Le Forum "FDI Connect 2026" met l’accent sur des chaînes d’approvisionnement mondiales durables

Bac Ninh (VNA) - Le Forum "FDI Connect 2026", placé sous le thème "Vers des chaînes d’approvisionnement mondiales durables", s’est tenu le 24 avril au Centre culturel Kinh Bac, dans la province de Bac Ninh (Nord).

L’événement était organisé conjointement par le Comité populaire provincial et la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI).

Cette initiative vise à contribuer à l’objectif d’une croissance du PIB de 10 % en 2026, tout en renforçant l’ambition du Vietnam de devenir un pôle régional de haute technologie. Elle entend également consolider la position de Bac Ninh parmi les principales destinations vietnamiennes des investissements directs étrangers (IDE).

Le président de la VCCI, Ho Sy Hung, a souligné que le choix de Bac Ninh, important centre industriel et pôle majeur d’attraction des IDE, reflétait une volonté de promouvoir une coopération concrète plaçant les entreprises au cœur du développement. Le forum constitue ainsi un espace d’échanges destiné à favoriser un écosystème d’investissement transparent, efficace et durable.

De son côté, le président du Comité populaire provincial, Pham Hoang Son, a indiqué que Bac Ninh avait attiré à ce jour près de 3 500 projets IDE provenant de 46 pays et territoires, représentant plus de 49 milliards de dollars de capitaux enregistrés. En 2025, la province a attiré 5,73 milliards de dollars d’IDE, se classant au deuxième rang national. Au premier trimestre 2026, elle a encore enregistré 1,2 milliard de dollars d’investissements étrangers.

De grands groupes internationaux tels que Samsung, Foxconn, VSIP et Amkor Technology poursuivent par ailleurs l’extension de leurs activités dans la province.

Les autorités provinciales ont affirmé vouloir réorienter leur stratégie vers une attraction plus sélective des investissements, privilégiant la qualité, l’efficacité et la durabilité. Bac Ninh ambitionne de devenir une ville relevant directement du pouvoir central avant 2030 et de s’imposer comme un centre national majeur des industries électroniques et des semi-conducteurs.

Le vice-président du Comité populaire provincial de Bac Ninh Pham Van Thinh s'exprime lors du Dialogue intitulé "Repositionnement des chaînes d'approvisionnement – ​​Renforcement des capacités internes pour attirer de nouveaux flux de capitaux. Photo: VNA

Pour atteindre ces objectifs, la province prévoit de renforcer ses infrastructures stratégiques, notamment dans les transports interrégionaux, les zones industrielles de nouvelle génération, la logistique et les infrastructures numériques. Elle entend également poursuivre le mécanisme du "corridor vert" afin d’accélérer les procédures administratives liées aux investissements.

Le forum a également été marqué par deux sessions de dialogue de haut niveau consacrées à la restructuration des chaînes d’approvisionnement mondiales et au renforcement des capacités des entreprises vietnamiennes pour devenir des fournisseurs de rang 1 dans les chaînes de valeur des IDE.

Les intervenants ont mis l’accent sur plusieurs priorités stratégiques, notamment l’intégration plus poussée du Vietnam dans les chaînes de valeur mondiales, le développement d’infrastructures industrielles adaptées aux IDE de nouvelle génération, ainsi que les investissements dans des écosystèmes industriels verts et intelligents et dans des services de production intégrés.

Les discussions ont également porté sur les modèles de coopération entre entreprises à capitaux étrangers et entreprises locales, les conditions permettant aux sociétés vietnamiennes de devenir des fournisseurs de rang 1, ainsi que sur la montée en gamme des entreprises vietnamiennes dans les chaînes d’approvisionnement du secteur des énergies renouvelables. -VNA