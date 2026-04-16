Les pôles d’investissement à fort potentiel du Vietnam continuent d’attirer les entreprises étrangères

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Face aux profondes mutations du commerce mondial qui fragmentent et rendent l'environnement des affaires plus imprévisible, le Vietnam demeure une destination stable et un maillon essentiel des chaînes d'approvisionnement mondiales pour les investisseurs étrangers.

Selon des représentants de la communauté d’affaires étrangère, les transformations en cours imposent aux entreprises une capacité d’adaptation rapide aux évolutions de l’environnement économique mondial. Toutefois, le Vietnam demeure perçu comme un maillon fiable, notamment grâce à la solidité de ses fondamentaux économiques et à la constance de ses politiques d’ouverture.

Sun Guoqiang, président de l'Association des entreprises du Shandong au Vietnam, a déclaré que le pays suscite un intérêt croissant de la part des entreprises chinoises, notamment dans le secteur manufacturier, qui cherchent à développer leurs capacités industrielles et à s'intégrer aux chaînes de valeur mondiales.

Dans cette dynamique, l’Association entend renforcer son rôle de passerelle entre les entreprises et l’écosystème local, en facilitant l’accès aux politiques publiques, aux zones industrielles, aux partenaires sectoriels et aux services. Elle développe notamment une plateforme numérique de promotion commerciale destinée à accompagner plus efficacement les entreprises dans leur implantation au Vietnam.

De son côté, le président de la Chambre de commerce européenne au Vietnam (EuroCham), Bruno Jaspaert, a réaffirmé la confiance des entreprises européennes dans les perspectives du marché vietnamien, tout en appelant à la poursuite des réformes structurelles. L’amélioration des infrastructures et la simplification des procédures administratives figurent parmi les priorités identifiées pour renforcer davantage l’environnement des affaires.

Le parc logiciel n°2 de Da Nang est conçu de manière moderne, adapté aux entreprises du secteur des technologies de l’information et de l’innovation. Photo: VNA

Les observateurs notent que le Vietnam adopte une approche différenciée selon les secteurs, en mettant l’accent sur le développement des infrastructures et des ressources humaines pour le tourisme, ou encore sur la transparence réglementaire dans l’agriculture. Dans l’ensemble, la stabilité des politiques publiques et l’efficacité de leur mise en œuvre sont considérées comme des facteurs déterminants de compétitivité.

L’année 2026 marque par ailleurs une nouvelle phase d’ajustement du cadre juridique, notamment avec la révision de la loi sur l’investissement et des politiques connexes, susceptible d’influencer les modèles d’implantation des entreprises étrangères.

Dans le domaine des infrastructures industrielles, le directeur général du parc industriel VSIP Cân Tho, Leaw Wee Ming, a indiqué que son groupe, fort de plus de 30 ans de présence au Vietnam, privilégie des partenariats avec des localités dotées d’une vision stratégique à long terme, d’une gouvernance transparente et d’une volonté affirmée de réforme. Le parc ne se limite pas à fournir des infrastructures complètes, mais agit également comme un facilitateur entre autorités locales et investisseurs, de la phase d’étude jusqu’à la mise en exploitation des projets.

Parallèlement, Hô Chi Minh-Ville s’affirme comme un pôle économique majeur et un futur hub international. Avec une population de plus de 14 millions d’habitants et une contribution d’environ 25 % au PIB national, la métropole ambitionne de devenir un centre régional de flux de capitaux, de technologies et d’innovation, notamment dans les domaines de la finance, de l’intelligence artificielle, des semi-conducteurs et de la logistique de haute qualité.

Les autorités municipales ont identifié la promotion commerciale comme un levier essentiel de croissance. Un plan adopté en février 2026 prévoit la mise en œuvre de 74 activités, dont des programmes nationaux et internationaux, afin de renforcer les connexions entre entreprises locales, investisseurs étrangers et réseaux de distribution mondiaux.

Ces initiatives visent à consolider des chaînes d’approvisionnement résilientes et durables, tout en positionnant le Vietnam comme une destination d’investissement stratégique, tant à l’échelle régionale que mondiale. -VNA