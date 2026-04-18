Tâches et solutions pour le développement socio-économique quinquennal 2026-2030

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, président du Comité de pilotage gouvernemental pour le développement des sciences, des technologies, de l’innovation, de la transformation numérique et du projet 06 a présidé le 20 juillet la troisième réunion dudit comité pour dresser le bilan du premier semestre et mettre en œuvre les tâches pour le second. Au cours des six premiers mois de l’année, les ministères, secteurs et localités ont accompli 76 des 106 tâches du Programme d’action pour la mise en œuvre de la Résolution 57.