dans ce cadre, l’investissement public joue un rôle de catalyseur, destiné à attirer les capitaux privés et à faire émerger de nouveaux pôles de croissance à travers le pays.

Le secteur de la construction constitue un levier clé pour stimuler l’investissement dans les infrastructures, stabiliser les marchés et améliorer l’efficacité globale de l’économie. Photo: VNA

Le secteur de la construction reste néanmoins confronté à plusieurs défis, notamment la volatilité des prix des carburants et des matériaux, qui pèse sur les coûts et les délais des projets. Pour y répondre, le ministère de la Construction a recommandé des mesures de régulation des prix et de lutte contre la spéculation, tout en promouvant des mécanismes de partage des risques entre l’État et les entreprises.

Nguyen The Minh, directeur adjoint du département de l'économie de la construction, a souligné que cette réactivité est essentielle pour maintenir le rythme de croissance prévu.

Afin de concrétiser ces ambitions, le ministère de la Construction a défini cinq missions prioritaires, a indiqué le ministre Nguyen Tri Duc. Ces axes incluent l'optimisation des investissements pour éviter le gaspillage, le développement des infrastructures considérées comme moteur principal avec le maintien d'un taux de décaissement des fonds publics supérieur à 95 %, une restructuration profonde du secteur vers la modernité et la durabilité, une régulation accrue des marchés de l'immobilier et des matériaux, et une décentralisation renforcée des pouvoirs avec un mécanisme de surveillance efficace.

En définitive, le défi majeur pour le Vietnam ne réside pas seulement dans l'atteinte d'un objectif de croissance, mais dans sa capacité à jeter les bases d'un développement durable où les infrastructures sont synchronisées, les institutions transparentes et les capacités de mise en œuvre suffisamment robustes pour transformer les objectifs en résultats concrets. -VNA