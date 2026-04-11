Tourisme

Les fêtes culturelles, moteur touristique de Ninh Binh

La province de Ninh Binh s’impose comme l’un des principaux pôles touristiques du Vietnam en misant sur la valorisation de ses fêtes culturelles, un atout clé pour préserver son identité historique tout en dynamisant durablement son économie touristique.

a valorisation des fêtes culturelles contribue non seulement à préserver l’identité de l’ancienne capitale, mais constitue également un moteur dynamique pour l’industrie touristique de Ninh Binh. Photo: VNA
a valorisation des fêtes culturelles contribue non seulement à préserver l’identité de l’ancienne capitale, mais constitue également un moteur dynamique pour l’industrie touristique de Ninh Binh. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La province de Ninh Binh au Nord affirme sa position en tant que centre touristique majeur du Vietnam en adoptant une stratégie axée sur la culture. La valorisation des fêtes culturelles contribue non seulement à préserver l’identité de l’ancienne capitale, mais constitue également un moteur dynamique pour l’industrie touristique locale.

Des produits touristiques uniques

Les fêtes culturelles de Ninh Binh, notamment au début du printemps, attirent un grand nombre de visiteurs. Parmi les plus emblématiques figurent la fête de Hoa Lu ayant lieu du 9 au 11 mars du calendrier lunaire, la fête du temple Bai Dinh (à partir du 6 janvier lunaire) et la fête de Trang An (18 mars lunaire).

La fête du temple Bai Dinh, qui commence le 6 janvier du calendrier lunaire, rend hommage aux ancêtres et valorise l’histoire nationale. Il attire chaque année des millions de visiteurs. Selon le Vénérable Thich Minh Quang, abbé adjoint du temple, Bai Dinh possède une histoire millénaire. C’est ici que l’empereur Dinh Tien Hoang organisait des cérémonies pour la prospérité de la nation et que l’empereur Quang Trung menait des rituels avant ses campagnes militaires. Malgré les vicissitudes de l’histoire, le site reste soigneusement préservé par les moines, les fidèles et les habitants.

La fête du temple du roi Tran, qui se tient du 15 au 20 août du calendrier lunaire, commémore le roi Tran Nhan Tong, leader militaire victorieux et fondateur de l’école Truc Lam Yen Tu. Les cérémonies, incluant des processions et des rites élaborés, mobilisent de nombreux dignitaires et anciens, incarnant l’esprit de gratitude envers les rois et héros nationaux. Le rituel de la « remise du sceau » le 14 janvier du calendrier lunaire est particulièrement attendu par le public.

Un moteur économique

Après la récente fusion administrative, Ninh Binh compte plus de 700 fêtes traditionnelles, dont 20 sont inscrits au patrimoine culturel immatériel national. Ces événements, grâce à leurs rituels, spectacles, jeux folkloriques..., répondent aux besoins spirituels des habitants et constituent des produits touristiques uniques, favorisant l’allongement des séjours et l’augmentation des dépenses des visiteurs.

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Tam Coc - Bich Dong est un site connu de Ninh Binh. Photo: VNA

Pour maximiser l’impact touristique, le secteur collabore étroitement avec les agences de voyage, les hébergements et les autorités locales afin de proposer des produits cohérents et professionnels liés aux festivals. Cette synergie entre patrimoine, fête culturelle et promotion a permis à Ninh Binh de maintenir une croissance positive : en deux mois de 2026, plus de 5,4 millions de visiteurs ont été enregistrés (+9,9 % par rapport à l’an dernier) et le chiffre d’affaires touristique a atteint près de 5 837 milliards de dôngs (+15,9 %). Lors du Têt du Cheval 2026, quelque 2,38 millions de visiteurs ont été comptabilisés, en hausse de 81,4 %.

Selon Nguyen Van Trong, vice-directeur du Département provincial du tourisme, les fêtes traditionnelles sont une ressource culturelle précieuse pour créer des produits touristiques distinctifs et promouvoir l’identité locale. Pour renforcer leur attractivité durable, le secteur du tourisme travaille avec celui de la culture et les communautés locales pour préserver les rites, restaurer et valoriser les fêtes majeurs tels que Hoa Lu, Bai Dinh, Trang An et le temple du roi Tran.

Les fêtes sont intégrées à des circuits touristiques associant patrimoine, paysages, métiers artisanaux et gastronomie locale, favorisant le tourisme culturel, spirituel et expérientiel. La gestion étatique, le tourisme vert et la participation communautaire garantissent un développement durable tout en préservant le patrimoine.

Ainsi, les fêtes culturelles de Ninh Binh ne relient pas seulement le passé au présent, mais constituent également un levier essentiel pour faire de la province une « ville patrimoine du millénaire ». En valorisant sa culture, Ninh Binh transforme le tourisme en moteur économique et en vecteur du patrimoine pour les générations futures. –VNA

#fêtes culturelles #tourisme #Ninh Binh
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