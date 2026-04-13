Le Vietnam figure parmi les 50 destinations les plus prisées des Britanniques

Hanoi (VNA) – Des rizières magnétiques aux abords de la baie de Ha long en passant par ses villes capitales teintées de poésie, le Vietnam est loué comme une destination magnifique en Asie, qui offre de nombreuses expériences inoubliables aux touristes, dont les Britanniques.

Selon un sondage du journal britannique The Sun, publié le 7 avril, le Vietnam se classe 15e parmi les 50 destinations les plus prisées. En Asie du Sud-Est, la Thaïlande occupe la 11e place, suivie par Singapour (17e), les Philippines (36e), de la Malaisie (38e), le Cambodge (47e) et l’Indonésie (49e).

À l’échelle de l’Asie, le Japon se classe deuxième, suivi par la République de Corée (23e), l’Inde (26e) et la Chine (29e).

Menée auprès de 2.000 voyageurs britanniques, le sondage a également permis de mieux comprendre leurs habitudes et leurs attitudes en matière de voyages. Environ 43 % des personnes interrogées aiment comparer le nombre de destinations qu’ils ont visitées à l’étranger avec celui des autres.

Les raisons pour lesquelles ils mentionnent le nombre de pays dans lesquels ils ont vécu incluent le désir d’impressionner les autres par leur ouverture sur le monde et leur sens de l’aventure, de faire croire aux autres « c’est plus que moi » ou de les percevoir comme « blindés » d’argent, a souligné le journal.

Les 50 pays que les Britanniques rêvent le plus de visiter – alors qu’en moyenne, chaque Britannique n’en visite que sept. Source : The Sun

Un porte-parole de Staysure, spécialiste de l’assurance voyage qui a commandé l’étude et propose des polices adaptées aux personnes souffrant de problèmes de santé, a déclaré : « Voyager à l’étranger est une expérience passionnante et les souvenirs créés avec ses proches sont impérissables. Il n’est donc pas surprenant que les gens aiment raconter leurs voyages et comparer le nombre de pays qu’ils ont visités. »

Parmi ceux qui mentionnent le nombre de leurs voyages, 44 % disent aborder le sujet de manière informelle dans les conversations générales sur les vacances, tandis que 38 % saisissent l’occasion de nommer un pays qu’ils ont visité dès que quelqu’un d’autre le mentionne.

Il ressort également de l’étude que 34 % des voyageurs considèrent leur liste de pays visités comme « une sorte de titre de gloire » et qu’un cinquième se sentent « discrètement supérieurs » à ceux qui ont visité moins de pays.

Dans un classement similaire des destinations les plus visitées par les voyageurs britanniques, le Vietnam se classe 40e, derrière la Thaïlande (26e), Singapour (28e) et la Malaisie (37e). La France, l’Espagne, l’Italie, les États-Unis, l’Allemagne et la Grèce figurent parmi les pays les plus visités. – VNA