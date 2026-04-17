Économie

ACV envisage des réductions de redevances pour alléger la pression sur les coûts des compagnies aériennes

Les avions opèrent à l'aéroport international de Cát Bi dans la ville de Hải Phòng. Photo : VNA
Les avions opèrent à l'aéroport international de Cát Bi dans la ville de Hải Phòng. Photo : VNA


Hanoï, 16 avril (VNA) – La Société des aéroports du Vietnam (ACV) envisage des réductions de certaines redevances de services aéronautiques, la hausse des prix du kérosène et l'incertitude mondiale accentuant les difficultés rencontrées par les compagnies aériennes opérant dans le pays.

L'opérateur public a indiqué que les ajustements proposés s'appliqueraient aux services soumis à des plafonds tarifaires réglementés par l'État et sont élaborés suite à des analyses opérationnelles menées sur l'ensemble du réseau aéroportuaire.

Cette mesure vise à aider les compagnies aériennes à compenser la hausse des coûts du carburant, à maintenir leurs opérations de vol et à améliorer leur efficacité dans un contexte de forte volatilité des marchés.

Parallèlement, la Société vietnamienne de gestion du trafic aérien travaille à optimiser l'utilisation de l'espace aérien et à améliorer la fluidité du trafic, tout en coordonnant ses efforts avec ses partenaires régionaux afin de favoriser des itinéraires de vol plus efficaces.

Ces mesures devraient permettre de réduire la consommation de carburant et les coûts d'exploitation des compagnies aériennes, d'autant plus que les tensions géopolitiques continuent de perturber les routes aériennes établies.

L'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (CCAV) a indiqué que la recrudescence des tensions au Moyen-Orient, suite à l'échec des négociations entre les États-Unis et l'Iran, suscite des inquiétudes quant aux risques de perturbations de l'approvisionnement énergétique.

Plus tôt cette semaine, les marchés mondiaux des carburants d'aviation ont repris leur tendance haussière après une correction. En Asie, le Jet A-1 (FOB Singapour) a atteint environ 214-216 USD le baril, soit une hausse de plus de 3 USD par rapport à la séance précédente. Des gains ont également été observés en République de Corée et dans les pays du Golfe.

Le prix de référence moyen du kérosène à Singapour (MOPS) a quant à lui atteint le niveau le plus élevé utilisé pour le calcul des surcharges carburant des compagnies aériennes en mai, soulignant la forte augmentation du coût des carburants. - VNA

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#Société des aéroports du Vietnam
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