Tourisme

Phu Quoc sous les feux de la rampe internationale grâce au spectacle phare de Sun Group et Dragone

Sun Group a officiellement conclu un partenariat stratégique avec Dragone, société belge de création et de production de spectacles vivants d'envergure.

Sun Group s'associe à Dragone pour établir conjointement une nouvelle norme pour les arts du spectacle au Vietnam. Photo : Sun Group
Sun Group s'associe à Dragone pour établir conjointement une nouvelle norme pour les arts du spectacle au Vietnam. Photo : Sun Group


Hanoï, 13 avril (VNA) - Sun Group a officiellement conclu un partenariat stratégique avec Dragone, société belge de création et de production de spectacles vivants d'envergure. Cet accord marque une nouvelle étape pour le secteur culturel et du divertissement vietnamien et le lancement d'un spectacle phare prévu pour l'APEC 2027.

Signé le 10 avril, cet accord représente la première implantation officielle de Dragone au Vietnam par le biais d'un partenariat stratégique, soulignant l'attractivité croissante du pays auprès des grandes entreprises créatives internationales. Il renforce également le rôle de pionnier de Sun Group dans l'offre d'expériences artistiques de renommée mondiale au public vietnamien.

Fondée en 2000 par le légendaire metteur en scène Franco Dragone, Dragone s'est forgée une réputation internationale en repoussant les limites du spectacle vivant, alliant art, technologie et narration immersive dans des productions d'envergure. Souvent qualifiée de « magicienne de la scène », la société est à l'origine de spectacles de renommée internationale ayant attiré environ 120 millions de spectateurs à travers le monde, parmi lesquels La Maison de l'Eau Dansante (Macao, Chine), La Perle (Dubaï), Le Rêve (Las Vegas) et The Han Show (Chine). Ces productions ont non seulement captivé le public, mais ont également contribué à faire de leurs villes hôtes des destinations de divertissement de premier plan à l'échelle mondiale.

Parmi elles, La Maison de l'Eau Dansante, une production de 250 millions de dollars américains, a attiré des millions de visiteurs depuis ses débuts, devenant l'un des spectacles les plus rentables d'Asie et une expérience incontournable à Macao (Chine).

Aux termes de cet accord, Sun Group et Dragone établiront un partenariat stratégique à long terme pour développer, concevoir, produire et exploiter des spectacles vivants d'envergure, destinés à dynamiser l'offre touristique et intégrant performance, technologie et identité culturelle locale.

Le premier volet de ce partenariat sera un dîner-spectacle au Centre de conventions et d'expositions APEC 2027 à Phu Quoc. Conçu comme une production phare de Dragone, ce projet devrait établir une nouvelle référence en matière de spectacles vivants au Vietnam et dans la région.

Bien plus qu'un simple spectacle, il s'inscrit comme un atout stratégique pour l'écosystème de divertissement en pleine expansion de Phu Quoc, renforçant ainsi le statut de l'île comme pôle émergent d'expériences culturelles de renommée mondiale. L'intégration d'un dîner-spectacle haut de gamme au sein d'un centre de congrès devrait notamment constituer un moment fort de l'APEC 2027, où l'art devient partie intégrante de l'expérience de cet événement international.

Lors de la cérémonie de signature, James Tanabe, directeur des opérations de Dragone, a souligné que ce partenariat repose sur une vision commune : créer des productions non seulement exceptionnelles sur le plan artistique, mais aussi commercialement viables. « Nous sommes convaincus que l'alliance de l'excellence créative de Dragone et de la vision de développement touristique du groupe Sun donnera naissance à une expérience véritablement emblématique, où l'art, la technologie et l'identité culturelle vietnamienne convergent dans un langage contemporain à portée internationale », a-t-il déclaré.

Nguyen Vu Quynh Anh, directeur général adjoint du groupe Sun et directeur général de Sun Hospitality and Entertainment Group, a ajouté : « Grâce à cette collaboration, le spectacle vivant deviendra un moteur essentiel de la croissance touristique, de la valorisation culturelle et de l’économie créative au Vietnam. Elle représente également une étape importante pour positionner le pays sur la scène artistique et culturelle mondiale, notamment dans la perspective du sommet de l’APEC de 2027. »

Avant de s’associer à Dragone, le groupe Sun avait déjà marqué de son empreinte le paysage du divertissement vietnamien grâce à une série de productions multimédias d’envergure, dont Symphonie de la Mer à Phu Quoc, Symphonie du Fleuve à Da Nang et Symphonie de l’Île Verte à Cat Ba – cette dernière ayant établi deux records du monde Guinness en 2025. Le groupe est également à l’origine de Kiss of the Sea, qui détient le record Guinness du plus grand théâtre de projection d’eau permanent au monde.

Dans l'ensemble de ses sites Sun World à travers le pays, la société continue d'intégrer des spectacles vivants à l'expérience des visiteurs, des spectacles de rue quotidiens aux productions plus expérimentales telles qu'Afterglow, Solar Warrior et Happy Fair, transformant chaque destination en une scène dynamique où culture, émotion et créativité se rencontrent.

Le partenariat avec Dragone devrait marquer le début d'une nouvelle ère pour le tourisme vietnamien, où le divertissement vivant ne sera plus un simple élément d'accompagnement, mais un moteur essentiel de l'attractivité des destinations. Il représente également une étape importante pour positionner le Vietnam comme une scène internationale de premier plan pour les productions de renommée mondiale, renforçant ainsi sa place sur la carte des arts de la scène à l'échelle internationale. - VNA

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#Phu Quoc #Sun Group #Dragone
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