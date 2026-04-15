Hausse de la production électrique au premier trimestre, avec un mix dominé par le charbon

Au premier trimestre 2026, la production totale d’électricité du Vietnam a atteint 76,86 milliards de kWh, soit une hausse de 6,6 % par rapport à la même période de l’année précédente. Le mix énergétique national demeure dominé par la production thermique au charbon, suivie de l’hydroélectricité, des énergies renouvelables, des turbines à gaz et des importations d’électricité.