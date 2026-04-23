Ouverture du Festival de Bach Dang 2026

Quang Ninh (VNA) - Dans la soirée du 22 avril, au sein du site national spécial de Bach Dang, à Quang Ninh, le Comité de gestion du patrimoine mondial de la baie d’Ha Long - Yen Tu a officiellement ouvert le Festival de Bach Dang 2026.

Cet événement revêt une dimension historique particulière, car il s'agit de la première édition organisée depuis l'inscription du site sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2025.

Se déroulant sur quatre jours, du 22 au 25 avril, cette célébration commémore les victoires militaires légendaires remportées contre les envahisseurs sur la rivière Bach Dang en 938, 981 et 1288.

Lors de la cérémonie d'ouverture, Mai Vu Tuan, chef du Comité de gestion, a souligné le fait que que le champ de pieux de Bach Dang, situé au sein du complexe des vestiges et paysages Yen Tu - Vinh Nghiem - Con Son, Kiep Bac, qui a été reconnu par l’UNESCO, a permis d’élever la portée de ce lieu à une échelle mondiale.

Le programme des festivités respecte rigoureusement les rites traditionnels, incluant les cérémonies de salutation et les processions solennelles de la statue du général Tran Hung Dao et des décrets royaux entre les différents temples et maisons communales de la région.

Site historique national spécial de Bach Dang, quartier de Quang Yen, province de Quang Ninh. Photo : VNA

Le volet festif de cette année se distingue par une alliance entre jeux populaires et activités modernes pour saluer la saison touristique estivale de 2026. Les habitants et les visiteurs peuvent s'essayer au tir à l'arc, aux échecs humains ou participer à des courses de bateaux sur "la route du patrimoine".Un moment fort reste la reconstitution artistique de la stratégie des pieux plantés dans le lit de la rivière, illustrant le génie militaire des anciens Vietnamiens.

Enfin, des cérémonies de lâcher de lanternes aux anciens embarcadères sont organisées pour rendre hommage aux héros tombés pour la patrie.Avec un réseau de centaines de sites patrimoniaux et plusieurs reconnaissances internationales, la province de Quang Ninh poursuit ses efforts pour préserver et promouvoir son riche héritage.

Le Festival de Bach Dang 2026 contribue ainsi à renforcer la sensibilisation du public et à diffuser l’image d’une région riche en traditions, ouverte et accueillante.-VNA