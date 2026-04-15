Économie

La sécurité énergétique au cœur des choix stratégiques du Vietnam face aux instabilités mondiales

Pour une économie ouverte et en transformation rapide comme le Vietnam, ces évolutions ne constituent pas seulement un risque indirect, mais ont des répercussions concrètes sur la vie socio-économique. Le maintien du rythme de croissance, dans un contexte de hausse des prix des carburants, devient ainsi une question stratégique urgente pour les décideurs.

Le Vietnam s’engage à réduire sa dépendance au charbon et à développer davantage les énergies renouvelables, notamment l’éolien et le solaire. Photo: VNA
Le Vietnam s’engage à réduire sa dépendance au charbon et à développer davantage les énergies renouvelables, notamment l’éolien et le solaire. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Dans un contexte marqué par des évolutions complexes au Moyen-Orient, la sécurité énergétique mondiale est confrontée à des défis sans précédent.

Pour une économie ouverte et en transformation rapide comme le Vietnam, ces évolutions ne constituent pas seulement un risque indirect, mais ont des répercussions concrètes sur la vie socio-économique. Le maintien du rythme de croissance, dans un contexte de hausse des prix des carburants, devient ainsi une question stratégique urgente pour les décideurs.

Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Kuala Lumpur, le docteur Zokhris Idris, chercheur principal en relations internationales à l’Université de Malaya, a indiqué que l’instabilité actuelle oblige de nombreux pays à revoir en profondeur leurs sources d’approvisionnement énergétique.

Au Vietnam, environ 40 % des demandes en carburant sont directement affectés, ce qui contraint les entreprises et les autorités à adapter leurs circuits d’importation. La hausse des prix du carburant exerce une pression sur les coûts de production et touche particulièrement les travailleurs dépendant de moyens de transport individuels, notamment les conducteurs de services numériques, très sensibles aux variations des prix.

Par ailleurs, l’augmentation des coûts et les perturbations du transport aérien entraînent un ralentissement du secteur touristique, contribuant à freiner la croissance régionale, estimée à 4,2 %. Des inquiétudes émergent également quant aux réserves de carburant, susceptibles d’être mises sous tension si les perturbations d’approvisionnement se prolongent.

Dans la région, la Malaisie constitue un exemple d’adaptation face à ces difficultés. Ce pays, acteur majeur du secteur pétrolier au sein de l’ASEAN, a mis en œuvre plusieurs mesures pour atténuer l’impact de la hausse des prix. Les autorités ont notamment instauré des subventions ciblées pour les carburants destinés aux ménages et aux professionnels du transport, tout en encourageant le télétravail dans le secteur public afin de réduire la consommation d’énergie à court terme.

À moyen terme, la Malaisie reconnaît la nécessité d’ajuster les prix selon les mécanismes du marché et considère cette situation comme une occasion de revoir son programme d’énergies renouvelables afin de réduire sa dépendance aux combustibles fossiles.

Dans ce contexte, le Vietnam s’efforce de renforcer sa capacité d’adaptation en réorientant progressivement la structure de son approvisionnement énergétique. Le pays s’engage à réduire sa dépendance au charbon et à développer davantage les énergies renouvelables, notamment l’éolien et le solaire.

Parallèlement, les investissements dans les infrastructures de transport d’électricité sont renforcés et la coopération internationale est encouragée, en particulier à travers les projets d’interconnexion des réseaux électriques au sein de l’ASEAN.En outre, le Vietnam accorde de l’importance à la recherche sur l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, en coopération avec des organisations internationales comme l’Agence internationale de l'énergie atomique (IAEA) ainsi qu’avec des partenaires technologiques. Cette orientation vise à diversifier les sources d’énergie et à assurer un approvisionnement plus stable à long terme.

Selon le docteur Zokhris Idris, le monde entre dans une période marquée par des incertitudes prolongées, notamment dans des zones sensibles comme le Moyen-Orient et le détroit d’Hormuz. Dans ce contexte, les pays en développement comme le Vietnam doivent accorder une attention particulière aux perspectives offertes par les énergies renouvelables, en l’absence de garanties sur la stabilité des sources traditionnelles.

Afin de renforcer la résilience de son économie, le Vietnam est appelé à élaborer et à ajuster de manière continue ses stratégies énergétiques. La participation active aux mécanismes régionaux liés aux énergies renouvelables peut également permettre de partager les risques et d’optimiser les ressources avec les pays voisins. L’équilibre entre les coûts énergétiques et les objectifs de transition constitue un défi majeur dans un environnement mondial en mutation.

Selon les experts, la sécurité énergétique dans cette nouvelle ère ne se limite plus à garantir l’approvisionnement, mais implique également une capacité d’adaptation et le développement progressif de sources d’énergie durables.Grâce à des politiques proactives d’intégration régionale et à des investissements soutenus dans les énergies renouvelables, le Vietnam peut transformer les pressions liées aux fluctuations géopolitiques en opportunités pour restructurer son économie et l’orienter vers un modèle plus vert et plus durable. La convergence des politiques publiques et des efforts de l’ensemble des acteurs économiques sera déterminante pour surmonter les défis actuels. -VNA

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