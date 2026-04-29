À l’approche du 30 avril, l’éveil du patriotisme chez les tout-petits

En prélude au 51e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975 - 2026), le secteur de l’éducation multiplie les initiatives pédagogiques porteuses de sens. Dans ce cadre, les élèves de maternelle participent avec un enthousiasme particulier à des ateliers de création du drapeau national. À travers cette activité, les enfants découvrent que l’emblème national constitue un symbole sacré de la nation vietnamienne et une source de fierté pour chaque citoyen.