Renforcement de la promotion commerciale et d'investissement au Japon



Hanoï (VNA) – L'Agence vietnamienne de promotion du commerce (Vietrade) du ministère de l'Industrie et du Commerce, en coordination avec le Bureau commercial du Vietnam au Japon et son antenne à Osaka, le Centre ASEAN-Japon, l'Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO) et le Centre d'innovation industrielle d'Osaka, organisera une délégation commerciale et d'investissement au Japon.



Cette initiative vise à élargir l'accès au marché, à renforcer les efforts de promotion commerciale et à faciliter la mise en relation d'entreprises avec des distributeurs et importateurs japonais. Elle permettra également de promouvoir les capacités de production et l'environnement d'investissement du Vietnam afin d'attirer des investissements de qualité, notamment dans les secteurs de la transformation, de la fabrication et des hautes technologies.



Ce programme devrait renforcer les liens de production, accroître la valeur ajoutée et rehausser la position des produits vietnamiens dans les chaînes de valeur mondiales. Il vise également à stimuler la compétitivité en privilégiant les projets intégrant le transfert de technologies, le développement des ressources humaines et le renforcement des liens entre les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises nationales, en particulier dans la production industrielle et l'agroalimentaire.



La délégation se rendra à Osaka et à Tokyo du 27 juin au 3 juillet 2026. Les entreprises participantes représenteront un large éventail de secteurs, notamment les produits et services industriels, la fabrication et la transformation, l'ameublement, le textile et l'habillement, la chaussure, ainsi que les produits agricoles et alimentaires.



Un des temps forts du programme sera la tenue de conférences sur la promotion du commerce et des investissements Vietnam-Japon à Osaka et à Tokyo. Ces conférences offriront aux entreprises et aux collectivités locales une plateforme pour mettre en valeur leurs atouts et nouer des contacts avec des partenaires stratégiques pour des projets à forte valeur ajoutée.



Les participants assisteront également à l'exposition Manufacturing World Tokyo, l'un des principaux salons internationaux du secteur manufacturier. Ce salon permettra aux entreprises vietnamiennes des industries manufacturières et connexes d'échanger directement avec des partenaires japonais et d'explorer des pistes d'intégration plus poussées au sein des chaînes d'approvisionnement multinationales.



Par ailleurs, des visites de sites et des rencontres directes avec des importateurs à Osaka et à Tokyo permettront aux entreprises de mieux comprendre les exigences du marché, de la production et du contrôle qualité à la distribution, conformément aux normes rigoureuses du Japon.



Ce programme, financé par le budget de l'État, vise à soutenir la promotion des exportations et le développement industriel. Les entreprises participantes pouraient recevoir un soutien, comprenant un billet d'avion aller-retour (Hanoï/Ho Chi Minh-Ville – Japon) et un financement partiel pour les séminaires et les activités de mise en relation d'affaires. -VNA

