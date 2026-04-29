Économie

Croissance verte : de contrainte à moteur pour la période 2026-2035

Face à l’épuisement progressif du modèle traditionnel fondé sur l’exploitation des ressources naturelles, une main-d’œuvre à bas coût et les énergies fossiles, le Vietnam doit accélérer sa mutation pour préserver sa compétitivité sur la scène internationale.

La province de Vinh Long met en service 13 parcs éoliens d'une capacité totale de 572 MW. Photo : VNA
La province de Vinh Long met en service 13 parcs éoliens d'une capacité totale de 572 MW. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Pour le Vietnam, la transition vers une économie verte est devenue une nécessité, imposant une accélération du rythme de transformation afin de garantir un développement durable. Pour la décennie 2026-2035, le défi ne réside pas seulement dans le choix d’une orientation stratégique, mais aussi dans la capacité à mobiliser et à utiliser efficacement les ressources institutionnelles, financières, technologiques et opérationnelles.

Face à l’épuisement progressif du modèle traditionnel fondé sur l’exploitation des ressources naturelles, une main-d’œuvre à bas coût et les énergies fossiles, le pays doit accélérer sa mutation pour préserver sa compétitivité sur la scène internationale.

Les experts et les décideurs politiques s’accordent sur le fait que les règles du jeu mondial ont profondément évolué, privilégiant désormais les normes environnementales et la décarbonation. Selon le professeur associé et docteur Bui Quang Tuan, vice-président de l’Association économique du Vietnam, l’entrée en vigueur de mécanismes tels que le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) de l’Union européenne et les exigences de traçabilité des émissions posent un défi majeur aux entreprises locales. Avec un volume d’échanges commerciaux avoisinant les 380 milliards de dollars par an, le Vietnam risque de perdre ses principaux marchés d’exportation, notamment l’Europe et les États-Unis, s’il ne parvient pas à verdir sa production.

Toutefois, cette pression environnementale ouvre de nouvelles perspectives de développement structurées autour de plusieurs axes. La transition énergétique, portée par le Plan de développement de l’électricité VIII, prévoit une augmentation significative de la part des énergies renouvelables, pouvant atteindre 75 % du mix énergétique d’ici 2050, générant ainsi une nouvelle dynamique industrielle.

La décarbonation des secteurs clés tels que l’acier, le ciment, le textile et l’électronique devient également une priorité afin de limiter les coûts de conformité. Parallèlement, la finance verte s’impose comme une source de financement essentielle, offrant aux entreprises respectant les critères ESG un accès à des capitaux à moindre coût. Enfin, l’amélioration de la qualité de la croissance et de la résilience économique apparaît cruciale, une action climatique anticipée permettant de réduire les pertes liées aux changements climatiques.

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La centrale solaire de Trung Nam Tra Vinh produit environ 250 millions de kWh d'électricité par an. Photo : VNA


Malgré ces opportunités, la transition vers une croissance durable reste confrontée à de nombreux défis. Le principal obstacle réside moins dans la technologie que dans l’efficacité de la mise en œuvre des politiques publiques, les experts pointant une fragmentation institutionnelle et un manque de coordination entre les secteurs concernés.

En outre, environ 95 % des entreprises vietnamiennes sont des PME confrontées à des contraintes financières et technologiques importantes, alors que les besoins de financement pour l’action climatique pourraient atteindre 368 milliards de dollars d’ici 2040.

Le docteur Nguyen Tri Hieu, directeur de l’Institut de recherche et de développement du marché financier immobilier mondial, souligne que le secteur bancaire doit jouer un rôle central, non seulement en fournissant des capitaux, mais aussi en accompagnant les entreprises et les ménages dans l’adoption de technologies propres.

En définitive, le défi pour la période 2026-2035 sera de renforcer la gouvernance et de trouver un équilibre entre transparence, efficacité et préservation des moyens de subsistance afin de garantir un développement durable. -VNA

#économie verte #transition énergétique #Plan de développement de l’électricité VIII #PME
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