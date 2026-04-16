Économie

Le PM Le Minh Hung travaille avec une délégation de grandes entreprises américaines

Le Vietnam renforce son attractivité auprès des entreprises américaines en réaffirmant son engagement en faveur des réformes, de l’innovation et d’un partenariat économique stratégique approfondi avec les États-Unis.

Le Premier ministre Le Minh Hung et la délégation de dirigeants de 52 grandes entreprises américaines à Hanoï. Photo : VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung et la délégation de dirigeants de 52 grandes entreprises américaines à Hanoï. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Le Minh Hung a travaillé, dans l’après-midi du 16 avril, au siège du gouvernement, avec une délégation de dirigeants de 52 grandes entreprises américaines, conduite par Brian McFeeters, président par intérim et directeur général du Conseil d’affaires États-Unis – ASEAN, en visite au Vietnam pour explorer les opportunités de coopération et d’investissement.

Lors de la réunion, le représentant de l’USABC, de l’ambassade des États-Unis au Vietnam et les entreprises américaines ont salué les performances socio-économiques du Vietnam, son environnement d’investissement et ses orientations stratégiques de développement pour une nouvelle ère, notamment une croissance rapide et durable fondée sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique.

La partie américaine s’est déclarée prête à investir au Vietnam dans de nombreux secteurs, notamment l’énergie, la technologie et l’innovation, les services financiers et la gestion d’actifs, l’aérospatiale et l’automobile, la logistique, la santé et les sciences de la vie, l’agroalimentaire, les biens de consommation, le tourisme, les services de conseil…

Les entreprises américaines ont exprimé le souhait que le Vietnam poursuive l’amélioration de son cadre juridique, simplifie les procédures administratives et les conditions d’investissement, harmonise ses normes avec les standards internationaux et développe des infrastructures modernes ainsi qu’une main-d’œuvre qualifiée pour soutenir leurs activités.

Le Premier ministre Le Minh Hung a affirmé que le Vietnam considère les États-Unis comme un partenaire de premier plan et souhaite promouvoir le développement stable, durable et efficace du partenariat stratégique global bilatéral.

Il a souligné que le Vietnam est prêt à offrir les meilleures conditions aux investisseurs étrangers, notamment américains, pour élargir leurs activités sur son sol. Le gouvernement s’engage à lever rapidement les obstacles administratifs et à poursuivre les réformes institutionnelles, tout en maintenant un dialogue approfondi avec les partenaires américains afin d’assurer un équilibre des intérêts.

Le chef du gouvernement vietnamien a également encouragé les entreprises américaines à soutenir la conclusion rapide d’un accord commercial réciproque, équitable et équilibré, ainsi que la reconnaissance du Vietnam comme économie de marché à part entière et sa sortie des listes de restrictions à l’exportation.

Dans des domaines spécifiques, le Vietnam accueille favorablement les investissements américains dans l’énergie, afin de garantir la sécurité énergétique nationale, ainsi que dans les technologies avancées. Le pays est également prêt à faciliter l’accès des entreprises américaines au marché des télécommunications, y compris les infrastructures 5G et les câbles sous-marins, dans le respect de la sécurité nationale et du cadre juridique.

Le dirigeant vietnamien a rappelé que, en février dernier, le ministère des Sciences et des Technologies a autorisé le service Internet par satellite Starlink au Vietnam, appelant à un renforcement du transfert de technologies, en particulier des technologies clés, afin d’intégrer davantage le Vietnam dans les chaînes de valeur régionales et mondiales.

vnanet-lmh2.jpg
Le Premier ministre Le Minh Hung prend la parole lors de la séance de travail avec des entreprises américaines. Photo : VNA

Le Minh Hung a enfin invité l’USABC et les entreprises américaines à accompagner le Vietnam dans l’organisation de l’APEC 2027, contribuant à renforcer l’ouverture économique, l’attractivité des investissements et la compétitivité nationale.

Après plus de 30 ans de relations diplomatiques, et notamment depuis l’élévation des relations au niveau de partenariat stratégique global, les échanges commerciaux entre le Vietnam et les États-Unis ont fortement progressé.

Les États-Unis se classent au 11ᵉ rang des investisseurs au Vietnam avec 1 501 projets et un capital enregistré d’environ 12,3 milliards de dollars. Inversement, au 31 octobre 2025, le Vietnam comptait 266 projets d’investissement aux États-Unis, totalisant près de 1,4 milliard de dollars, se classant au 6ᵉ rang parmi 85 pays investisseurs. En 2025, jusqu’à fin octobre, le commerce bilatéral a atteint environ 141,4 milliards de dollars. - VNA

source
#Vietnam #États-Unis #investissement #entreprises américaines #réforme économique #partenariat stratégique
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoa Binh lors du Dialogue sur la finance et la technologie Vietnam-États-Unis. Photo : VNA

Les entreprises américaines veulent investir plus dans le secteur fintech au Vietnam

S’exprimant lors du Dialogue sur la finance et la technologie Vietnam-États-Unis, placé sous le thème « Technologie et avenir de la finance mondiale », le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoa Binh a réaffirmé l’engagement du Vietnam en faveur d’un environnement favorable aux investissements, grâce à des politiques novatrices et à une protection renforcée des investisseurs étrangers.

Voir plus

Trente-neuf grandes entreprises et groupes majeurs de Shanghai ont participé à une rencontre de promotion de l’investissement présidée par Tran Duy Dong, le 16 avril. Photo: VNA

Phu Tho présente ses opportunités à de grands groupes de Shanghai

Trente-neuf grandes entreprises de Shanghai ont participé le 16 avril à une rencontre de promotion de l’investissement présidée par Tran Duy Dong, mettant en lumière le potentiel et les atouts de la province de Phu Tho, dans le cadre d’une stratégie visant à attirer davantage d’investissements étrangers.

Le Centre de coopération pour l’innovation en intelligence artificielle Chine-ASEAN ambitionne de devenir une plateforme régionale majeure pour la recherche et le développement, l’application des technologies de l'IA, le transfert de technologies et la formation d’une main-d’œuvre hautement qualifiée. Photo: VNA

Nanning renforce sa coopération intégrale avec les localités vietnamiennes

Grâce à sa proximité géographique, à ses infrastructures en amélioration et à son orientation vers l’innovation, Nanning devrait continuer à jouer un rôle central dans la coopération Chine–ASEAN et à constituer une passerelle importante pour approfondir la coopération globale entre le Vietnam et la Chine dans la nouvelle ère.

La Semaine de la marque nationale du Vietnam 2026 a lieu du 16 au 23 avril. Photo: VNA

Ouverture de la Semaine de la marque nationale du Vietnam 2026

La Semaine de la marque nationale du Vietnam 2026 a été lancée à Hanoï, mettant en avant le rôle stratégique de la marque nationale comme levier de compétitivité et de rayonnement du pays dans un contexte de transformation économique et d’intégration internationale accrue.

La vice-ministre vietnamienne de l'Industrie et du Commerce Phan Thi Thang (gauche) et la sous-secrétaire d’État italienne aux Affaires étrangères et à la Coopération internationale, Maria Tripodi. Photo: ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce

Le Vietnam et l'Italie s'accordent sur de nouvelles orientations de coopération

Le Vietnam et l’Italie ont tenu à Rome la 10e réunion du Comité mixte de coopération économique bilatérale, réaffirmant leur volonté de renforcer leurs relations dans le commerce, l’énergie, la transition écologique et les investissements. Les deux parties ont convenu de nouvelles orientations pour exploiter le potentiel de l’Accord de libre-échange UE–Vietnam (EVFTA) et élargir leur coopération stratégique, avec un accent particulier sur les énergies renouvelables et le développement durable.

Des ouvriers travaillent au complexe pétrochimique de Long Son. Photo : VNA

Énergie : le Vietnam structure sa filière de carburants verts

Face aux impératifs de transition énergétique et de réduction des émissions, le Vietnam accélère le développement de carburants durables pour l’aviation et le transport maritime. Entre avancées technologiques, premières applications concrètes et défis de coûts, cette dynamique ouvre à la fois des perspectives environnementales et économiques à long terme.

Ca Mau compte actuellement plus de 5 200 navires de pêche, dont près de 1 900 de plus de 15 mètres. Photo: VNA

Ca Mau intensifie ses actions pour lutter contre la pêche illicite

Afin d’assurer l’efficacité de ces mesures, les forces compétentes, notamment les garde-frontières, effectuent des contrôles stricts avant chaque sortie en mer. Aucun navire ne répondant pas aux normes de sécurité et de signalisation n’est autorisé à quitter le port. En parallèle, une surveillance continue est assurée via le système VMS afin de détecter toute perte de signal ou intrusion dans des eaux étrangères.

Des taxes sur les carburants ramenées à 0 % à compter du 16 avril. Photo: VNA

Taxes sur les carburants ramenées à 0 % à compter du 16 avril

La taxe environnementale sur l'essence (hors éthanol), le diesel, le kérosène, le mazout et le carburant d'aviation est désormais fixée à 0 dong par litre. Ces produits ne sont plus soumis à la déclaration ni au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), tout en restant éligibles à la déduction de la TVA en amont.

Le secteur de la construction, pilier de l’économie nationale, est appelé à jouer un rôle central pour atteindre une croissance annuelle moyenne du PIB supérieure à 10 %. Photo: VNA

Le secteur de la construction maintient une croissance à deux chiffres

Le secteur de la construction, pilier de l’économie nationale, est appelé à jouer un rôle central pour atteindre une croissance annuelle moyenne du PIB supérieure à 10 %. Il constitue un levier clé pour stimuler l’investissement dans les infrastructures, stabiliser les marchés et améliorer l’efficacité globale de l’économie.

Panorama de la rencontre. Photo: VNA

Renforcement de la coopération économique Vietnam–États-Unis

L’Assemblée nationale du Vietnam soutient fermement le développement des relations Vietnam–États-Unis et s’efforce de créer un cadre juridique et politique favorable, stable et transparent pour permettre aux entreprises étrangères, dont américaines, d’opérer et de se développer durablement au Vietnam.

Photo d'illustration: VNA

Quang Ninh envisage de construire la première ZEF numérique et du savoir

Contrairement aux zones existantes, axées sur l’industrie traditionnelle et le commerce transfrontalier, ce nouveau modèle reposera sur quatre piliers : un pôle technologique numérique concentré, l’intelligence artificielle et les centres de données, un centre de données de niveau asiatique pour la reprise après sinistre et une cité universitaire.

Tom Attenborough (droite), responsable du développement commercial international sur les marchés primaires à la Bourse de Londres (LSE). Photo: VNA

La Bourse de Londres entrevoit des perspectives prometteuses pour le marché des capitaux vietnamien

Répondant à la presse en marge du Forum d'investissement de haut niveau tenu le 14 avril à Ho Chi Minh-Ville-Ville, Tom Attenborough, responsable du développement commercial international sur les marchés primaires à la Bourse de Londres (LSE), a qualifié la trajectoire du Vietnam de récit particulièrement remarquable, mettant en avant les ambitions de croissance à deux chiffres du pays et ses perspectives de montée en gamme boursière.

Un coin de Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville enregistre sa plus forte croissance depuis dix ans

Hô Chi Minh-Ville, principal pôle économique du Vietnam, a enregistré sa plus forte croissance au premier trimestre depuis dix ans et a appelé à des réformes plus rapides et à des mesures plus décisives pour atteindre une croissance à deux chiffres cette année.