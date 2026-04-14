Le tourisme brave le choc des prix du carburant avec un "triplé" record au premier trimestre

Hanoi (VNA) - Malgré un contexte international difficile lié aux tensions au Moyen-Orient, le secteur touristique vietnamien a enregistré un premier trimestre record, attirant plus de 2 millions de visiteurs étrangers par mois et réalisant ainsi sa meilleure performance jamais enregistrée pour un premier trimestre.



Un triplé historique de 2 millions de visiteurs par mois



Selon les données publiées par l’Office national des statistiques, le nombre d’arrivées de touristes étrangers en mars a atteint près de 2,1 millions, soit une hausse de 1,3 % sur un an.



Au total, le Vietnam a accueilli environ 6,76 millions de touristes étrangers au premier trimestre, soit une hausse de plus de 12 % par rapport à la même période en 2025 et un record absolu pour un premier trimestre.



Il convient de noter que c’est la première fois que le secteur du tourisme intérieur enregistre plus de 2 millions d’arrivées étrangères pendant trois mois consécutifs.



L’Autorité nationale du tourisme du Vietnam (VNAT) a déclaré que ces résultats soulignent l’attrait croissant, la résilience et la solidité du secteur malgré les incertitudes mondiales.



Optimisation de l’expérience et des dépenses des visiteurs



Tang Thông Nhân, maître de conférences à l’Université de technologie de Hô Chi Minh-Ville, a qualifié de signal très positif le fait d’avoir enregistré trois mois consécutifs à plus de 2 millions d’arrivées, notamment dans un contexte de volatilité mondiale.



Le premier trimestre représente traditionnellement la haute saison au Vietnam, grâce aux grands festivals, au Nouvel An lunaire et à une météo favorable dans les principales destinations touristiques. Les tensions géopolitiques et la hausse des prix du carburant ne se sont intensifiées que durant la seconde moitié du mois de mars, maintenant ainsi une demande touristique relativement stable pendant les deux premiers mois et demi de l’année, a-t-il souligné.



Cependant, le deuxième trimestre s’annonce beaucoup plus difficile. La flambée des prix du carburant a déjà entraîné une hausse des tarifs aériens de 10 à 25 %, certaines liaisons enregistrant même des augmentations allant jusqu’à 40 %, ce qui menace de freiner la demande, en particulier sur les marchés sensibles aux prix.



Pour maintenir cette dynamique, Tang Thông Nhân a insisté sur la nécessité de se concentrer davantage sur les segments touristiques haut de gamme, disposant d’un pouvoir d’achat plus élevé. Ces voyageurs sont moins sensibles à la hausse des coûts de voyage et génèrent des revenus par visiteur nettement supérieurs. Le Vietnam devrait également tirer parti de l’évolution des habitudes de voyage induite par l’instabilité géopolitique, notamment en attirant les touristes à fort pouvoir d’achat du Moyen-Orient en quête de destinations plus sûres.



Il sera essentiel de maintenir la croissance sur les marchés émergents tels que la Russie et l’Inde grâce à l’expansion des liaisons aériennes, la simplification des procédures de visa et des offres adaptées. Parallèlement, les puissances touristiques traditionnelles comme la Chine et la République de Corée exigent des stratégies ciblées pour fidéliser et reconquérir les visiteurs, compte tenu de leur importance et de leur stabilité, a-t-il ajouté.



Dans une perspective à plus long terme, le Dr Duong Duc Minh, de l’Institut de recherche sur le développement du tourisme du VNAT, a affirmé que la stratégie touristique du Vietnam devait abandonner la simple course au nombre de visiteurs pour se concentrer sur l’optimisation de l’expérience client globale.



Il a souligné une transformation économique mondiale plus large, passant des chaînes d’approvisionnement entre 1950 et 2000 aux chaînes de valeur entre 2000 et 2010, et maintenant à l’optimisation dans l’ère post-2019, où maximiser l’expérience globale du visiteur est devenu le nouvel enjeu majeur.



Au Vietnam, un obstacle majeur demeure la « dernière étape » de la consommation, notamment les achats et le transport des produits. De nombreux souvenirs et produits locaux sont encore trop encombrants ou trop chers à transporter, ce qui décourage les achats et représente un manque à gagner.



Des progrès sont toutefois visibles au niveau local. La province de Quang Ninh (Nord), par exemple, a mis en œuvre des solutions coordonnées, allant de la modernisation des infrastructures de transport à la stimulation ciblée de la demande à l’aéroport international de Vân Dôn, notamment par des incitations au voyage et des offres groupées pour les visiteurs. – VNA

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