Sa Pa attire les visiteurs pour les vacances du 30 avril avec une offre riche et variée

Lào Cai (VNA) – À l’occasion des congés du 30 avril et du 1er mai, la station de montagne de Sa Pa (province de Lào Cai) s’impose comme l’une des destinations les plus prisées du Nord grâce à des conditions d’accès de plus en plus favorables et à une offre d’activités riche et diversifiée.

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Cette année, la période festive coïncide avec le 10e anniversaire de la mise en service du téléphérique du mont Fansipan, donnant lieu à une série d’événements et d’expériences originales, mêlant découverte culturelle, immersion dans la nature et animation touristique.

Parmi les temps forts figure le Festival des roses 2026, organisé du 25 avril au 3 mai au complexe touristique Sun World Fansipan Legend. Placé sous le thème « Symphonie des roses », cet événement d’envergure se déroulera dans une vallée florale de près de 50.000 m² et devrait attirer des milliers de visiteurs.

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Outre les variétés traditionnelles de roses de Sa Pa, réputées pour leur élégance, le public peut admirer de nombreuses espèces importées rares telles que Moulinex, Society, Maurice Utrillo aux pétales striés rouge et blanc, ou encore les roses Kate et Peace, aux couleurs et aux significations symboliques particulières.

Le festival est également marqué par le spectacle en plein air « Le voyage de la rose », qui met en scène, à travers des performances artistiques typiques du Nord-Ouest, le cycle de vie et la symbolique de cette fleur associée à l’amour.

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De nombreuses installations décoratives inspirées des roses et du téléphérique du Fansipan viennent enrichir l’expérience des visiteurs, tandis que divers jeux interactifs contribuent à l’animation générale du site.

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Par ailleurs, les touristes peuvent profiter de la floraison d’autres espèces saisonnières, notamment les lys calla blancs et les cerisiers japonais en pleine floraison dans plusieurs zones du complexe.

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Au-delà de ces festivités florales, le village culturel de Ban Mây constitue une étape incontournable pour les visiteurs souhaitant explorer les traditions des ethnies du Nord-Ouest.

Ce site propose une immersion dans la vie et les coutumes de neuf groupes ethniques, dont les H’Mông, Dao rouges, Tày, Giay ou encore Hà Nhi Les visiteurs peuvent assister à des démonstrations de musique traditionnelle, telles que le jeu du khèn des H’Mông, participer à des reconstitutions de cérémonies de mariage des Dao rouges, ou encore découvrir la gastronomie locale à travers des plats emblématiques comme le riz gluant multicolore ou la viande de buffle séchée.

Des activités interactives sont également proposées, permettant aux touristes de s’initier à des savoir-faire artisanaux tels que la teinture de tissus, le tissage de brocatelle ou la fabrication d’objets traditionnels. Chaque jour, plusieurs représentations artistiques, dont « Voyage vers le sommet sacré » et « Le Nord-Ouest en fleurs », contribuent à recréer une atmosphère festive et authentique.

Cérémonie de lever du drapeau au sommet du Fansipan. Photo : Sun Group

L’ascension vers le mont Fansipan, surnommé « le toit de l’Indochine », constitue un autre moment fort du séjour. Depuis les cabines du téléphérique, les visiteurs peuvent contempler les paysages spectaculaires de montagnes, de rizières en terrasses et de vallées enveloppées de nuages. À cette période de l’année, les rhododendrons, dont certains spécimens centenaires, sont en pleine floraison, offrant un spectacle naturel saisissant.

Au sommet, à plus de 3.000 mètres d’altitude, une allée florale d’environ 60 mètres a été aménagée au sein du complexe spirituel Kim Sơn Bao Thang Tu, entourant des arbres de rhododendrons âgés de 300 à 400 ans. Se promener sous ces arbres aux fleurs éclatantes, dans une atmosphère brumeuse, constitue une expérience unique mêlant nature et spiritualité.

Danse du bambou (nhảy sạp) au village Mây. Photo : Sun Group

Enfin, la cérémonie de lever du drapeau au sommet du Fansipan, à 3.143 mètres d’altitude, représente un moment chargé de symboles, particulièrement en cette période marquant l’anniversaire de la Libération du Sud et de la réunification nationale. Organisée plusieurs fois par jour dans une ambiance solennelle, cette activité attire un grand nombre de visiteurs venus partager un sentiment de fierté nationale au son de l’hymne vietnamien.

Grâce à la diversité de ses offres, Sa Pa confirme son attractivité en tant que destination phare pour les vacances de printemps, combinant harmonieusement festivités, découvertes culturelles et paysages naturels exceptionnels. – VNA