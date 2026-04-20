Valoriser le patrimoine : un levier stratégique pour un tourisme durable

Quang Ninh (VNA) - Dans sa transition d’une croissance « brune » vers une croissance « verte », Quang Ninh considère la culture non seulement comme un fondement spirituel, mais aussi comme une ressource inépuisable et un moteur direct du tourisme de haute qualité, lié aux industries culturelles. Cette nouvelle orientation s’inscrit dans la mise en œuvre de la Résolution 80-NQ/TW du 7 janvier 2026 du Bureau politique relative au développement culturel.

Surnommée le « Vietnam en miniature », la province de Quang Ninh recèle un vaste patrimoine : la culture maritime de l’ancien port de Van Don, la tradition minière de « Discipline et Solidarité », la diversité des minorités ethniques orientales, ainsi que l’espace spirituel de Yen Tu, berceau du zen Truc Lam fondé par le roi-bouddhiste Tran Nhan Tong.

La localité dispose d’atouts de portée mondiale : la baie de Ha Long, reconnue par l’UNESCO en 1994 et 2000, et co-inscrite en 2023 avec Lan Ha pour sa biodiversité, ainsi que le complexe Yen Tu – Vinh Nghiem – Con Son – Kiep Bac, classé patrimoine culturel mondial en 2025. Ces atouts stratégiques renforcent son positionnement à l’international.

Vue imprenable sur le quartier résidentiel entouré d'îles dans la baie d'Ha Long. Photo : VNA.

En 2025, Quang Ninh a attiré 21 millions de visiteurs, générant 57.000 milliards de dongs (plus de 10 % du PIB régional). En 2026, visant 13 % de croissance, elle cible 22 millions de touristes et 65.000 milliards de dongs, faisant du tourisme le pilier économique vert majeur.

Malgré ces succès, la durabilité fait défaut avec un séjour moyen de 2,5 jours et une dépendance aux services traditionnels. Les produits culturels manquent de profondeur, de technologie et de créativité.Selon Nguyen Thi Thu Ha, cheffe adjointe de la délégation parlementaire provinciale, la concentration des flux touristiques à Ha Long entraîne une surcharge, tandis que des zones comme Binh Lieu, Co To et Van Don restent sous-exploitées. L’urbanisation menace également l’identité locale. Le défi consiste à transformer ces valeurs culturelles en produits d’excellence capables de fidéliser les visiteurs. La synergie entre tourisme, industries créatives, divertissement et commerce demeure limitée.

Par ailleurs, l’absence d’une véritable économie nocturne et de grands complexes touristiques réduit les dépenses des visiteurs. Enfin, la transformation numérique reste insuffisamment intégrée dans la gestion et les plateformes de données pour améliorer l’expérience client.

Pour innover, Pham Thuy Duong, directrice de l'École des cadres Nguyen Van Cu, préconise de passer d'une conservation passive à une valorisation active du patrimoine. La province développe de grands spectacles, tels que « La Légende du patrimoine » à Van Don, et prévoit d’organiser quatre à six festivals musicaux internationaux par an d’ici 2030, afin de porter la durée moyenne de séjour à quatre jours. Elle encourage également la création de « musées ouverts » et de « villages créatifs » à Vung Vieng, Cua Van ou Yen Tu, en impliquant les communautés locales dans l’offre de services.L'économie nocturne (Ha Long, Mong Cai), le tourisme MICE, d'aventure et thérapeutique sont aussi stimulés. Parallèlement, l’usage des technologies s’accélère, notamment avec la numérisation 3D du patrimoine et l’exploitation du Big Data.

Pour Mai Vu Tuan, chef du Comité de gestion des patrimoines mondiaux Ha Long - Yen Tu, l'informatique régule les flux, protège l'écosystème et garantit un tourisme vert selon la capacité de charge. Affirmant que l'investissement culturel prépare l'avenir national, Quang Ninh devient un pôle international où la culture guide l'économie.- VNA