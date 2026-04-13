Le tourisme au Vietnam mise sur la création de destinations authentiques et durables

Hanoï (VNA) - La récente distinction de Mui Ne parmi les dix destinations mondiales les plus tendance en 2026 par Booking.com témoigne d'une transformation profonde de l'image touristique du Vietnam sur la scène internationale.

Pendant longtemps, le tourisme vietnamien a principalement misé sur ses ressources naturelles et ses tarifs compétitifs pour assurer une croissance rapide. Cependant, cette reconnaissance internationale de Mui Ne, aux côtés de villes comme Bilbao ou Philadelphie, marque le passage d'une exploitation simple des paysages à une stratégie de création d'expériences uniques et personnalisées.

Cette dynamique se retrouve dans d'autres pôles majeurs du pays : Da Nang se positionne désormais comme un centre d'événements et de luxe, Phu Quoc développe des complexes intégrés, tandis que Hanoï et Hô Chi Minh-Ville valorisent leur profondeur culturelle et leur dynamisme urbain.Ce changement de modèle répond à une évolution de la demande des voyageurs, qui privilégient désormais l'émotion et l'authenticité aux simples visites superficielles.

Cette tendance offre une opportunité majeure pour l'économie locale, transformant chaque village de pêcheurs ou quartier historique en un élément central du produit touristique.Néanmoins, ce succès s'accompagne de défis importants, notamment le risque de surtourisme et de commercialisation excessive.

La priorité des autorités et des acteurs du secteur ne consiste plus seulement à augmenter le nombre de visiteurs, mais à garantir la qualité des services par une gestion rigoureuse et une planification durable.

Le titre offre un avantage initial, mais sa véritable valeur réside dans la capacité à préserver son identité, à innover ses produits et à s'adapter aux tendances. À mesure que d'autres destinations s'orientent dans cette direction, le tourisme vietnamien a l'opportunité de bâtir un écosystème plus diversifié et durable. -VNA





