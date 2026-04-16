Tourisme

Vacances du 30 avril : priorité à l’optimisation des coûts et aux expériences personnalisées

À l’occasion des congés du 30 avril et du 1er mai, les voyageurs vietnamiens adoptent des choix plus flexibles et économes, privilégiant des expériences authentiques et sur mesure plutôt que les circuits traditionnels.

Nguyễn Thị Vân Hà
Le tourisme balnéaire figure également parmi les choix privilégiés de la majorité des Vietnamiens pour les vacances du 30 avril. (Photo d’illustration : Vietnam+)
Le tourisme balnéaire figure également parmi les choix privilégiés de la majorité des Vietnamiens pour les vacances du 30 avril. (Photo d’illustration : Vietnam+)

Hanoï (VNA) – À l’occasion des congés du 30 avril et du 1er mai, les habitudes de voyage des Vietnamiens connaissent une évolution notable, marquée par une volonté accrue d’optimiser les dépenses, de flexibiliser les itinéraires et de privilégier des expériences authentiques et personnalisées.

Selon les observations réalisées lors de la Foire internationale du tourisme du Vietnam (VITM) 2026, la demande pour les formules ''free & easy''' – combinant billets d’avion et hébergement tout en laissant une grande liberté d’organisation – est en nette hausse. Cette tendance reflète un changement de comportement des consommateurs, qui délaissent progressivement les circuits organisés rigides au profit de voyages sur mesure.

Les grandes plateformes de réservation en ligne telles que Booking, Traveloka ou Agoda enregistrent également une augmentation significative des réservations anticipées et des offres groupées. Cela témoigne d’une planification plus réfléchie et d’une recherche accrue d’optimisation budgétaire.

Dans un contexte de hausse des prix des billets d’avion, liée notamment à la volatilité des coûts du carburant et aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient, de nombreux voyageurs se tournent vers des solutions plus économiques, telles que les destinations proches, les voyages en voiture ou les formules combinées flexibles. Cette tendance est particulièrement marquée chez les jeunes et les familles de petite taille.

Lors du VITM 2026, les entreprises touristiques ont également constaté un intérêt croissant pour les séjours de courte durée, axés sur le repos et la régénération. Par ailleurs, les circuits à l’étranger continuent de dominer, avec une préférence pour les destinations asiatiques proches comme la Thaïlande, la Chine, la République de Corée, Taïwan ou encore Singapour et la Malaisie, en raison de leur accessibilité et de la diversité de leurs offres.

Selon M. Pham Van Bay, directeur du centre de clientèle individuelle du Nord de Vietravel, l’entreprise a enregistré environ 1.800 inscriptions durant la foire, générant un chiffre d’affaires de plus de 30 milliards de dôngs. Les voyages domestiques représentent 45 % des réservations, contre 55 % pour les voyages à l’étranger.

Afin de répondre à l’évolution de la demande, les opérateurs touristiques diversifient leurs produits, en introduisant notamment des circuits en voiture (caravan), des offres thématiques (signature), des programmes destinés aux jeunes ou aux nouvelles générations. Ces initiatives illustrent une transition du tourisme de simple découverte vers des expériences immersives, valorisant la culture locale et le respect de l’environnement.

Parallèlement, de nombreuses promotions sont proposées, avec des réductions pouvant atteindre 30 % pour les circuits nationaux et jusqu’à 10 millions de dôngs d’économie pour les voyages à l’étranger, couvrant une large gamme de destinations, tant domestiques qu’internationales.

Selon le président de l’Association du tourisme du Vietnam, Vu The Binh, les tensions au Moyen-Orient ont eu un impact sur les itinéraires aériens passant par cette région. Face à cette situation, les entreprises ont su s’adapter en développant davantage de circuits terrestres et fluviaux, afin de réduire les coûts et les risques.

Enfin, la tendance dite du « micro-holiday », caractérisée par des séjours courts de deux à trois jours, gagne en popularité. Les voyageurs privilégient des destinations proches de la nature, permettant de se ressourcer rapidement. Les données récentes montrent une forte hausse de l’intérêt pour des sites comme Ninh Binh, tandis que les destinations balnéaires telles que Nha Trang ou Vung Tau enregistrent également une progression notable.

Les experts estiment que le tourisme vietnamien évolue désormais vers une logique de qualité plutôt que de quantité. Grâce à l’adaptation proactive des entreprises et à une demande de plus en plus exigeante, le secteur devrait poursuivre sa reprise dynamique dans les temps à venir. - VNA

Nguyễn Thị Vân Hà
source
#Vacances du 30 avril #priorité à l’optimisation
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Le Musée de la poterie de Bat Tràng ne passe pas inaperçu dans le quartier avec son architecture fantaisiste, sa façade de couleur marron qui rappelle l’argile, et ses lignes courbes qui donnent l’impression de voir des vases encastrés les uns contre les autres. Photo: VNP

Le Musée de la poterie de Bat Tràng figure parmi les 24 plus beaux bâtiments du monde

Bat Tràng est réputé depuis toujours pour sa poterie – son nom signifie d’ailleurs littéralement « atelier de bols ». Cependant, malgré l’ancienneté du village (fondé au XIe siècle), l’un de ses édifices les plus récents est aussi l’un des plus remarquables : le Centre de la quintessence du village artisanal vietnamien, selon Time Out.

Des provinces comme Tuyen Quang et Gia Lai mettent désormais en avant des produits touristiques diversifiés, de l’écotourisme à la culture ethnique, tout en cherchant à renforcer infrastructures et formation professionnelle pour attirer davantage de visiteurs et stimuler l’économie régionale. Photo: qdnd.vn

Expansion territoriale : un moteur essentiel de croissance et de diversification du tourisme

Le tourisme, moteur de développement après la réorganisation territoriale au Vietnam La réorganisation et la fusion des provinces vietnamiennes offrent de nouvelles perspectives pour le développement touristique, en combinant patrimoine historique, paysages naturels et culture locale. Des provinces comme Tuyen Quang et Gia Lai mettent désormais en avant des produits touristiques diversifiés, de l’écotourisme à la culture ethnique, tout en cherchant à renforcer infrastructures et formation professionnelle pour attirer davantage de visiteurs et stimuler l’économie régionale.

Les Co Tu entretiennent un lien étroit avec la forêt, qu’ils considèrent comme la source de leur culture. Photo : vietnamnet.vn

Tout là-haut dans les montagnes de Dà Nang, le «royaume d’arbres de pơ mu»

Le « royaume d’arbres de pơ mu » est le nom donné par les habitants locaux à une forêt d’environ 450 hectares située au sommet du Zi’liêng, considéré comme une montagne sacrée par les Co Tu. À plus de 1.200 mètres d’altitude, la zone est enveloppée de brume toute l’année, avec un climat froid et humide, des conditions idéales pour le développement de cette espèce en une formation exceptionnelle.

Les sites touristiques, entreprises et prestataires de services déploient des codes QR intégrés à des applications fournissant informations, itinéraires, services médicaux et d’hébergement, facilitant ainsi l’expérience des visiteurs. Photo: VNA

Le numérique, levier du développement du tourisme en zones montagneuses

La province de Tuyên Quang (Nord) mise sur la transformation numérique, conformément à la Résolution 57-NQ/TW, pour dynamiser son secteur touristique. Désormais adoptées aussi par les habitants des zones montagneuses, les technologies numériques contribuent à moderniser les services, renforcer l’attractivité des destinations et soutenir le développement économique local.

Visiteur dans les tunnels de Ky Anh. Photo: VNA

Souvenirs du printemps révolutionnaire dans les tunnels de Ky Anh

Témoignage emblématique de la résistance vietnamienne durant la guerre, les tunnels de Ky Anh incarnent l’ingéniosité et la détermination des combattants et habitants locaux, devenant aujourd’hui un site historique majeur attirant de plus en plus de visiteurs.

a valorisation des fêtes culturelles contribue non seulement à préserver l’identité de l’ancienne capitale, mais constitue également un moteur dynamique pour l’industrie touristique de Ninh Binh. Photo: VNA

Les fêtes culturelles, moteur touristique de Ninh Binh

La province de Ninh Binh s’impose comme l’un des principaux pôles touristiques du Vietnam en misant sur la valorisation de ses fêtes culturelles, un atout clé pour préserver son identité historique tout en dynamisant durablement son économie touristique.

Ouverture de la Foire internationale du tourisme du Vietnam (VITM 2026). Photo: VNA

VITM 2026 : transformation numérique et croissance verte pour hisser le tourisme vietnamien

La 15ᵉ édition de la Foire internationale du tourisme du Vietnam (VITM 2026) s’est ouverte le 10 avril à Hanoï, sous le thème « Transformation numérique et croissance verte – Élever le tourisme vietnamien ». L’événement vise à renforcer les échanges entre acteurs nationaux et internationaux, à stimuler l’innovation touristique et à promouvoir un développement durable du secteur, avec plus de 80.000 visiteurs et près de 400 stands attendus jusqu’au 13 avril.