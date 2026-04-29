Le PM Lê Minh Hung exige une politique monétaire au service d’une croissance à deux chiffres

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Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Lê Minh Hung a présidé le 29 avril, une séance de travail avec la Banque d’État du Vietnam (SBV) afin d’évaluer la situation des activités bancaires au cours des premiers mois de 2026 et de définir les orientations, missions et solutions prioritaires pour la période à venir.

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La réunion a réuni des dirigeants gouvernementaux ainsi que des représentants de plusieurs ministères et organismes, soulignant l’importance cruciale de la politique monétaire dans un contexte où l’économie vise une croissance rapide et durable.

Lors de la séance de travail. Photo : VNA

Les rapports et avis présentés lors de la réunion ont unanimement souligné le rôle central de la SBV dans la gestion étatique des questions monétaires, des activités bancaires et du marché des changes. Ces derniers temps, l’institution a fait preuve de proactivité et de flexibilité dans la formulation et la mise en œuvre de la politique monétaire, contribuant de manière significative à la stabilité macroéconomique, à la maîtrise de l’inflation et à l’équilibre global de l’économie.

Dans un contexte international et régional marqué par de nombreuses incertitudes, exerçant des pressions accrues sur les taux de change, les taux d’intérêt et le crédit, la SBV a néanmoins réussi à maintenir des taux relativement stables, à réguler le crédit de manière appropriée et à déployer efficacement des programmes de crédit ciblés. Parallèlement, la restructuration du système des établissements de crédit a été poursuivie, notamment à travers le traitement des institutions faibles, contribuant ainsi à renforcer la solidité du système financier et bancaire.

L’approvisionnement en capitaux pour l’économie, en particulier en faveur des secteurs productifs et des moteurs de croissance, a également été assuré, soutenant ainsi la reprise et le développement socio-économique au cours des premiers mois de l’année.

Au nom du gouvernement, le Premier ministre a salué et hautement apprécié les efforts, la détermination et les résultats obtenus par la SBV et l’ensemble du secteur bancaire. Selon lui, la politique monétaire a su réagir de manière souple et opportune aux fluctuations des marchés nationaux et internationaux, contribuant de manière concrète aux performances globales de l’économie.

Face aux exigences du nouveau contexte de développement, le chef du gouvernement a toutefois insisté sur la nécessité pour la SBV de renouveler en profondeur sa pensée et ses méthodes de gestion. Il a appelé à passer d’une logique de gestion administrative à une approche de facilitation du développement, en renforçant le rôle proactif dans l’élaboration des politiques et l’utilisation efficace des instruments disponibles afin de créer un environnement stable et favorable aux activités des entreprises et des citoyens.

Le Premier ministre a souligné que la conduite des politiques relatives aux taux de change, aux taux d’intérêt et au crédit devait être étroitement liée à l’objectif d’une croissance à deux chiffres, tout en garantissant la stabilité macroéconomique, la maîtrise de l’inflation et la sécurité du système bancaire. Il a comparé la stabilité macroéconomique aux fondations d’une maison, devant être solidement consolidées avant toute expansion.

Dans cette optique, la SBV est appelée à élaborer des scénarios de pilotage détaillés pour l’ensemble de l’année ainsi que pour chaque trimestre, en anticipant divers scénarios et en définissant des mesures et instruments adaptés en termes d’intensité et de calendrier d’application. Cela suppose un renforcement des capacités d’analyse et de prévision afin d’assurer des réponses politiques rapides, flexibles et efficaces face aux évolutions des marchés financiers et monétaires.

Par ailleurs, la coordination étroite entre la politique monétaire, la politique budgétaire et les autres politiques macroéconomiques est considérée comme un facteur déterminant pour garantir l’efficacité globale de la régulation économique. Le Premier ministre a demandé la poursuite des mesures visant à stabiliser durablement les taux d’intérêt, tout en appelant les établissements de crédit à réduire davantage leurs coûts opérationnels et à intensifier l’application des technologies.

S’agissant de l’orientation du crédit, la SBV devra en assurer une croissance flexible et adaptée aux réalités économiques, tout en améliorant la qualité et l’efficacité des flux de financement. Les crédits devront être orientés prioritairement vers les secteurs productifs, les domaines prioritaires et les moteurs de croissance. En revanche, les prêts accordés aux secteurs à risque, notamment l’immobilier, devront faire l’objet d’un contrôle rigoureux, avec une classification précise afin d’appliquer des plafonds appropriés et de favoriser les segments sains tels que le logement social et les zones industrielles.

Le chef du gouvernement a également évoqué la nécessité d’étudier des mécanismes permettant d’accorder des crédits au-delà des limites habituelles pour les projets stratégiques d’envergure nationale, tout en renforçant la responsabilité des établissements de crédit dans l’évaluation de l’efficacité des projets et la maîtrise des risques.

Parallèlement, le développement du marché des capitaux a été identifié comme une solution essentielle pour réduire la pression sur le système bancaire. La SBV est appelée à collaborer avec le ministère des Finances pour perfectionner le cadre juridique du marché des obligations d’entreprise, notamment à travers la révision du décret 153 dans un sens plus transparent, équitable et conforme aux standards.

Concernant le marché de l’or, le Premier ministre a demandé la mise en œuvre rigoureuse des orientations du secrétaire général Tô Lâm visant à améliorer l’efficacité des mécanismes de gestion. Soulignant que l’or ne crée pas de valeur ajoutée pour l’économie, il a appelé à limiter les comportements de thésaurisation et de spéculation, tout en renforçant la confiance dans l’économie afin d’orienter les ressources vers la production et le système bancaire.

Dans le domaine de la restructuration du système bancaire, la SBV est chargée de dresser le bilan du programme 2021-2025 et d’élaborer un nouveau plan axé sur la modernisation du système, le traitement des établissements faibles et l’amélioration de l’accès au crédit, notamment pour les petites et moyennes entreprises. Les activités d’inspection et de supervision devront également être renforcées.

En outre, l’achèvement du cadre institutionnel et juridique dans le domaine monétaire et bancaire est jugé prioritaire, avec un accent particulier sur la révision de la Loi sur la Banque d’État, de la Loi sur les établissements de crédit et des réglementations relatives aux changes. Les réformes administratives devront être accélérées afin de réduire les coûts et les contraintes pour les entreprises et les citoyens.

Dans le contexte de la transformation numérique, le Premier ministre a insisté sur la nécessité d’accélérer le développement des paiements sans numéraire, d’explorer de nouveaux modèles de paiement, y compris les paiements transfrontaliers, et de mettre en œuvre des mécanismes de type « sandbox » pour encourager l’innovation dans le secteur financier.

Enfin, il a souligné l’importance de la communication politique, appelant à une diffusion rapide, transparente et complète des informations afin de stabiliser les anticipations du marché et de renforcer la confiance des entreprises et de la population.

Face à l’ampleur des tâches à venir, le Premier ministre a exprimé sa confiance dans la capacité de la SBV et de l’ensemble du secteur bancaire à faire preuve de responsabilité, de proactivité et de créativité dans la mise en œuvre des politiques, contribuant ainsi efficacement à l’objectif d’un développement rapide et durable du pays.- VNA

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