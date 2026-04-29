Économie

L’optimisation de l’investissement public cruciale pour une croissance à deux chiffres

L’investissement public connaît aujourd’hui une évolution notable, tant dans sa conception que dans sa mise en œuvre. L’accent est désormais mis sur une meilleure efficacité de l’utilisation des fonds, avec une exigence accrue de discipline, de responsabilité et de résultats concrets.

Vue aérienne du tronçon Mai Son - Autoroute nationale 45, reliant la province de Ninh Binh (Nord) à celle de Thanh Hóa (Centre). Photo : VNA
Vue aérienne du tronçon Mai Son - Autoroute nationale 45, reliant la province de Ninh Binh (Nord) à celle de Thanh Hóa (Centre). Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Faire de l’investissement public un véritable «levier de la croissance» constitue aujourd’hui une orientation stratégique majeure pour le Vietnam. Dans un contexte mondial encore instable, et alors que les moteurs traditionnels de la croissance, tels que les exportations et la consommation, ne montrent pas encore une dynamique pleinement solide, l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds publics apparaît comme un enjeu crucial pour soutenir l’ambition d’une croissance à deux chiffres.

Longtemps associé à des retards de décaissement, à une dispersion des investissements et à une efficacité jugée limitée, l’investissement public connaît aujourd’hui une évolution notable, tant dans sa conception que dans sa mise en œuvre. L’accent est désormais clairement mis sur une meilleure efficacité de l’utilisation des fonds, avec une exigence accrue de discipline, de responsabilité et de résultats concrets.

Résultats concrets et orientations claires

L’année 2025 marque un tournant avec un taux de décaissement des investissements publics proche de 98% du plan, soit environ 887.000 milliards de dôngs (33,6 milliards de dollars), un niveau sans précédent. Au-delà des volumes engagés, la qualité de l’exécution s’est nettement améliorée, contribuant à soutenir la demande intérieure dans un contexte où les secteurs privé et exportateur restent sous pression. Plusieurs localités affichent même des performances supérieures aux prévisions, avec des taux dépassant 117%. Ces résultats confirment un changement de dynamique: l’investissement public n’est plus perçu comme un frein, mais s’impose progressivement comme un levier efficace de pilotage macroéconomique.

Au cours des trois premiers mois de l’année 2026, le décaissement des investissements publics a maintenu une dynamique positive, atteignant près de 127.000 milliards de dôngs (plus de 4,8 milliards de dollars), soit 12% du plan fixé par le gouvernement et une hausse d’environ 10% sur un an.

Lors de la Conférence nationale sur l’accélération de l’allocation et du décaissement des investissements publics pour 2026, tenue le 24 avril dernier à Hanoï, le Premier ministre Lê Minh Hung a réaffirmé que l’investissement public constitue une priorité politique majeure, à la fois pour l’année en cours et pour l’ensemble du mandat 2026–2031. Il en fait également un levier central du pilotage macroéconomique et un moteur essentiel pour atteindre l’objectif de croissance à deux chiffres. Dans cette perspective, afin d’atteindre l’objectif de décaissement de plus d’un million de milliards de dôngs en 2026, les ministères, secteurs et collectivités locales doivent mettre en œuvre des actions résolues et coordonnées. Une attention particulière doit être accordée à la sélection des projets d’investissement, tout en éliminant fermement la situation de «capitaux en attente de projets», a recommandé Lê Minh Hung.

“Il est essentiel d’établir un plan de décaissement pour chaque projet et procéder, si nécessaire, au redéploiement rapide des fonds des projets incapables de les absorber ou ne les utilisant pas entièrement vers ceux affichant une bonne capacité d’exécution et des besoins supplémentaires. En parallèle, il est important de renforcer le contrôle, le suivi et le traitement immédiat des difficultés sur le terrain. L’objectif est d’identifier précisément les insuffisances à chaque étape, de la direction à la gestion et à la mise en œuvre, afin de déployer sans délai des solutions adaptées”, a-t-il indiqué.

La recommandation du Premier ministre traduit un changement net de paradigme dans la gestion publique, passant d’une logique de «distribution» à une exigence d’«efficacité et de mise en œuvre effective». L’investissement public doit désormais se concrétiser en ouvrages et projets à forte valeur d’usage, réellement opérationnels et performants. Il doit également jouer un rôle de levier pour la production, favoriser la création d’emplois et de moyens de subsistance, et contribuer ainsi au renforcement de la protection sociale.

Pilier stratégique de la croissance

Parallèlement, le mécanisme de délégation des compétences assorti d’une responsabilisation accrue a renforcé le rôle proactif des collectivités locales, faisant du décaissement de l’investissement public un véritable indicateur de performance de la gouvernance. De nombreuses provinces et villes ont ainsi pris l’initiative de préparer les projets en amont, d’accélérer la libération des terrains, de mieux coordonner les ressources et de se fixer des objectifs de croissance ambitieux.

Hanoï en constitue une illustration notable. À la date du 23 avril, le taux de décaissement des investissements publics de la capitale atteignait environ 25,7% du plan fixé par le gouvernement, un niveau supérieur à la moyenne nationale. La ville renforce la discipline et la rigueur administratives, tout en mettant l’accent sur la responsabilité des responsables. Les résultats de mise en œuvre sont désormais utilisés comme principal critère d’évaluation des cadres, des administrations et des unités concernées.

“Hanoï s’engage à achever le décaissement de l’ensemble des fonds d’investissement public de 2026 d’ici la fin du mois de septembre, afin de permettre l’ajout rapide de ressources complémentaires, d’augmenter le volume total des investissements et d’atteindre un objectif de croissance de 11%. Par conséquent, je demande à tous les secteurs, aux collectivités locales et aux maîtres d’ouvrage de concentrer leurs efforts pour accélérer le décaissement des fonds publics”, a déclaré Vu Dai Thang, président du Comité populaire municipal.

Dans le même esprit de fermeté, plusieurs autres provinces et villes ont élaboré des plans de décaissement avec des objectifs clairs fixés par mois et par trimestre.

«Sur la base des scénarios élaborés par la ville, des objectifs de croissance et des enveloppes budgétaires allouées, les comités du Parti ainsi que les responsables des départements, secteurs et collectivités locales ont la responsabilité de définir des plans de mise en œuvre détaillés et d’en assurer l’exécution. Ils doivent également suivre et actualiser régulièrement la situation de façon à garantir un taux de croissance d’au moins 13% par trimestre et sur l’ensemble de l’année 2026. Le volume de décaissement est fixé à un minimum de 37.000 milliards de dôngs (environ 1,4 milliard de dollars), couvrant près de 600 projets», a précisé Lê Ngoc Châu, président du Comité populaire de la ville de Hai Phong.

L’investissement public au Vietnam entre dans une nouvelle phase où il ne se limite plus à un simple outil de relance conjoncturelle, mais s’impose comme un pilier stratégique de la croissance. La coordination renforcée entre l’échelon central et les collectivités locales a permis de structurer un véritable «écosystème de gouvernance» plus efficace et plus cohérent.

Dans ce contexte, l’accélération du décaissement des fonds publics, avec une approche plus ciblée et priorisée, s’accompagne d’un changement de paradigme: le passage d’une logique de gestion administrative à une gouvernance fondée sur la performance et la responsabilité. – VOV/VNA

source
#optimisation de l’investissement public #décaissement des investissements publics #Premier ministre Lê Minh Hung
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Les produits sidérurgiques du groupe Hoa Phat répondent aux besoins nationaux et sont exportés vers 40 pays et territoires. Photo : VNA

Forte dynamique du secteur privé depuis la mise en œuvre de la Résolution n°68

Au Vietnam, la mise en œuvre de la Résolution n°68-NQ/TW insuffle un nouvel élan à l’économie privée, marquée par une forte dynamique de création d’entreprises et l’implication croissante de grands groupes dans des projets stratégiques tels que le ferroviaire à grande vitesse, ouvrant la voie à une croissance accélérée et durable.

Des clients découvrent les produits d'entreprises vietnamiennes lors du salon Home InStyle. Photo : VNA

Les produits verts vietnamiens gagnent du terrain à Hong Kong (Chine)

Les produits vietnamiens respectueux de l’environnement rencontrent un vif succès lors des salons Home InStyle et Fashion InStyle, organisés du 27 au 30 avril au Centre des congrès et des expositions de Hong Kong, confirmant la montée en puissance du Vietnam dans les secteurs de l’artisanat et de la mode durable.

Des passagers à l'aéroport international de Noi Bai à Hanoï. Photo : VNA

Aéroport de Noi Bai : plus de 650 vols attendus pour le pic du 29 avril

La journée la plus chargée devrait être celle du 29 avril, avec un total de 652 vols servis à l'aéroport international de Noi Bai, soit une progression de 9,4 % par rapport à la même période en 2025. Le nombre de passagers est estimé à 113.631, en hausse de 15 % par rapport au niveau habituel et de 12,4 % sur un an.

L’édition 2026 a enregistré une participation record avec 182 échantillons présentés par 81 producteurs issus de sept grandes régions caféières du pays. Photo: VNA

Vietnam Amazing Cup 2026 consacre l’excellence du café de spécialité vietnamien

L’édition 2026 a enregistré une participation record avec 182 échantillons présentés par 81 producteurs issus de sept grandes régions caféières du pays : Dak Lak, Lam Dong, Gia Lai, Son La, Quang Tri, Quang Ngai et Dong Nai. Le volume total inscrit a atteint 348 tonnes, dont 86 tonnes d’Arabica et 262 tonnes de Robusta.

Des visiteurs à Da Nang. Photo: VNA

Da Nang à l’aube d’une période de forte croissance à deux chiffres

Da Nang ambitionne de devenir un pôle socio-économique majeur du pays et de l’Asie du Sud-Est, avec un objectif de croissance annuelle du produit intérieur brut régional fixé entre 11 % et 12 %.Ce nouvel élan repose avant tout sur une restructuration de l’espace de développement.

Cérémonie d'ouverture de la Semaine de la science, des technologies, de la culture et du tourisme 2026 et du premier du «Meilleur riz du delta du Mékong ». Photo: VGP

Cà Mau met l’agriculture à l’honneur avec son 1er concours de riz du delta du Mékong

Pham Van Thiêu, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti et président du Conseil populaire provincial, a souligné en ouverture que la province avait intensifié l’application des technologies de pointe en matière d’agriculture résiliente face au changement climatique, tout en promouvant des modèles économiques verts et circulaires et en accélérant la transformation numérique.

Avions des compagnies aériennes nationales à l'aéroport international de Nôi Bai, à Hanoi. Photo : NIA/qdnd.vn

Le Vietnam considère une augmentation de la participation étrangère dans l’aviation

Il est essentiel de trouver un équilibre entre l’attraction des investissements étrangers et la sauvegarde des intérêts nationaux, alors que le Vietnam envisage de relever le plafond de participation étrangère dans le secteur de l’aviation, une mesure visant à atténuer les contraintes de capitaux tout en maintenant le contrôle d’un secteur stratégique.