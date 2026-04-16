Tourisme

Da Nang accueille son premier vol en provenance de Vladivostok

Da Nang lance la reprise du marché touristique russe avec l’accueil du premier vol direct en provenance de Vladivostok, amorçant une dynamique de croissance pour la saison estivale 2026.

Félicitation des touristes du premier vol en provenance de Vladivostok (Russie). Photo : VNA
Félicitation des touristes du premier vol en provenance de Vladivostok (Russie). Photo : VNA

Da Nang (VNA) - Dans l’après-midi du 16 avril, à l’aéroport international de Da Nang, le service municipal de la Culture, des Sports et du Tourisme, en coordination avec la société Anex Tour Vietnam, a accueilli le premier vol en provenance de Vladivostok (Russie).

Cet événement marque officiellement le lancement du programme d’exploitation du marché touristique en provenance de Russie et de la Communauté des États indépendants (CEI) vers Da Nang pour l’été 2026.

Le vol a atterri à 14h05 le même jour, transportant près de 220 passagers vers la ville balnéaire vietnamienne, ouvrant ainsi une série d’activités destinées à capter les flux touristiques internationaux pendant la haute saison.

Selon le plan établi, le programme se déroulera du 16 avril au 23 octobre 2026, reliant huit villes de la Russie, de la CEI et du Bélarus à Da Nang. Le nombre total de visiteurs est estimé à environ 25 500, avec une fréquence maximale de 36 vols par mois, soit environ 4 800 arrivées mensuelles.

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La cérémonie d'accueil du premier vol en provenance de Vladivostok (Russie). Photo : VNA

Durant la période de pointe, du 15 mai au 30 septembre 2026, Anex Tour Vietnam prévoit d’augmenter la capacité d’exploitation, portant le nombre de visiteurs à environ 11 000 par mois, tout en répondant à une demande d’environ 1 800 chambres par nuit.

Dans les temps à venir, Anex Tour Vietnam poursuivra sa coordination avec les autorités compétentes, les partenaires aériens et les prestataires de services afin d’améliorer la qualité des produits, d’élargir les marchés et d’accroître les flux de touristes internationaux vers Da Nang. - VNA

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