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Avec enthousiasme, minutie et application, les élèves de maternelle réalisent le drapeau national, symbole sacré de la nation vietnamienne. Photo : VNA
Avec enthousiasme, minutie et application, les élèves de maternelle réalisent le drapeau national, symbole sacré de la nation vietnamienne. Photo : VNA
À partir de matériaux simples et de colle, les enfants donnent vie à de charmants petits drapeaux à l'étoile d'or. Photo : VNA
À partir de matériaux simples et de colle, les enfants donnent vie à de charmants petits drapeaux à l'étoile d'or. Photo : VNA
Au fil du collage se révèle l’attachement des enfants au drapeau et aux couleurs nationales. Photo : VNA
Au fil du collage se révèle l’attachement des enfants au drapeau et aux couleurs nationales. Photo : VNA
Cet atelier pédagogique permet aux plus jeunes de saisir la portée symbolique du drapeau, emblème sacré et fierté de tout le peuple vietnamien. Photo : VNA
Cet atelier pédagogique permet aux plus jeunes de saisir la portée symbolique du drapeau, emblème sacré et fierté de tout le peuple vietnamien. Photo : VNA
À travers ces gestes simples, l’école transmet aux enfants l’amour de la Patrie dès le plus jeune âge, tout en favorisant leur épanouissement global et le développement de leurs compétences. Photo : VNA
À travers ces gestes simples, l’école transmet aux enfants l’amour de la Patrie dès le plus jeune âge, tout en favorisant leur épanouissement global et le développement de leurs compétences. Photo : VNA
Chaque enfant arbore fièrement son propre drapeau national. Photo : VNA
Chaque enfant arbore fièrement son propre drapeau national. Photo : VNA
Les visages rayonnent de joie et de fierté une fois l’œuvre terminée.Photo: VNA
Les visages rayonnent de joie et de fierté une fois l’œuvre terminée.Photo: VNA
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À l’approche du 30 avril, l’éveil du patriotisme chez les tout-petits

En prélude au 51e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975 - 2026), le secteur de l’éducation multiplie les initiatives pédagogiques porteuses de sens. Dans ce cadre, les élèves de maternelle participent avec un enthousiasme particulier à des ateliers de création du drapeau national. À travers cette activité, les enfants découvrent que l’emblème national constitue un symbole sacré de la nation vietnamienne et une source de fierté pour chaque citoyen.

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#51e anniversaire de la Libération du Sud #élèves de maternelle #création du drapeau national

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