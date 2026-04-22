Tourisme

Un plan directeur pour hisser Trang An-Tam Coc-Bich Dong au rang de pôle touristique mondial

Un plan directeur pour la conservation, la restauration et la revitalisation du complexe paysager de Trang An-Tam Coc-Bich Dong dans la province de Ninh Binh (Nord) a été approuvé. Cette initiative vise à préciser et renforcer la valorisation du site, tout en conciliant impératifs de conservation et développement durable, afin de faire de ce complexe une destination touristique de premier rang, tant au Vietnam qu’à l’international, et un moteur majeur pour le tourisme de Ninh Binh et du delta du fleuve Rouge.

Tam Coc - Bich Dong est un site connu de Ninh Binh. Photo: VNA
Tam Coc - Bich Dong est un site connu de Ninh Binh. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra a approuvé un plan directeur pour la conservation, la restauration et la revitalisation du complexe paysager de Trang An-Tam Coc-Bich Dong dans la province de Ninh Binh (Nord).

Ce plan couvre l’ensemble du complexe, d’une superficie de 9 663 hectares, qui fait partie du complexe paysager de Trang An.

Cette initiative vise à préciser et renforcer la valorisation du site, tout en conciliant impératifs de conservation et développement durable, afin de faire de ce complexe une destination touristique de premier rang, tant au Vietnam qu’à l’international, et un moteur majeur pour le tourisme de Ninh Binh et du delta du fleuve Rouge. Elle s’inscrit également dans les efforts de préservation des valeurs universelles exceptionnelles, de mise en œuvre des stratégies de développement local et de respect des engagements du Vietnam envers l’UNESCO.

Ce plan définit les limites, les zones de protection, les fonctions d'utilisation des sols et l'organisation spatiale, ainsi que le développement progressif des infrastructures. Il fournit un cadre juridique aux projets de conservation et introduit des politiques visant à attirer les investissements et à renforcer l'implication des communautés locales. Son champ d’application couvre le zonage, les mesures de conservation et de restauration, la planification spatiale pour la protection du patrimoine, la sauvegarde des valeurs géologiques et du patrimoine culturel immatériel, le développement touristique, la modernisation des infrastructures ainsi que les mécanismes de mise en œuvre.

vnanet-du-khach-trong-va-ngoai-nuoc-thich-thu-voi-ve-dep-song-nuoc-cua-khu-du-lich-tam-coc-bich-dong-anh-ttxvn.jpg
Les touristes au complexe paysager de Trang An-Tam Coc-Bich Dong. Photo: VNA

L'un des principaux objectifs est de concilier la préservation du patrimoine et le développement économique, en garantissant les moyens de subsistance des communautés tout en améliorant les infrastructures sociales, techniques et touristiques. Les efforts de conservation, de restauration et de valorisation doivent préserver les éléments originaux et maintenir l'intégrité du site inscrit au patrimoine mondial.

Un contrôle strict sera imposé sur le nombre de visiteurs, les activités touristiques et la construction, associé à des mesures de restauration de l'environnement, de protection des paysages et de renforcement de la résilience à long terme. Les espaces naturels seront rigoureusement protégés, tandis que les zones touristiques devront s'intégrer au paysage et privilégier l'écotourisme et le tourisme culturel. Les villages traditionnels conserveront leur caractère actuel sans expansion urbaine, préservant ainsi les espaces agricoles, les traditions artisanales et le patrimoine immatériel. Les zones de conservation à usage mixte feront l'objet d'une gestion rigoureuse, interdisant toute conversion non autorisée de terres agricoles.

Le plan accorde également une place importante à la préservation des fêtes traditionnelles et des savoirs locaux, notamment les rituels emblématiques de l’ancienne capitale de Hoa Lu, tels que la procession de l’eau, les fêtes des temples Thai Vi et Bai Dinh, ainsi que les pratiques culturelles associées. Les connaissances locales, incluant les traditions de médecine du village de Sinh Duoc et les cultes historiques liés à To Hien Thanh, seront également préservées.

Parallèlement, le développement de produits touristiques distinctifs est encouragé, fondé sur le patrimoine, les traditions, les modes de vie et la gastronomie locale, tout en renforçant les liens avec les industries culturelles. La priorité est donnée à un tourisme durable et diversifié, incluant l’écotourisme, le tourisme culturel et archéologique, les pèlerinages, les sports d’aventure, la découverte des villages artisanaux, le tourisme technologique, les services de bien-être, le tourisme MICE ainsi que le tourisme éducatif. -VNA

#Ninh Binh #tourisme #complexe paysager de Trang An-Tam Coc-Bich Dong
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Couleur dorée de Tam Coc - Trang An

Couleur dorée de Tam Coc - Trang An

La Semaine du tourisme de Ninh Binh 2024, ayant pour thème "La couleur dorée de Tam Coc - Trang An", se déroule du 1er au 8 juin dans la zone touristique de Tam Coc-Bich Dong, district de Hoa Lu, province de Ninh Binh (Nord).

a valorisation des fêtes culturelles contribue non seulement à préserver l’identité de l’ancienne capitale, mais constitue également un moteur dynamique pour l’industrie touristique de Ninh Binh. Photo: VNA

Les fêtes culturelles, moteur touristique de Ninh Binh

La province de Ninh Binh s’impose comme l’un des principaux pôles touristiques du Vietnam en misant sur la valorisation de ses fêtes culturelles, un atout clé pour préserver son identité historique tout en dynamisant durablement son économie touristique.

Voir plus

Phu Quoc accueille plus d’un million de visiteurs internationaux depuis janvier

Phu Quoc accueille plus d’un million de visiteurs internationaux depuis janvier

Au cours des quatre premiers mois de 2026, Phu Quoc a accueilli plus d’un million de touristes étrangers, soit une hausse remarquable de 61,5 % en glissement annuel, représentant près de 50 % de l’objectif fixé pour l’ensemble de l’année. Cette dynamique soutenue confirme l’attractivité croissante de la destination, portée par la reprise du tourisme international et la diversification de l’offre touristique.

Hanoï dévoile, à l’occasion des vacances du 30 avril et du 1er mai, une série de nouveaux produits touristiques dans sa périphérie, accompagnés de programmes culturels et d’ateliers d’artisanat traditionnel, afin de désengorger le centre-ville et d’attirer davantage de visiteurs. Photo: VNA

Hanoï booste sa promotion touristique pour les vacances du 30 avril

À l’occasion des vacances du 30 avril et du 1er mai,, Hanoï mise sur une diversification de son offre touristique en périphérie, combinant expériences culturelles, artisanat traditionnel et écotourisme, afin de désengorger le centre-ville tout en attirant un public plus large et en favorisant un développement durable.

Touristes visitant la zone de production agricole riveraine de la commune de Da Phuc. Photo : VNP

Échappée belle à Da Phuc, bucolique alternative à Hanoi

L’espace le long de la rivière Cà Lô constitue le cœur de l’attrait touristique de Da Phuc. La rivière paisible, les vastes plaines alluviales et les pentes aérées des digues créent un cadre serein typique du delta du Nord. Ces conditions idéales permettent la pratique de diverses activités de plein air, offrant aux visiteurs l’opportunité de se ressourcer au contact de la nature et de respirer l’air pur de la campagne.

Le col de Keo Lôm, province de Diên Biên. Photo: VNA

Le Vietnam, destination la plus attractive d’Asie du Sud-Est en 2026

Selon le quotidien The Straits Times, cité par le correspondant de l’Agence vietnamienne d’information à Singapour, l’attrait du Vietnam se reflète tant dans l’engouement observé sur les plateformes numériques que dans la progression continue des indicateurs du tourisme au cours des dernières années.

Vue aérienne d'une plage dans la baie de Ha Long. Photo : kenh14.vn

Au Vietnam, soleil au beau fixe pour les voyages estivaux à la plage

Les vacances à la plage sont à l’image du soleil, au beau fixe. Les congés du 30 avril (Journée de la Libération du Sud et de la Réunification nationale) et du 1er mai (Journée internationale des travailleurs) marquent chaque année le début des vacances d’été.

Des passagers à l'aéroport international de Nôi Bai, à Hanoi. Photo: VNA

Transport aérien : capacité suffisante et large choix pour les prochains congés

Malgré les fluctuations liées au conflit au Moyen-Orient ayant affecté les prix du carburant aérien, la gestion flexible du gouvernement, notamment à travers les mesures de réduction des taxes et des redevances sur les carburants et les infrastructures, a permis au marché aérien de fonctionner de manière stable, sans pénurie généralisée de billets.

Hanoï dans le TOP 50 des villes du monde. Photo: VNA

Hanoï dans le TOP 50 des villes du monde

Le charme de la capitale vietnamienne réside dans sa culture du café si particulière, sa street food riche et variée, ainsi que dans ses espaces créatifs en plein essor.

Le mont Bà Den (Dame Noire) dans la province de Tây Ninh (Sud) Connue comme la destination spirituelle la plus célèbre du Sud. Photo: VNA

Le tourisme doit concilier croissance verte et préservation de la culture autochtone

La réunion régionale 2026 au Vietnam de l’Organisation de promotion du tourisme des villes mondiales (TPO), qui s’est tenue dans la province de Tây Ninh (Sud), a fourni non seulement un forum d’échange de politiques et de promotion des liens régionaux, mais a également ouvert des perspectives pour le développement d’un tourisme en lien avec l’identité culturelle locale et le respect de l’environnement.