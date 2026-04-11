Tourisme

Souvenirs du printemps révolutionnaire dans les tunnels de Ky Anh

Témoignage emblématique de la résistance vietnamienne durant la guerre, les tunnels de Ky Anh incarnent l’ingéniosité et la détermination des combattants et habitants locaux, devenant aujourd’hui un site historique majeur attirant de plus en plus de visiteurs.

Visiteur dans les tunnels de Ky Anh. Photo: VNA
Visiteur dans les tunnels de Ky Anh. Photo: VNA

Da Nang (VNA) – Construits en plein cœur du territoire contrôlé par l’ennemi, les tunnels de Ky Anh symbolisent l’esprit de résistance indomptable des combattants communistes et des habitants de Da Nang pendant la guerre contre les agresseurs américains. Soixante ans plus tard, les souvenirs de ces printemps passés sous terre restent vivaces, inspirant fierté et esprit révolutionnaire aux visiteurs de ce site historique national.

Une forteresse souterraine

En pleine guerre, les tunnels de Ky Anh se situaient à seulement 7 km du centre administratif du régime fantoche et à 2 km des bases américaines. Ils constituaient un maillon stratégique essentiel, assurant le transfert de vivres et de personnel entre les villages de la plaine de Thang Binh et les zones montagneuses de l’Ouest.

Aujourd’hui encore, la découverte de ce réseau souterrain, creusé dans un sol sablonneux, ne cesse de surprendre. Conçu avec ingéniosité et méthode, il offrait une protection efficace contre les bombardements et les opérations de ratissage, tout en permettant l’organisation d’embuscades.

vnanet-du-khach-quoc-te-tim-hieu-qua-trinh-hinh-thanh-dia-dao-ky-anh.jpg
Des touristes internationaux écoutent présenter le processus de formation des tunnels de Ky Anh. Photo: VNA

Huynh Kim Ta, ancien combattant et guide sur le site, raconte qu’en mai 1965, face à l’invasion américaine et à la répression des villages libérés, l'organisation du Parti et la population de Ky Anh adoptèrent le mot d’ordre « pas un pouce de terrain perdu » et entreprirent la construction de tunnels pour résister. Creusés entre 1965 et 1967 sur une longueur de 32 km selon un plan en damier, ils mesuraient de 0,5 à 0,8 m de large et près d’1 m de hauteur. L’essentiel du réseau se concentrait dans les villages de Thach Tan et Vinh Binh, sur un sol sablonneux compact, particulièrement propice au creusement.

Les habitants travaillaient la nuit, éclairés à la bougie pour éviter de révéler leur position. Chaque tronçon de tunnel était conçu pour relier des maisons, des puits ou des sentiers de bambous, assurant à la fois approvisionnement en eau et communication secrète par signaux. Cette ingénieuse coordination illustre le lien étroit entre la population et les forces révolutionnaires.

Même pendant le Têt (Nouvel An lunaire), dans un contexte de grande pauvreté, les habitants de Ky Anh restaient optimistes. Lors du Têt Mau Than 1968, des milliers de villageois apportaient gâteaux du riz et vivres aux tunnels, prêts à participer aux actions politiques contre l’ennemi dès l’aube du 1er janvier du calendrier lunaire. Des activités culturelles simples, chants et danses, encourageaient le moral des combattants et des civils.

Un lieu de mémoire et de découverte pour le monde

En temps de paix, les tunnels de Ky Anh constituent une destination touristique attirant un nombre croissant de visiteurs étrangers. Sandra Woudstra, venue des Pays-Bas, évoque avec émotion ce réseau de 32 km creusé à la main, souvent inondé mais préservé grâce à la ténacité des habitants. L’Italien Mario Valerio Dattola souligne, quant à lui, l’ingéniosité des systèmes de communication entre surface et souterrain, ainsi que l’accueil chaleureux de la population locale.

vnanet-du-khach-len-mot-cua-ham-ngay-trong-vuon-nha-cua-nguoi-dan-o-dia-dao-ky-anh.jpg
Chaque année, ce site historique national accueille entre 12 000 et 15 000 visiteurs, vietnamiens comme étrangers. Photo: VNA

Chaque année, ce site historique national accueille entre 12 000 et 15 000 visiteurs, vietnamiens comme étrangers. Des écoles et institutions l’utilisent pour des visites éducatives ou des cérémonies de formation politique.

À travers la valorisation de ce site unique, la ville de Da Nang entend développer un tourisme expérientiel et communautaire, offrant au monde un témoignage vivant de la lutte pour l’indépendance nationale des Vietnamiens. -VNA

#tunnels de Ky Anh
Suivez VietnamPlus

Sur le même sujet

Dans les entrailles des tunnels de Vinh Môc. Photo: VNA

Dans les tunnels de Vinh Môc, témoins de l’héroïsme et de l’histoire

Les tunnels de Vinh Môc et le réseau de villages souterrains de Vinh Linh constituent des ouvrages militaires majestueux, s'étendant sur des dizaines de kilomètres sous terre pendant la guerre du Vietnam, servant de bastions où soldats et habitants de Vinh Linh tenaient bon pour défendre leur terre natale et maintenir les échanges avec le front.

Voir plus

a valorisation des fêtes culturelles contribue non seulement à préserver l’identité de l’ancienne capitale, mais constitue également un moteur dynamique pour l’industrie touristique de Ninh Binh. Photo: VNA

Les fêtes culturelles, moteur touristique de Ninh Binh

La province de Ninh Binh s’impose comme l’un des principaux pôles touristiques du Vietnam en misant sur la valorisation de ses fêtes culturelles, un atout clé pour préserver son identité historique tout en dynamisant durablement son économie touristique.

Ouverture de la Foire internationale du tourisme du Vietnam (VITM 2026). Photo: VNA

VITM 2026 : transformation numérique et croissance verte pour hisser le tourisme vietnamien

La 15ᵉ édition de la Foire internationale du tourisme du Vietnam (VITM 2026) s’est ouverte le 10 avril à Hanoï, sous le thème « Transformation numérique et croissance verte – Élever le tourisme vietnamien ». L’événement vise à renforcer les échanges entre acteurs nationaux et internationaux, à stimuler l’innovation touristique et à promouvoir un développement durable du secteur, avec plus de 80.000 visiteurs et près de 400 stands attendus jusqu’au 13 avril.

Mui Ne est mise à l’honneur pour ses paysages "surréalistes", son rythme de vie paisible et son statut de véritable paradis des sports nautiques. Photo : VNA

Booking : Mui Ne parmi les destinations les plus remarquables de 2026

Selon la 10e édition du rapport Travel Predictions publiée par la plateforme de voyage Booking.com, Mui Ne figure parmi les 10 destinations phares au monde grâce à son offre touristique hautement personnalisée, allant des complexes hôteliers aux séjours plus aventureux.

Des touristes étrangers visitent un site touristique à Phu Tho. Photo: VNA

Tourisme : Phu Tho intensifie sa promotion à l’international

La province de Phu Tho considère le tourisme comme un secteur économique clé et ambitionne désormais de devenir un pôle majeur du tourisme culturel et festif. Elle s’affirme ainsi comme une destination de référence pour le tourisme spirituel, écologique et balnéaire dans le Nord.

Le site touristique de Tây Thiên, un complexe culturel niché au cœur de la forêt primaire de Tam Dao. Photo: dantri.com.vn

Voyage à Tây Thiên, entre détente et spiritualité

Situé sur le versant ouest de la chaîne de Tam Dao, à environ 70 kilomètres au nord-ouest du centre-ville de Hanoï, Tây Thiên est depuis longtemps l’un des grands centres spirituels de la région des rois Hùng. Le site est étroitement lié au culte de la Mère nationale, à qui l’on attribue un rôle important dans la fondation du pays.

La superbe plage de sable blanc de l'île de Cu Lao Cham (ville de Da Nang) attire les touristes. Photo : VNA

Sécurité et stabilité, atouts majeurs du tourisme vietnamien

Alors que le tourisme mondial subit les répercussions des conflits géopolitiques, des perturbations du transport et de la hausse des coûts de déplacement, la croissance du secteur vietnamien prouve son attractivité, sa résilience et sa position internationale renforcée.

Un numéro artistique lors de la cérémonie du Carnaval Ha Long 2025. Photo : VNA

Quang Ninh prépare un été spectaculaire avec le Carnaval Ha Long

Placé sous le thème "Carnaval Ha Long 2026 - La merveille illumine une nouvelle ère", cet événement d’envergure se déroulera du 25 avril au 3 mai.   L’espace festif de cette année ne se limitera pas à la cité balnéaire de Ha Long, mais s'étendra à d'autres localités telles que Hon Gai, Bai Chay ainsi qu’au site spirituel de Yen Tu.

À Ninh Binh, une immense œuvre d’art pousse… dans les rizières

À Ninh Binh, une immense œuvre d’art pousse… dans les rizières

Depuis plusieurs années, au rythme des semis de printemps, les rizières de Tam Coc – Bich Dong deviennent le théâtre d’une création collective unique. Artistes et habitants y donnent vie à d’immenses fresques de riz, patiemment dessinées le long de la paisible rivière Ngo Dong.

Pù Luông, à Thanh Hoa, est une destination prisée pour le tourisme d’aventure et les circuits de trekking. Photo: VNA

Le Vietnam se transforme en paradis d’éco-tourisme d’Asie du Sud-Est

Ces dernières années, le Vietnam a opéré une transformation notable de sa stratégie de développement touristique, en privilégiant fortement le tourisme de nature et l’écotourisme. Cette évolution ne se contente pas de suivre les tendances mondiales ; elle constitue une étape nécessaire à la préservation des précieuses ressources naturelles, tout en séduisant une clientèle croissante de voyageurs soucieux de l’environnement.

La plage de Cô Tô, province de Quang Ninh (Nord). Photo: VietnamPlus

Le tourisme vietnamien vise 45 à 50 millions de visiteurs internationaux d’ici 2030

Les ambitions du Vietnam en matière d'accueil de touristes internationaux exigent un cap clair sur le plan environnemental. Pour ce faire, le gouvernement a fixé un objectif ambitieux : d'ici 2030, 100 % des zones et sites touristiques, des établissements d'hébergement et des services touristiques devront avoir abandonné les produits en plastique à usage unique. 

Le circuit nocturne «Temple des rois Hùng – racines sacrées» est un nouveau produit touristique de la terre ancestrale de Phu Tho. Photo: tienphong.vn

Voyage aux sources sur le mont Nghia Linh, dans le Nord

Le circuit nocturne «Temple des rois Hùng – racines sacrées» n’est pas seulement un nouveau produit touristique, mais une véritable expérience sensorielle où se rencontrent l’histoire, la spiritualité et le présent, dans l’atmosphère envoûtante de la terre ancestrale des Vietnamiens.

Les rafales de vent balayant le sable forment de magnifiques pentes aux motifs ondulés. Photo : VNA

Les dunes de Mui Dinh : un « petit désert » au sud de la province de Khanh Hoa

Situées dans la commune de Phuoc Dinh, les dunes de Mui Dinh figurent parmi les sites les plus fascinants du sud de la province de Khanh Hoa, grâce à leur beauté sauvage et singulière. S’étendant sur des centaines d’hectares, ces vastes étendues de sable blanc dessinent un panorama impressionnant, évoquant un petit désert niché au cœur de la côte méridionale du Centre.

La plage de Cua Viet devient une destination idéale pour les habitants et les touristes à l’occasion des jours fériés. Photo: VNA

Réveiller le potentiel du tourisme balnéaire à Quang Tri

Dotée de plages préservées, d’un riche héritage historique et d’un positionnement stratégique au Centre du Vietnam, la province de Quang Tri ambitionne de faire émerger un "triangle d’or" du tourisme balnéaire, en misant sur un développement haut de gamme, durable et respectueux de son identité.