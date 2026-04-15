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Le Musée de la poterie de Bat Tràng figure parmi les 24 plus beaux bâtiments du monde

Bat Tràng est réputé depuis toujours pour sa poterie – son nom signifie d’ailleurs littéralement « atelier de bols ». Cependant, malgré l’ancienneté du village (fondé au XIe siècle), l’un de ses édifices les plus récents est aussi l’un des plus remarquables : le Centre de la quintessence du village artisanal vietnamien, selon Time Out.

Le Musée de la poterie de Bat Tràng ne passe pas inaperçu dans le quartier avec son architecture fantaisiste, sa façade de couleur marron qui rappelle l’argile, et ses lignes courbes qui donnent l’impression de voir des vases encastrés les uns contre les autres. Photo: VNP
Le Musée de la poterie de Bat Tràng ne passe pas inaperçu dans le quartier avec son architecture fantaisiste, sa façade de couleur marron qui rappelle l’argile, et ses lignes courbes qui donnent l’impression de voir des vases encastrés les uns contre les autres. Photo: VNP

Hanoi (VNA) – Le Musée de la poterie de Bat Tràng encore connu comme le Centre de la quintessence du village artisanal vietnamien, en banlieue de la capitale Hanoi, se classe 15e parmi les 24 plus beaux bâtiments du monde, selon le magazine de voyage britannique Time Out.

Bat Tràng est réputé depuis toujours pour sa poterie – son nom signifie d’ailleurs littéralement « atelier de bols ». Cependant, malgré l’ancienneté du village (fondé au XIe siècle), l’un de ses édifices les plus récents est aussi l’un des plus remarquables : le Centre de la quintessence du village artisanal vietnamien, selon Time Out.

Construit en 2018 sur une superficie de 3.300 m² sur la rive gauche du fleuve Rouge, à environ 15 km du centre-ville de Hanoi, elle trouve ses racines dans un village éponyme fondé il y a 700 ans, où la majorité des foyers participent à la production ou au commerce de la poterie.

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Le Musée de la poterie de Bat Tràng. Photo: VNP

Conçue en collaboration avec les villageois, les artisans locaux et des experts en poterie, cette structure audacieuse à plusieurs niveaux évoque la forme des tours de potier, écrit le magazine. Les matériaux utilisés, tels que les carreaux de céramique, de mosaïque et les tuiles cuites au four, sont issus du village même, offrant ainsi des couleurs authentiques.

L’édifice abrite trois étages : le premier est dédié à l’exposition des œuvres des artistes, et les deuxième et troisième étages, constituant la zone centrale du musée, sont destinés à à l’exposition de poteries d’art, incluant différents types d’émaux anciens et modernes. Les visiteurs peuvent ainsi observer les variations de couleurs, de formes et de motifs décoratifs, offrant un aperçu complet de l’histoire du village artisanal.

Auparavant, l’ouvrage avait déjà marqué les esprits au niveau national : il a été sélectionné, en 2023, dans le "Top 7 Impression du Vietnam" dans la catégorie des constructions architecturales uniques, et a remporté la médaille d’or au Prix national d’architecture 2022-2023.

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Dans le Musée de la poterie de Bat Tràng. Photo: VNP

Le village de poterie de Bat Tràng, préserve et développe à la fois l’essence de l’artisanat traditionnel de la céramique, tout en accumulant de riches strates culturelles : architectures de maisons anciennes, espaces spirituels, traditions lettrées, modes de vie caractéristiques de 19 grandes familles… Ce sont des matières vivantes précieuses qui contribuent à bâtir un modèle de musée écologique ouvert, où chaque habitant devient un personnage du récit du village, un guide attirant les visiteurs nationaux et internationaux.

Selon le magazine de voyage britannique, le Taj Mahal en Inde arrive en tête du classement, suivi de Hallgrímskirkja en Islande, des pyramides de Gizeh en Égypte, de la Maison sur la cascade aux États-Unis, d’Ad-Dayr à Petra en Jordanie et de la Fondation Louis Vuitton en France. – VNA

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#Musée de la poterie de Bat Tràng
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