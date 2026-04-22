Un plan directeur pour hisser Trang An-Tam Coc-Bich Dong au rang de pôle touristique mondial

Hanoï (VNA) - La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra a approuvé un plan directeur pour la conservation, la restauration et la revitalisation du complexe paysager de Trang An-Tam Coc-Bich Dong dans la province de Ninh Binh (Nord).



Ce plan couvre l’ensemble du complexe, d’une superficie de 9 663 hectares, qui fait partie du complexe paysager de Trang An.



Cette initiative vise à préciser et renforcer la valorisation du site, tout en conciliant impératifs de conservation et développement durable, afin de faire de ce complexe une destination touristique de premier rang, tant au Vietnam qu’à l’international, et un moteur majeur pour le tourisme de Ninh Binh et du delta du fleuve Rouge. Elle s’inscrit également dans les efforts de préservation des valeurs universelles exceptionnelles, de mise en œuvre des stratégies de développement local et de respect des engagements du Vietnam envers l’UNESCO.



Ce plan définit les limites, les zones de protection, les fonctions d'utilisation des sols et l'organisation spatiale, ainsi que le développement progressif des infrastructures. Il fournit un cadre juridique aux projets de conservation et introduit des politiques visant à attirer les investissements et à renforcer l'implication des communautés locales. Son champ d’application couvre le zonage, les mesures de conservation et de restauration, la planification spatiale pour la protection du patrimoine, la sauvegarde des valeurs géologiques et du patrimoine culturel immatériel, le développement touristique, la modernisation des infrastructures ainsi que les mécanismes de mise en œuvre.



Les touristes au complexe paysager de Trang An-Tam Coc-Bich Dong. Photo: VNA

L'un des principaux objectifs est de concilier la préservation du patrimoine et le développement économique, en garantissant les moyens de subsistance des communautés tout en améliorant les infrastructures sociales, techniques et touristiques. Les efforts de conservation, de restauration et de valorisation doivent préserver les éléments originaux et maintenir l'intégrité du site inscrit au patrimoine mondial.



Un contrôle strict sera imposé sur le nombre de visiteurs, les activités touristiques et la construction, associé à des mesures de restauration de l'environnement, de protection des paysages et de renforcement de la résilience à long terme. Les espaces naturels seront rigoureusement protégés, tandis que les zones touristiques devront s'intégrer au paysage et privilégier l'écotourisme et le tourisme culturel. Les villages traditionnels conserveront leur caractère actuel sans expansion urbaine, préservant ainsi les espaces agricoles, les traditions artisanales et le patrimoine immatériel. Les zones de conservation à usage mixte feront l'objet d'une gestion rigoureuse, interdisant toute conversion non autorisée de terres agricoles.



Le plan accorde également une place importante à la préservation des fêtes traditionnelles et des savoirs locaux, notamment les rituels emblématiques de l’ancienne capitale de Hoa Lu, tels que la procession de l’eau, les fêtes des temples Thai Vi et Bai Dinh, ainsi que les pratiques culturelles associées. Les connaissances locales, incluant les traditions de médecine du village de Sinh Duoc et les cultes historiques liés à To Hien Thanh, seront également préservées.

Parallèlement, le développement de produits touristiques distinctifs est encouragé, fondé sur le patrimoine, les traditions, les modes de vie et la gastronomie locale, tout en renforçant les liens avec les industries culturelles. La priorité est donnée à un tourisme durable et diversifié, incluant l’écotourisme, le tourisme culturel et archéologique, les pèlerinages, les sports d’aventure, la découverte des villages artisanaux, le tourisme technologique, les services de bien-être, le tourisme MICE ainsi que le tourisme éducatif. -VNA