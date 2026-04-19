Économie

Carburant aéronautique : le Vietnam sollicite l’appui de la Chine

Le responsable de la CAAV a officiellement adressé une lettre au directeur de la CAAC, Song Zhiyong, concernant l’approvisionnement en carburant aérien, dans un contexte où le conflit au Moyen-Orient affecte fortement les opérations de l’aviation civile vietnamienne.

Photo d'illustration: VNA
Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) - Le soutien de l'Administration de l'aviation civile de Chine (CAAC) et des fournisseurs de carburant d'aviation concernés devrait aider les compagnies aériennes vietnamiennes à maintenir des opérations stables vers la Chine, répondant ainsi aux besoins de déplacement des populations des deux pays, a affirmé le directeur de l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (CAAV), Uong Viet Dung.

Le responsable de la CAAV a officiellement adressé une lettre au directeur de la CAAC, Song Zhiyong, concernant l’approvisionnement en carburant aérien, dans un contexte où le conflit au Moyen-Orient affecte fortement les opérations de l’aviation civile vietnamienne.

S'appuyant sur les accords de haut niveau conclus entre les deux nations, notamment lors de la récente visite d'État en Chine du secrétaire général et président de la République, To Lam, Uong Viet Dung a réaffirmé l'importance de la coopération intégrale sino-vietnamienne dans tous les domaines.

Dans cet esprit d'amitié et de coopération à long terme entre les deux nations, et des liens étroits entre les deux autorités aéronautiques, la CAAV a demandé à la CAAC d’intervenir auprès des principaux fournisseurs chinois, tels que Sinopec, PetroChina et Société nationale chinoise des pétroles offshore (CNOOC), afin de garantir un approvisionnement suffisant, stable et continu pour les importateurs vietnamiens, conformément aux contrats déjà signés. -VNA

#conflit au Moyen-Orient #carburant aéronautique #Chine #Autorité de l'aviation civile du Vietnam #coopération intégrale sino-vietnamienne
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sécurité énergétique

Sur le même sujet

Des taxes sur les carburants ramenées à 0 % à compter du 16 avril. Photo: VNA

Taxes sur les carburants ramenées à 0 % à compter du 16 avril

La taxe environnementale sur l'essence (hors éthanol), le diesel, le kérosène, le mazout et le carburant d'aviation est désormais fixée à 0 dong par litre. Ces produits ne sont plus soumis à la déclaration ni au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), tout en restant éligibles à la déduction de la TVA en amont.

L'Assemblée nationale examine l'ajustement de la fiscalité sur les carburants

L'Assemblée nationale examine l'ajustement de la fiscalité sur les carburants

Selon l’agenda de la première session de la 16e législature, les députés de l'Assemblée nationale du Vietnam débattent un projet de résolution portant sur les taxes de protection de l'environnement, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et les droits d'accise sur l'essence, le diesel et le carburant d'aviation.

Voir plus

Gia Lai mise sur une pêche durable et une aquaculture high-tech. Photo: VNA

Gia Lai mise sur une pêche durable et une aquaculture high-tech

Gia Lai vise à développer le secteur halieutique selon une approche durable, en réduisant progressivement l’intensité de l’exploitation tout en protégeant et en restaurant les ressources aquatiques, parallèlement à une application accrue des avancées scientifiques et technologiques et au développement de l’aquaculture de haute technologie.

Une habitante de Hô Chi Minh-Ville fait ses achats dans un supermarché. Photo: VNA

Le Vietnam mobilise ses moteurs de croissance pour viser une croissance à deux chiffres

Selon les analyses économiques du premier trimestre, l’économie vietnamienne a enregistré une dynamique de croissance notable, malgré les tensions géopolitiques et les perturbations persistantes des chaînes d’approvisionnement mondiales. Cette performance repose sur la contribution conjuguée des trois piliers traditionnels que sont la consommation intérieure, l’investissement et les exportations, parallèlement à l’émergence d’un nouveau modèle de croissance fondé sur la connaissance, la science, la technologie et l’innovation.