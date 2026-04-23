Économie

Forte baisse des prix des carburants à partir du 23 avril

En comparaison avec les pays voisins, le gouvernement souligne que les tarifs pratiqués au Vietnam demeurent nettement inférieurs à ceux observés en Thaïlande, au Laos, au Cambodge ou en Chine.

Les prix des carburants au Vietnam connaissent une baisse significative à partir du 23 avril à 15h00. Photo; VNA
Les prix des carburants au Vietnam connaissent une baisse significative à partir du 23 avril à 15h00. Photo; VNA

Hanoï (VNA) - Conformément à la décision conjointe des ministères de l’Industrie et du Commerce et des Finances, les prix des carburants au Vietnam ont enregistré une baisse notable à partir de ce mardi 23 avril à 15h00.

Dans le détail, le prix de l’essence E5RON92 est désormais plafonné à 21 834 dongs le litre, soit une diminution de 100 dongs, tandis que celui de l’essence RON95-III recule de 162 dongs pour s’établir à 22 880 dongs le litre. Les baisses les plus importantes concernent le diesel 0.05S et le mazout, dont les prix diminuent respectivement de 1 159 dongs et 820 dongs, à 26 697 dongs le litre et 18 811 dongs le kilogramme.

Pour cette période d'ajustement, les autorités ont décidé de maintenir un prélèvement pour le Fonds de stabilisation des prix à hauteur de 400 dongs par unité pour le diesel et le mazout, tout en suspendant toute utilisation de ce fonds pour l'ensemble des catégories de carburants.

Cette évolution tarifaire s’explique par les fluctuations récentes du marché mondial, influencées par plusieurs facteurs géopolitiques majeurs, notamment l’enlisement des négociations entre les États-Unis et l’Iran, les tensions dans le détroit d’Ormuz et la poursuite du conflit entre la Russie et l’Ukraine.

En comparaison avec les pays voisins, le gouvernement souligne que les tarifs pratiqués au Vietnam demeurent nettement inférieurs à ceux observés en Thaïlande, au Laos, au Cambodge ou en Chine.

Afin de garantir la stabilité du marché intérieur, le ministère de l’Industrie et du Commerce renforcera la coordination avec les organes compétents pour surveiller l’approvisionnement et sanctionner strictement toute infraction de la part des opérateurs pétroliers. Les autorités continueront de suivre de près l’évolution du marché mondial afin d’ajuster les prix de manière réactive et, si nécessaire, de proposer de nouvelles mesures de stabilisation au gouvernement.-VNA

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