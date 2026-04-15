Hausse de la production électrique au premier trimestre, avec un mix dominé par le charbon

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La structure de la production nationale se compose principalement de la thermique au charbon, avec 40,58 milliards de kWh (52,8 %), suivie de l’hydroélectricité, qui représente 16,09 milliards de kWh (20,9 %), et des énergies renouvelables, avec 11,8 milliards de kWh (15,4 %). Photo : VNA
La structure de la production nationale se compose principalement de la thermique au charbon, avec 40,58 milliards de kWh (52,8 %), suivie de l’hydroélectricité, qui représente 16,09 milliards de kWh (20,9 %), et des énergies renouvelables, avec 11,8 milliards de kWh (15,4 %). Photo : VNA
Les turbines à gaz et les importations complètent l'offre énergétique avec respectivement 5,4 milliards de kWh (7%) et 2,92 milliards de kWh (3,8%). Photo : VNA
Les turbines à gaz et les importations complètent l'offre énergétique avec respectivement 5,4 milliards de kWh (7%) et 2,92 milliards de kWh (3,8%). Photo : VNA
Situées dans la province de Ca Mau, les centrales éoliennes Hoa Binh 1 et 2, exploitées par la société Phuong Anh, injectent chaque année environ 400 millions de kWh dans le réseau national. Photo : VNA
Situées dans la province de Ca Mau, les centrales éoliennes Hoa Binh 1 et 2, exploitées par la société Phuong Anh, injectent chaque année environ 400 millions de kWh dans le réseau national. Photo : VNA
D'un investissement total de plus de 5 200 milliards de dongs (soit environ 197,5 millions de dollars), il s’agit actuellement du plus grand et du plus moderne parc éolien offshore du Vietnam, revêtant une importance stratégique tant pour le développement socio-économique que pour la sécurité et la défense nationales.
D'un investissement total de plus de 5 200 milliards de dongs (soit environ 197,5 millions de dollars), il s’agit actuellement du plus grand et du plus moderne parc éolien offshore du Vietnam, revêtant une importance stratégique tant pour le développement socio-économique que pour la sécurité et la défense nationales.
Surveillance continue du poste de transformation de 110 kV des centrales éoliennes Hoa Binh 1 et 2. Photo : VNA
Surveillance continue du poste de transformation de 110 kV des centrales éoliennes Hoa Binh 1 et 2. Photo : VNA
Le réseau de passerelles s’étendant sur plusieurs kilomètres et reliant les éoliennes en pleine mer offre un spectacle grandiose, évoquant d’immenses moulins à vent déployés à l’horizon. Photo: VNA
Le réseau de passerelles s’étendant sur plusieurs kilomètres et reliant les éoliennes en pleine mer offre un spectacle grandiose, évoquant d’immenses moulins à vent déployés à l’horizon. Photo: VNA
Ces infrastructures éoliennes offshores jouent un rôle stratégique dans le renforcement de la sécurité énergétique nationale et la transition vers des énergies propres. Photo : VNA
Ces infrastructures éoliennes offshores jouent un rôle stratégique dans le renforcement de la sécurité énergétique nationale et la transition vers des énergies propres. Photo : VNA
Le fonctionnement continu de ces unités de production permet de répondre efficacement à la demande croissante en électricité, tout en soutenant le développement économique régional. Photo : VNA
Le fonctionnement continu de ces unités de production permet de répondre efficacement à la demande croissante en électricité, tout en soutenant le développement économique régional. Photo : VNA
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Hausse de la production électrique au premier trimestre, avec un mix dominé par le charbon

Au premier trimestre 2026, la production totale d’électricité du Vietnam a atteint 76,86 milliards de kWh, soit une hausse de 6,6 % par rapport à la même période de l’année précédente. Le mix énergétique national demeure dominé par la production thermique au charbon, suivie de l’hydroélectricité, des énergies renouvelables, des turbines à gaz et des importations d’électricité.

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