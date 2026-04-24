Tourisme

Hanoï accélère sa transition vers le tourisme durable avec de nouveaux circuits verts

Regroupées sous le thème du tourisme vert, huit nouveaux produits et destinations phares de la capitale mettent l’accent sur la préservation de l’environnement, la valorisation du patrimoine culturel et le renforcement de la responsabilité communautaire.

Les objets laqués du village de Ha Thai témoignent du savoir-faire et de la créativité de ses artisans. Photo : VNA
Les objets laqués du village de Ha Thai témoignent du savoir-faire et de la créativité de ses artisans. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Dans le cadre de sa stratégie de développement touristique associée à une croissance durable, le Service du tourisme de Hanoï a officiellement présenté huit nouveaux produits et destinations phares de la capitale.

Regroupées sous le thème du tourisme vert, ces initiatives mettent l’accent sur la préservation de l’environnement, la valorisation du patrimoine culturel et le renforcement de la responsabilité communautaire.

Parmi les nouveautés marquantes figurent deux circuits thématiques intitulés « Le chemin du patrimoine du Sud de Thang Long ». Le premier itinéraire, dédié au « Retour aux sources », relie le centre de Hanoï à sa périphérie sud à travers trois étapes symboliques : le temple de Noi Binh Da, le village de bâtonnets d'encens de Quang Phu Cau et le village de tissage traditionnel de Phung Xa. Le second circuit, axé sur « l’excellence des villages artisanaux vietnamiens », invite les visiteurs à découvrir les savoir-faire ancestraux des villages de Ngau (alcool traditionnel), de Phuc Am (objets votifs), de Ha Thai (laque) et de Cuu, célèbre pour ses tailleurs de complets.

En complément de ces parcours, la capitale propose également de nouvelles expériences touristiques, telles que « Le chemin de l’étude » à Ha Mo, axé sur les valeurs éducatives et historiques, ou encore le produit de tourisme rural « Les fleurs de Tuong Phieu » à Phuc Tho. Le tourisme communautaire est par ailleurs mis en avant au village de Mien, dans le district de Ba Vi, où les visiteurs peuvent découvrir la culture de l’ethnie Dao et bénéficier de soins traditionnels à base de plantes médicinales.

Parallèlement, trois nouveaux sites ont été officiellement reconnus : le Jardin botanique de Hanoï, le village de sculpture sur bois de Thiet Ung et le site touristique de Thuy Lam, célèbre pour ses représentations de marionnettes sur l’eau de Dao Thuc. Le Musée de Hanoï, riche d’une collection de plus de 70 000 objets et documents, est également confirmé comme l’une des principales destinations culturelles de la capitale.

Le Service du tourisme de Hanoï a appelé les associations et les agences de voyages à intensifier la promotion de ces nouvelles offres sur les plateformes numériques et à concevoir des programmes de connexion touristique pour attirer les visiteurs dès 2026. Ces nouveaux produits visent à diversifier l’expérience des voyageurs, à renforcer la compétitivité du tourisme local et à contribuer aux objectifs de croissance durable, tout en répondant à une demande croissante des clientèles nationale et internationale. -VNA

#tourisme vert #Hanoï #nouveaux produits et destinations phares #chemin du patrimoine du Sud de Thang Long
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