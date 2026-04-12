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Le gâteau Kà tum, joyau culinaire des Khmers de la région des Sept Montagnes

En se rendant dans la région des Sept Montagnes (Bay Nui), à An Giang, les visiteurs ne découvrent pas seulement la majesté des paysages naturels, mais aussi une richesse culinaire singulière, dont le gâteau Kà tum constitue l’une des expressions les plus emblématiques.

Le gâteau Kà tum, joyau culinaire des Khmers de la région des Sept Montagnes
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Les enveloppes des gâteaux Kà tum sont soigneusement tressées à partir de jeunes feuilles de palmier à sucre (thốt nốt), conférant un caractère distinctif à cette spécialité traditionnelle des Khmers de la région des Sept Montagnes, à An Giang. Photo : VNA
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Au domicile de l’artisane Néang Phương, dans la commune d’Ô Lâm, des femmes khmères s’initient à l’art du tressage des enveloppes de gâteaux Kà tum. Photo : VNA
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Autrefois réservé aux grandes fêtes khmères, comme le Nouvel An Chôl Chnăm Thmây ou Sene Dolta, le gâteau Kà tum connaît aujourd’hui un essor notable, devenant une spécialité locale appréciée et accessible, vendue autour de 6 000 dôngs l’unité. Photo : VNA
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Le charme du gâteau Kà tum repose sur une alchimie d’ingrédients locaux : riz gluant fondant, haricots blancs, cacahuètes et noix de coco fraîchement râpée, subtilement équilibrés par une touche de sucre et de sel. Photo : VNA
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Enveloppé dans de jeunes feuilles de palmier à sucre, le gâteau Kà tum développe, à la cuisson, un arôme typique tout en conservant une texture souple et élastique. Photo : VNA
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De forme carrée, les gâteaux Kà tum se caractérisent par une tige saillante semblable à des pétales en fleur, évoquant une grenade mûre, symbole de prospérité et de bonheur. Photo : VNA
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Façonnés avec patience et savoir-faire, les gâteaux Kà tum reflètent le talent artisanal des femmes khmères d’An Giang. Photo : VNA
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Par ses gestes précis, Néang Phương tresse chaque enveloppe de gâteau Kà tum, témoignant du savoir-faire et de l’habileté des femmes khmères. Photo : VNA
#gâteau Kà tum #An Giang
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