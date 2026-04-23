Soleil et mer : Les destinations stars des congés de fin avril

Hanoï (VNA) - Selon les données récentes des plateformes de réservation en ligne, Nha Trang, Vung Tau, Phu Quoc et Mui Ne figurent actuellement parmi les destinations les plus recherchées pour les voyages domestiques. Cette tendance s’inscrit dans le contexte de deux périodes de congés consécutives – la Fête commémorative des rois Hung (du 25 au 27 avril) et les célébrations du 30 avril au 3 mai – offrant aux voyageurs une opportunité rare de bénéficier d’un long séjour.



Une enquête menée par Booking.com révèle qu’environ 33 % des Vietnamiens envisagent des escapades domestiques de courte durée, tandis que 22 % prévoient des voyages internationaux plus longs, en hausse par rapport à l’année dernière. Les destinations littorales dominent largement les préférences, reflétant un attrait croissant pour les séjours en bord de mer à l’approche de la saison estivale.



Dans le classement des dix destinations nationales les plus prisées figurent notamment Da Nang, Da Lat, Nha Trang, Vung Tau, Hue, Ho Chi Minh-Ville, Phu Quoc, Hanoï, Mui Ne et Hoi An. Da Nang arrive en tête, confirmant son attractivité grâce à la diversité de ses offres, allant du tourisme balnéaire aux excursions en zones montagneuses.



Les stations balnéaires continuent ainsi de dominer les choix des voyageurs, avec une progression notable des recherches pour Vung Tau et Phu Quoc, en hausse de 120 % par rapport à la même période de l’an dernier.



Parallèlement, la plateforme Agoda signale une augmentation significative des recherches d’hébergement, notamment à Vung Tau (+101 %), Nha Trang (+96 %), Da Nang (+89 %) et Phan Thiet (+72 %). Globalement, le volume des recherches d’hébergement domestique a progressé de 81 %, traduisant une volonté accrue de profiter de la plus longue période de congés de l’année.



Outre les séjours balnéaires, une tendance notable se dessine vers des destinations offrant un climat plus frais, notamment Da Lat, tandis que des sites culturels tels que Hue, Hoi An et Hanoï continuent d’attirer un public en quête de découvertes historiques et patrimoniales.



Sur le plan international, les voyageurs vietnamiens privilégient majoritairement la région Asie-Pacifique. Bangkok, Tokyo, Séoul, Singapour, Kuala Lumpur, Hong Kong, Osaka, Shanghai et Kyoto figurent parmi les villes les plus recherchées. Ces métropoles séduisent par leur accessibilité et la richesse de leurs expériences culturelles et saisonnières.



Selon les professionnels du secteur, cette évolution témoigne d’une planification de plus en plus stratégique des voyages, les touristes recherchant des expériences personnalisées en adéquation avec leurs attentes. Dans ce contexte, le tourisme domestique devrait continuer de jouer un rôle moteur dans la dynamique du secteur au Vietnam. -VNA