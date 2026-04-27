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Fête des rois Hung 2026 : près de 6,5 millions de visiteurs affluent à Phu Tho

Quelque 6,5 millions de visiteurs ont été accueillis durant la Fête de commémoration des rois Hung 2026, soit une hausse d’environ 12 % par rapport à 2025. 

Quelque 6,5 millions de visiteurs ont été accueillis durant la Fête de commémoration des rois Hung 2026. Photo: VNA
Quelque 6,5 millions de visiteurs ont été accueillis durant la Fête de commémoration des rois Hung 2026. Photo: VNA

Phu Tho (VN) - À l’occasion de la Fête de commémoration des rois Hung 2026, la province de Phu Tho a enregistré une forte progression du nombre de visiteurs, confirmant son statut de destination nationale majeure du tourisme culturel et spirituel.

Selon le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, quelque 6,5 millions de visiteurs ont été accueillis durant l’événement, soit une hausse d’environ 12 % par rapport à 2025.

Au site historique des temples des rois Hung, plusieurs visiteurs ont exprimé leur impression face à l’atmosphère solennelle et à l’organisation de plus en plus professionnelle de la fête. Certains ont souligné que la participation à des activités comme les offrandes d’encens, les représentations de chant Xoan ou les camps culturels leur permet de mieux comprendre les traditions nationales, au-delà de la dimension spirituelle.

Selon les autorités locales, l’édition 2026 marque une étape importante, étant la première organisée dans un nouveau cadre de développement après la réorganisation administrative.

Les activités ont été conçues pour enrichir l’expérience des visiteurs, en associant les valeurs traditionnelles à des produits touristiques modernes. Parmi les temps forts figuraient le festival de culture folklorique de rue, des spectacles de chant Xoan dans des villages anciens, des concours de préparation de gâteaux traditionnels, des visites nocturnes du site historique des temples des rois Hung ainsi que des foires de promotion des produits locaux.

Parallèlement, la province a lancé un programme de stimulation touristique sous les thèmes "Phu Tho – Venir pour aimer" et "Tourisme de Phu Tho – Expériences variées", contribuant à accroître l’attractivité de la destination. Après le pèlerinage, de nombreux visiteurs ont prolongé leur séjour en découvrant des offres de tourisme écologique, de villégiature ou communautaire dans les localités voisines, favorisant ainsi une augmentation de la durée de séjour et des dépenses.

Les données de la plateforme Agoda montrent que les recherches d’hébergement à Phu Tho ont été multipliées par cinq au cours du mois précédant la fête, avec un pic durant les journées principales. Le feu d’artifice organisé le 25 avril au parc Van Lang a également constitué un temps fort, contribuant à un taux d’occupation élevé des établissements hôteliers.

Le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme estime que cette affluence a eu un impact positif sur l’ensemble des services, notamment l’hôtellerie, la restauration, le transport et le commerce. De nombreuses entreprises ont amélioré la qualité de leurs services et introduit de nouvelles offres adaptées aux attentes des visiteurs.

Le vice-président du Comité populaire provincial, Phan Trong Tan, a souligné que ces signaux positifs contribuent non seulement à générer d’importants revenus, mais aussi à renforcer l’image de Phu Tho comme destination attrayante. La province ambitionne d’accueillir environ 20 millions de visiteurs d’ici 2030 et de générer quelque 26 500 milliards de dongs de recettes touristiques. -VNA

#Phu Tho #Fête des rois Hung 2026
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