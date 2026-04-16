Le PM Le Minh Hung travaille avec une délégation de grandes entreprises américaines

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Le Minh Hung a travaillé, dans l’après-midi du 16 avril, au siège du gouvernement, avec une délégation de dirigeants de 52 grandes entreprises américaines, conduite par Brian McFeeters, président par intérim et directeur général du Conseil d’affaires États-Unis – ASEAN, en visite au Vietnam pour explorer les opportunités de coopération et d’investissement.

Lors de la réunion, le représentant de l’USABC, de l’ambassade des États-Unis au Vietnam et les entreprises américaines ont salué les performances socio-économiques du Vietnam, son environnement d’investissement et ses orientations stratégiques de développement pour une nouvelle ère, notamment une croissance rapide et durable fondée sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique.

La partie américaine s’est déclarée prête à investir au Vietnam dans de nombreux secteurs, notamment l’énergie, la technologie et l’innovation, les services financiers et la gestion d’actifs, l’aérospatiale et l’automobile, la logistique, la santé et les sciences de la vie, l’agroalimentaire, les biens de consommation, le tourisme, les services de conseil…

Les entreprises américaines ont exprimé le souhait que le Vietnam poursuive l’amélioration de son cadre juridique, simplifie les procédures administratives et les conditions d’investissement, harmonise ses normes avec les standards internationaux et développe des infrastructures modernes ainsi qu’une main-d’œuvre qualifiée pour soutenir leurs activités.

Le Premier ministre Le Minh Hung a affirmé que le Vietnam considère les États-Unis comme un partenaire de premier plan et souhaite promouvoir le développement stable, durable et efficace du partenariat stratégique global bilatéral.

Il a souligné que le Vietnam est prêt à offrir les meilleures conditions aux investisseurs étrangers, notamment américains, pour élargir leurs activités sur son sol. Le gouvernement s’engage à lever rapidement les obstacles administratifs et à poursuivre les réformes institutionnelles, tout en maintenant un dialogue approfondi avec les partenaires américains afin d’assurer un équilibre des intérêts.

Le chef du gouvernement vietnamien a également encouragé les entreprises américaines à soutenir la conclusion rapide d’un accord commercial réciproque, équitable et équilibré, ainsi que la reconnaissance du Vietnam comme économie de marché à part entière et sa sortie des listes de restrictions à l’exportation.

Dans des domaines spécifiques, le Vietnam accueille favorablement les investissements américains dans l’énergie, afin de garantir la sécurité énergétique nationale, ainsi que dans les technologies avancées. Le pays est également prêt à faciliter l’accès des entreprises américaines au marché des télécommunications, y compris les infrastructures 5G et les câbles sous-marins, dans le respect de la sécurité nationale et du cadre juridique.

Le dirigeant vietnamien a rappelé que, en février dernier, le ministère des Sciences et des Technologies a autorisé le service Internet par satellite Starlink au Vietnam, appelant à un renforcement du transfert de technologies, en particulier des technologies clés, afin d’intégrer davantage le Vietnam dans les chaînes de valeur régionales et mondiales.

Le Premier ministre Le Minh Hung prend la parole lors de la séance de travail avec des entreprises américaines. Photo : VNA

Le Minh Hung a enfin invité l’USABC et les entreprises américaines à accompagner le Vietnam dans l’organisation de l’APEC 2027, contribuant à renforcer l’ouverture économique, l’attractivité des investissements et la compétitivité nationale.

Après plus de 30 ans de relations diplomatiques, et notamment depuis l’élévation des relations au niveau de partenariat stratégique global, les échanges commerciaux entre le Vietnam et les États-Unis ont fortement progressé.

Les États-Unis se classent au 11ᵉ rang des investisseurs au Vietnam avec 1 501 projets et un capital enregistré d’environ 12,3 milliards de dollars. Inversement, au 31 octobre 2025, le Vietnam comptait 266 projets d’investissement aux États-Unis, totalisant près de 1,4 milliard de dollars, se classant au 6ᵉ rang parmi 85 pays investisseurs. En 2025, jusqu’à fin octobre, le commerce bilatéral a atteint environ 141,4 milliards de dollars. - VNA