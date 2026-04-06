Économie

Le Vietnam adopte un Programme national sur la sécurité de l’utilisation de l’électricité pour 2026-2035

D’ici 2035, le Programme national sur la sécurité de l’utilisation de l’électricité pour 2026-2035 fixe des objectifs de réduire de moitié le nombre d’incendies d'origine électrique et d’accidents par électrocution par rapport aux statistiques enregistrées entre 2020 et 2025. Par ailleurs, la totalité des foyers et des sites de production devraient recevoir les conseils et instructions nécessaires pour auto-évaluer la fiabilité de leurs installations électriques.

Inspection et réparation des lignes électriques pour garantir un approvisionnement en électricité sûr et continu dans les provinces du Centre. Photo : VNA
Inspection et réparation des lignes électriques pour garantir un approvisionnement en électricité sûr et continu dans les provinces du Centre. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Bui Thanh Son a approuvé, le 3 avril, le lancement du Programme national sur la sécurité de l’utilisation de l’électricité pour 2026-2035, en signant la décision n° 609/QD-TTg.

Cette initiative d’envergure sera mis en œuvre à l’échelle nationale sur la période 2026-2035, avec pour objectif global de renforcer la sensibilisation et le sens des responsabilités, tout en instaurant des habitudes et une culture d’utilisation sûre de l’électricité dans la société. Il met l’accent sur la prévention des accidents et incidents d’origine électrique, afin de garantir la sécurité des usagers, de la communauté ainsi que des biens des organisations et des particuliers, contribuant ainsi au développement durable du pays.

Pour atteindre ces ambitions, il est nécessaire de mobiliser toutes les ressources tant nationales qu'internationales afin de promouvoir des solutions techniques, une gestion efficace, l’application des sciences et des technologies, ainsi que la sensibilisation et la formation des compétences en matière de sécurité électrique, conformément à la législation en vigueur.

D’ici 2035, le programme fixe des objectifs de réduire de moitié le nombre d’incendies d'origine électrique et d’accidents par électrocution par rapport aux statistiques enregistrées entre 2020 et 2025. Par ailleurs, la totalité des foyers et des sites de production devraient recevoir les conseils et instructions nécessaires pour auto-évaluer la fiabilité de leurs installations électriques.

Le gouvernement impose que 100% des appareils et équipements électriques, produits localement ou importés, respectent scrupuleusement les normes et standards techniques avant leur mise en circulation.

En parallèle, l’installation de dispositifs de protection intelligents et connectés sera fortement encouragée, avec pour cible finale l'équipement intégral des zones industrielles, commerciales et de services. En outre, les documents et supports pédagogiques relatifs à la sécurité dans l’utilisation de l’électricité seront également intégrés aux programmes scolaires à travers tout le pays.

Les principales missions du Programme comprennent la révision, l’élaboration et le perfectionnement des mécanismes et politiques en matière de sécurité électrique ; les recherches et l’application des solutions scientifiques, technologiques et de gestion pour améliorer le niveau de sécurité électrique ; le renforcement de l’information, de la communication, et de la sensibilisation en matière de sécurité électrique ; l’amélioration des capacités des instances de gestion et de conseil en matière de sécurité électrique ; l’amélioration de l’efficacité des inspections de sécurité liées à l’utilisation de l’électricité et le contrôle de la qualité des équipements électriques mis sur le marché ; ainsi que le développement de la coopération internationale dans ce domaine. -VNA

#Programme national sur la sécurité de l’utilisation de l’électricité #sécurité électrique #décision n° 609/QD-TTg
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