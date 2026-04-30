Tourisme

Vietnam–Venezuela : vers un renforcement de la coopération touristique

À travers des actions de promotion conjointes et une augmentation des flux d’affaires, le tourisme est appelé à devenir l’un des domaines de coopération dynamique et prometteur entre les deux pays.

La ministre vénézuélienne du Tourisme, Daniella Cabello, et l’ambassadeur du Vietnam au Venezuela, Vu Trung My. Photo : VNA
La ministre vénézuélienne du Tourisme, Daniella Cabello, et l’ambassadeur du Vietnam au Venezuela, Vu Trung My. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – La ministre vénézuélienne du Tourisme, Daniella Cabello, a reçu le 29 avril l’ambassadeur du Vietnam au Venezuela, Vu Trung My. Cette rencontre visait à définir des orientations destinées à dynamiser la coopération touristique bilatérale, à valoriser les potentiels respectifs des deux pays et à renforcer les échanges entre leurs peuples.

Lors de la rencontre, l’ambassadeur Vu Trung My a présenté un aperçu des progrès socio-économiques remarquables réalisés par le Vietnam au cours de 40 ans de politique de Renouveau (Doi Moi), ainsi que la stratégie de développement touristique pour la période 2026-2030. Le Vietnam ambitionne de faire du tourisme un secteur économique clé, durable et de haute qualité, avec un objectif de 45 à 50 millions de visiteurs internationaux d’ici 2030.

Fort de son long littoral, de ses écosystèmes diversifiés et de sa riche gastronomie, le pays s’impose progressivement comme une destination touristique attractive sur la scène internationale, a dit Vu Trung My.

Le diplomate a particulièrement mis en avant l’expertise vietnamienne en matière de tourisme communautaire, d’écotourisme et de transformation numérique, des domaines identifiés comme prometteurs pour une coopération pragmatique avec le Venezuela.

Réaffirmant l’importance que le Parti et l’État vietnamiens accordent au partenariat intégral avec le Venezuela, l’ambassadeur a souligné que le tourisme constitue un pont efficace pour rapprocher les deux peuples. Malgré la distance géographique, les deux pays disposent d’atouts complémentaires permettant de concevoir des produits touristiques conjoints et d’échanger des expériences en matière de développement durable.

Il a assuré que la mission diplomatique vietnamienne continuerait de favoriser les liens entre les autorités, les voyagistes et les investisseurs. Il a également plaidé pour une intensification des échanges de délégations, la participation aux foires internationales et l’étude de futures liaisons aériennes. La promotion de circuits reliant les patrimoines et les cultures propres à chaque pays insufflera, selon lui, un nouvel élan à cette coopération.

De son côté, la ministre Daniella Cabello a félicité le Vietnam à l’occasion du 51e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975 - 30 avril 2026). Elle s’est déclarée impressionnée par l’essor rapide du tourisme vietnamien.

La ministre a indiqué que le gouvernement vénézuélien considère désormais le tourisme comme un pilier stratégique pour diversifier son économie, notamment grâce aux investissements dans les infrastructures. Elle a exprimé le souhait que les deux pays renforcent les échanges d’expériences en matière d’écotourisme et de construction d’une marque nationale du tourisme.

Saluant la participation d’entreprises vietnamiennes à la Foire internationale du tourisme du Venezuela (FITVEN), la ministre a confirmé sa présence au 20e Salon international du tourisme de Ho Chi Minh-Ville (ITE HCMC 2026) en août prochain, y voyant une opportunité majeure de nouer des liens avec des partenaires d’Asie-Pacifique.

En conclusion, les deux parties ont souligné que la confiance politique, la solidarité et l’amitié traditionnelle entre les deux pays constituent des leviers essentiels pour surmonter les contraintes géographiques. À travers des actions de promotion conjointes et une augmentation des flux d’affaires, le tourisme est appelé à devenir l’un des domaines de coopération dynamique et prometteur entre les deux pays. -VNA

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