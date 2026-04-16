De la nécessité de garantir l’intégrité des données et la souveraineté nationale des actifs numériques

Hanoi (VNA) – Le marché vietnamien des actifs numériques, en particulier des actifs du monde réel tokenisés (RWA), se trouve actuellement dans une phase pilote riche en potentiel, mais également porteuse de défis significatifs, a estimé le lieutenant-général Dang Vu Son, ancien chef du Comité gouvernemental du chiffrement et conseiller principal de l’Association vietnamienne de la blockchain et des actifs numériques (VBA).

Partageant son point de vue sur les solutions de tokenisation des actifs réels et l’équilibre entre avantages et risques pour les investisseurs, il a déclaré que le Vietnam est à l’aube d’une transformation technologique irréversible, marquant une restructuration profonde du marché des capitaux.

L’expérience internationale montre que cette tendance n’est plus expérimentale : de nombreux actifs tels que l’or, les obligations ou l’immobilier sont déjà tokenisés et échangés à l’échelle mondiale, contribuant progressivement à l’émergence d’une nouvelle infrastructure financière évoluant en parallèle du système financier traditionnel.

Un développement rapide et soutenu du marché des actifs numériques au Vietnam

« Avec une adoption croissante des actifs tokenisés, une demande d’investissement importante et un rythme rapide de transformation numérique, le Vietnam pourrait devenir l’un des marchés entrant le plus tôt et le plus vigoureusement dans le cycle des RWA », a déclaré le lieutenant-général Son.

Toujours selon plusieurs rapports internationaux, le Vietnam se maintient parmi les pays où la proportion de la population détenant et utilisant des actifs numériques est élevée, offrant ainsi un socle favorable à l’expérimentation de modèles d’actifs tokenisés liés à des actifs réels.

Le principal levier de cette dynamique réside dans l’évolution du cadre juridique. À partir du 1er janvier 2026, la Loi sur l’industrie numérique entre officiellement en vigueur, introduisant pour la première fois dans le droit vietnamien les notions d’« actifs numériques » et d’« actifs tokenisés ».

Parallèlement, la Résolution n°05/2025/NQ-CP autorisant la mise en place pilote de marché des actifs numériques, la Stratégie nationale sur la blockchain, ainsi que la Décision n°1131/QD-TTg et la Décision n°2815/QD-TTg relatives à la promulgation de la liste des technologies stratégiques et des produits technologiques stratégiques prioritaires pour une mise en oeuvre immédiate, continuent de consolider un environnement juridique flexible et ouvert. Ces textes permettent au Vietnam d’expérimenter des modèles de tokenisation dans un cadre clairement supervisé.

Création d’un espace d’innovation tout en garantissant la sécurité du système financier

Analysant ces évolutions, le lieutenant général Son souligne qu’elles traduisent toutes une transition importante : d’une approche prudente vers une expérimentation proactive et contrôlée, ouvrant ainsi un espace à l’innovation tout en garantissant la sécurité du système financier. Toutefois, le cadre juridique ne constitue qu’une condition nécessaire. C’est pourquoi, selon lui, pour permettre le fonctionnement effectif du marché, il est indispensable de résoudre de manière simultanée deux enjeux majeurs : les aspects techniques et l’écosystème. Cela implique la construction d’une plateforme blockchain conforme aux standards internationaux en matière de cybersécurité, capable de traiter des volumes importants de transactions réelles, et surtout dotée d’une interopérabilité essentielle.

Cette interopérabilité ne se limite pas à la connexion entre différentes plateformes blockchain, mais englobe également la capacité d’intégration avec les systèmes financiers traditionnels, les systèmes d’identité numérique et les infrastructures nationales de données.

«Les actifs numériques ne peuvent pas exister en vase clos ; ils nécessitent une infrastructure permettant une interconnexion fluide entre les institutions financières, les dépositaires et les autorités de régulation. C’est précisément le fondement garantissant l’intégrité des données et la souveraineté nationale des actifs numériques », a déclaré le lieutenant général Son.

Ainsi, un écosystème complet permettra de générer de la liquidité sur le marché. Il est nécessaire de disposer de solutions globales combinant finance, conformité et sécurité, ainsi que de la présence d’institutions financières de premier plan jouant le rôle de garants des actifs sous-jacents, d’entités indépendantes d’évaluation et de plateformes d’échange transparentes.

La prise en compte des enjeux liés à la vérification d’identité (KYC), à la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et à la protection des investisseurs constitue la « condition suffisante » pour assurer le fonctionnement stable du marché.

Au-delà des opportunités, il convient d’identifier clairement les risques latents, tels que les risques de valorisation des actifs sous-jacents, les risques juridiques transfrontaliers, les risques de spéculation ou de manipulation de marché, ainsi que les enjeux liés à la sécurité systémique.

La maîtrise efficace de ces risques dès le départ déterminera le développement durable du marché à long terme.

Grâce à une convergence complète du cadre juridique, des infrastructures et de l’écosystème opérationnel, conjuguée à un environnement macroéconomique stable et à une demande croissante de capitaux pour la transformation numérique, les RWA présentent un potentiel de croissance exceptionnel.

« Je suis convaincu que le Vietnam construira un marché des actifs numériques transparent, durable et efficace. Et la plus grande opportunité du pays ne réside pas seulement dans la rapidité d’exécution, mais dans la justesse dès le départ », a déclaré le lieutenant général Son. – NDEL/VNA