ITE HCMC 2026 : Renforcer la position du tourisme vietnamien sur la carte mondiale

Hanoï (VNA) - Placée sous le thème « Connexions dynamiques, destination mondiale », l’édition 2026 du Salon international du tourisme de Ho Chi Minh-Ville (ITE HCMC 2026) se tiendra du 27 au 29 août 2026 au Centre des foires et expositions de Saïgon dans la ville. Cette information a été officiellement annoncée par le Service du tourisme de la ville dans le cadre du Selon international du tourisme de Hanoï (VITM 2026), organisé le 10 avril à Hanoï.

Selon Le Truong Hien Hoa, vice-directeur du Service du tourisme de Ho Chi Minh-Ville, le salon devrait rassembler plus de 520 exposants ainsi que 34 localités du Vietnam. Il attirera notamment 260 acheteurs internationaux de haut niveau issus de plus de 32 pays et territoires (soit une hausse de 10 % par rapport à 2025). Environ 20 050 rendez-vous d’affaires (B2B Meetings) sont attendus, favorisant les échanges directs entre entreprises touristiques vietnamiennes et étrangères.

Par son envergure, ITE HCMC 2026 vise à renforcer la coopération touristique entre le Vietnam et ses marchés prioritaires tels que l’Asie du Nord-Est, l’Europe occidentale, l’Amérique du Nord, l’Asie du Sud-Est et l’Océanie, tout en intensifiant l’attraction du marché indien.

Nguyen Thi Hoa Mai, directrice adjointe de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, a indiqué que depuis octobre 2025, son organisme collabore avec Hô Chi Minh-Ville afin d’orienter l’organisation de l’événement et d’en rehausser le positionnement international.

De nombreuses activités sont prévues durant le salon, notamment un forum de haut niveau sur les politiques de gestion des destinations intelligentes, les infrastructures vertes ; la conférence des ministres Cambodge–Laos–Myanmar–Vietnam, la conférence des ministres du Tourisme Cambodge–Laos–Vietnam et d’autres programmes de découverte de destinations.

Dans un contexte géopolitique mondial instable, le secteur touristique de Ho Chi Minh-Ville adapte activement sa stratégie en diversifiant ses marchés et en renforçant sa résilience. Actuellement, environ 55 % des visiteurs internationaux du Vietnam proviennent d’Asie du Nord-Est et 20 % d’Asie du Sud-Est. La structure du marché de Ho Chi Minh-Ville est plus équilibrée, avec 44 % en provenance d’Asie du Nord-Est, 15 % d’Asie du Sud-Est, 14 % d’Amérique du Nord et le reste d’autres régions.

Face aux impacts des conflits régionaux et des perturbations du transport aérien, la ville continue de consolider ses marchés clés comme l’Asie du Nord-Est et les États-Unis, tout en élargissant vers l’Europe occidentale, l’Australie et l’Inde, considérés comme des marchés à fort potentiel de croissance et de reprise. - VNA