Économie

Le Vietnam et l'Inde renforcent la connectivité dans les secteurs du textile et de la chaussure

Le 22 avril, le Bureau commercial du Vietnam en Inde a organisé un séminaire en ligne consacré au renforcement de la coopération et de l’innovation dans les secteurs du cuir, de la chaussure et du textile entre les deux pays. L’événement a réuni autorités, associations professionnelles, instituts de recherche et entreprises vietnamiennes et indiennes.

Le conseiller commercial du Vietnam en Inde, Bui Trung Thuong à l'événement. Photo: VNA
Le conseiller commercial du Vietnam en Inde, Bui Trung Thuong à l'événement. Photo: VNA

New Delhi (VNA) - Le Bureau commercial du Vietnam en Inde a organisé, le 22 avril, un séminaire en ligne consacré au renforcement de la connectivité, de la coopération et de l'innovation dans les secteurs vietnamien et indien du cuir, de la chaussure et du textile. Cet événement a réuni un large public composé de représentants d'organismes de gestion, d'associations professionnelles, d'organismes de promotion du commerce, d'instituts de recherche et de milieux d'affaires des deux pays.

Dans son discours d'ouverture, le conseiller commercial du Vietnam en Inde, Bui Trung Thuong, a souligné le dynamisme des économies vietnamienne et indienne ainsi que leur forte complémentarité au sein des chaînes de valeur du textile et de la chaussure. Alors que les chaînes d'approvisionnement mondiales se restructurent pour favoriser la diversification, la durabilité et la transformation numérique, il a fait remarquer que le moment est opportun pour les deux pays d'approfondir leur coopération, en vue de construire des chaînes de valeur intégrées et d'accroître la valeur ajoutée des produits.

Il a exprimé l'espoir que ce séminaire faciliterait les échanges directs entre entreprises, investisseurs et organisations, et contribuerait ainsi à créer des opportunités concrètes de coopération en matière d'investissement, de technologie et de développement durable.

Partageant son point de vue sur le secteur de la soie, P. Sivakumar, directeur général du Conseil central de la soie (CSB), rattaché au ministère indien du Textile, a déclaré que l'Inde figure parmi les principaux producteurs de soie au monde et dispose d'un système de recherche et développement performant.

Il a souligné le potentiel de la coopération bilatérale en matière d'élevage du ver à soie, de transfert de technologie, de formation des ressources humaines et de développement de produits à valeur ajoutée, notamment pour des applications autres que le textile, comme les cosmétiques et les produits pharmaceutiques. Il a également proposé de renforcer la recherche conjointe et d'encourager la participation du Vietnam aux mécanismes de coopération internationale en sériciculture.

Aditya Das, représentant d'Invest India auprès du ministère du Commerce et de l'Industrie, a affirmé que l'Inde offre un écosystème manufacturier diversifié et des politiques favorables aux investisseurs étrangers. Il a noté la complémentarité des deux économies : le Vietnam est un acteur majeur de la confection, tandis que l'Inde possède des atouts en matière de matières premières, de fibres et de tissus, ce qui ouvre des perspectives commerciales, de coentreprises et de chaînes d'approvisionnement intégrées.

Représentant le Vietnam, Nguyen Thi Nhai, du Centre de recherche séricicole du Vietnam, a salué les programmes de formation et de coopération de l'Inde. Elle a exprimé le souhait d'intensifier la collaboration en matière de recherche, notamment dans les domaines des technologies "post-cocon" et du développement de nouveaux produits. Elle a également proposé de renforcer les programmes de formation et les échanges d'experts, tout en suggérant au CSB d'appuyer le centre dans sa démarche d'adhésion à la Commission séricicole internationale.

Au cours du séminaire, les organismes de promotion du commerce et les associations professionnelles ont présenté plusieurs salons et expositions spécialisés à venir dans les deux pays, invitant les entreprises à y participer. Parmi les événements organisés par le Vietnam figure le 26e Salon international de la chaussure et du cuir, qui se tiendra à Ho Chi Minh-Ville du 8 au 10 juillet.

Les participants ont échangé des informations, présenté leurs compétences et exploré les besoins en matière de coopération, contribuant ainsi à établir des premiers liens entre les agences, les associations et les entreprises des deux pays. Le conseiller commercial du Vietnam en Inde a affirmé que le Bureau commercial continuerait de jouer son rôle de passerelle pour soutenir une coopération durable à l'avenir. -VNA

#Vietnam #Inde #secteurs du textile et de la chaussure
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