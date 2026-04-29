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Pêche INN : Hô Chi Minh-Ville déterminée à lever le « carton jaune » de la CE

Hô Chi Minh-Ville a exprimé sa détermination de résoudre de manière exhaustive les recommandations de la Commission européenne (CE) concernant la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN).

Hô Chi Minh-Ville déterminée à lever le « carton jaune » de la CE. Photo: VNA
Hô Chi Minh-Ville déterminée à lever le « carton jaune » de la CE. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Les autorités de Hô Chi Minh-Ville ont réaffirmé, le 29 avril, leur engagement à résoudre de manière exhaustive les recommandations de la Commission européenne (CE) concernant la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN). L'objectif prioritaire est d'obtenir la levée de l'avertissement « carton jaune » dans les plus brefs délais.

Lors d’une réunion consacrée à l'examen des mesures de lutte contre la pêche INN, le vice-président du Comité populaire municipal, Bui Minh Thanh, a souligné que malgré des progrès notables, des lacunes persistaient. Il a exhorté les services concernés à agir avec une « détermination accrue » pour répondre aux exigences formulées par la CE lors de sa cinquième inspection.

Il a instruit le Service municipal de l'agriculture et de l’environnement de finaliser, d'ici la fin du deuxième trimestre 2026, les politiques de soutien au secteur halieutique. Ces mesures incluent l'aide à la reconversion professionnelle pour les pêcheurs, le démantèlement des navires hors d'usage, ainsi que le financement de l'installation des systèmes de surveillance des navires par satellite (VMS).

Il a également ordonné un examen complet des navires de pêche radiés mais encore existants dans la pratique, afin de traiter définitivement ces cas. Les navires remplissant les conditions pourront être réenregistrés, tandis que ceux ne respectant pas les exigences seront strictement interdits d’activité.

Hô Chi Minh-Ville prévoit également de généraliser l'usage des journaux de bord électroniques (eCDT) afin d'assurer une transparence totale sur l'origine des produits de la mer. Par ailleurs, la municipalité étudie l’ouverture de nouveaux ports de pêche à Cân Gio pour renforcer le contrôle des flux de navires.

Il a aussi ordonné une coordination étroite avec les villes et provinces côtières et limitrophes telles que Da Nang, Quang Tri (Centre) et Ninh Binh (Nord). Cette coopération vise à harmoniser le contrôle des entrées et sorties des ports et à sanctionner sévèrement les navires désactivant volontairement leur balise VMS.

Selon les données présentées par Pham Thi Na, directrice adjointe du Service municipal de l'agriculture et de l’environnement, la mégapole du Sud compte actuellement 4.445 navires de pêche. À ce jour, 100 % de la flotte est enregistrée et répertoriée dans la base de données nationale Vnfishbase.

Grâce à une surveillance constante (24h/24 et 7j/7), aucun navire immatriculé à Hô Chi Minh-Ville n'a été intercepté dans les eaux étrangères depuis le début de l'année 2026.

En matière de traçabilité, des centaines de certificats ont été délivrés depuis 2024, couvrant des dizaines de milliers de tonnes de produits de la mer. La mise en place du journal de bord électronique progresse selon un calendrier échelonné et devrait être achevée d’ici 2027, a-t-elle précisé.

Les participants à la réunion ont proposé des mesures concrètes : maintenir un système moderne de surveillance des navires, détecter rapidement les infractions pour les traiter, renforcer la coordination entre les forces terrestres et maritimes afin de combiner information et dissuasion auprès des pêcheurs... - VNA

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